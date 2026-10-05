Угловатый кроссовер Hyundai Bayon: новые подробности

Дебютным рынком для паркетника Hyundai второй генерации станет Индия, хотя предшественник там не представлен. Индийцам пятидверка будет доступна с «проверенным и надежным» бензиновым мотором, который сочетается с механикой или вариатором.

Кроссовер Hyundai Bayon на базе хэтчбека Hyundai i20 дебютировал в 2021 году, рестайлинг провели в 2024-м. Основным ареалом обитания для этого паркетника является Европа. А вот модель второго поколения будет глобальной: замаскированные тестовые прототипы ранее ловили в Бразилии, но дебютным рынком для нее станет Индия. Именно индийское подразделение Hyundai с сентября постепенно рассекречивает свежий кросс. Более того, там уже ведется прием предварительных заказов. Так вот теперь опубликована очередная порция тизеров, вдобавок появились свежие подробности.

Как и предшественник, «второй» Hyundai Bayon является родственником хэтчбека Hyundai i20. Но речь уже о новой «двадцатке», которую представили в той же Бразилии в июне этого года. В частности, у машин одинаковая, задранная вверх подоконная линия. При этом дизайн экстерьера у Hyundai Bayon все-таки оригинальный, он выполнен в новом угловатом стиле марки под названием Art of Steel, который уже примерили последние Hyundai Elantra/Avante и Hyundai Tucson, электрокар Hyundai Ioniq V.

На кузове «второго» Bayon имеется множество прямых черт, ему также достались «мускулистые» бока и неокрашенный пластиковый обвес. Дневные ходовые огни сделаны в виде горизонтальных LED-полосок с примыкающими к ним скошенными диодными же секциями (блоки фар расположены под ДХО), в том же ключе оформлены и задние фонари.

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Официально объявлено, что длина адресованной Индии модели составляет 4,2 метра. Для сравнения, показатель европейского предшественника – 4180 мм, колесная база – 2580 мм. Длина нового бразильского хэтчбека Hyundai i20 – 4130 мм, расстояние между осями у него такое же, как у «первого» Bayon для Европы.

На картинке с салоном, которую распространил индийский офис Hyundai, руль расположен слева. То есть новый Bayon точно будет глобальным

Салон почти такой же, как у свежей «двадцатки». Внутри Bayon – изогнутое табло, вертикальные дефлекторы обдува. Блок управления «климатом» и остальными функциями – тоже вертикальный. Под ним есть ниша – это площадка для беспроводной зарядки. Индийский офис еще заявил о том, что в арсенале нового паркетника значится ассистент на базе искусственного интеллекта.

В Индии кроссоверу Hyundai Bayon обещан «проверенный и надежный бензиновый» двигатель, который сочетается с механикой или вариатором. Местные СМИ считают, что это четырехцилиндровый атмосферник 1.5, плюс они прочат модели газовую версию этого мотора (CNG). В Бразилии же, как ожидается, новый Bayon предложат с турботройкой 1.0 T-GDI от родственного хэтчбека Hyundai i20. Привод в любом случае наверняка только передний.

Дату презентации Hyundai Bayon пока не озвучили. Между тем кроссовер второго поколения, возможно, появится и в Европе. Ранее «старосветский» офис марки сообщил об участии в грядущем Парижском автосалоне и обещал провести там мировую премьеру некоего SUV сегмента B, не раскрыв имени модели. Вполне вероятно, что имелся в виду как раз свежий Bayon, в этом случае показ паркетника пройдет 12 октября.