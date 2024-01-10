Универсал догоняет: стартовали продажи Lada Vesta SW Sportline

Рекомендованная розничная цена такой новинки уже известна: покупка пятидверки обойдётся не менее чем в 2 350 900 рублей.

У дореформенной версии Lada Vesta было «заряженное» исполнение Sport, тогда как рестайлинговой модели оно не досталось. Ей положена «лайтовая» модификация, которая получила название Sportline. Причём она доступна не только для седана, но и для универсала: «оспортивленная» четырёхдверка поступила в продажу в начале ноября прошлого года, а пятидверная Lada Vesta SW Sportline вышла на российский рынок сегодня.

На фото: Lada Vesta SW Sportline

«Подогретый» универсал отличается от седана Vesta Sportline за счёт некоторых технических характеристик: у автомобилей по-разному настроены задние пружины и амортизаторы. Ещё в компании напомнили, что у «сарая» расширенные возможности для перевозки грузов: объём багажного отделения до подоконной линии составляет 825 литров (на 345 литров больше, чем у седана); в штатное оборудование входят рейлинги на крыше.



Визуально Lada Vesta SW Sportline отличается за счёт «заниженного силуэта»: дорожный просвет «подогретой» версии равен 158 мм, что на 20 мм меньше, чем у стандартного универсала Vesta SW. Кроме того, «сарай» снабдили аэродинамическим обвесом, более спортивными бамперами с яркими красными декоративными линиями, оригинальными 17-дюймовыми колёсными дисками Striker, обутыми в более широкие покрышки, а также двумя хромированными насадками патрубка выхлопной системы.



Салон Vesta SW Sportline тоже имеет свои отличия от «обычного» универсала: такой автомобиль получил контрастную красно-чёрную отделку, а также анатомические передние кресла. В основу «оспортивленной» версии легла топовая комплектация Techno, так что такой универсал оснащается информационно-развлекательной системой Lada EnjoY Vision Pro, которая включает в себя с онлайн-сервисы Яндекс.



Помимо этого, в список оснащения новой версии модели входят виртуальный щиток приборов с отображением навигации, камера заднего вида, кондиционер, подогрев передних сидений, обогрев всей поверхности лобового стекла, задний парктроник и ряд других опций.



На фото: салон Lada Vesta SW Sportline

Под капотом Lada Vesta SW Sportline расположен бензиновый двигатель объёмом 1,6 литра, который был форсирован до 118 л.с. (такая же техника и у «подогретого» седана). Кстати, таким же мотором оснащается и актуальная Lada Granta Sport. Ещё известно, что этот вариант пятидверной Весты снабдили тормозами повышенной эффективности.



В пресс-службе АВТОВАЗа рассказали о том, что рекомендованная розничная цена Lada Vesta SW Sportline равна 2 350 900 рублей, а в комплектации Black ценник «подогретого» универсала вырастает до 2 380 900 рублей. Отметим, такой вариант получил ряд деталей, выполненных в чёрном цвете, в этом списке: накладка решётки радиатора, диски колёс, молдинги переднего бампера, спойлер на верхней части багажной двери, название модели и шильдики.