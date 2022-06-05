Упрощённая Лада Гранта: первые изображения

В последние месяцы неоднократно появлялась информация о том, что российский автопроизводитель готовит максимально упрощённую версию своего бестселлера, которая получит существенно сниженный ценник. А пока мы решили представить, как может выглядеть такой автомобиль.

Гранта производится с 2011 года, изначально она представляла из себя отдельное семейство на базе Калины, представленное в кузовах седан и лифтбек. А с 2018 года Гранта получила рестайлинг и вобрала в себя все остальные варианты кузова Калины. Модель является одной из самых доступных на российском рынке, что позволяет ей быть самой популярной: по итогам продаж в апреле этого года, несмотря на падение в более чем 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Гранта заняла первую строчку в ТОП-25. По неофициальной информации, в ближайшем будущем планируется появление на рынке упрощённой модификации Lada Granta, которая будет лишена ряда электронных систем (ABS, ЭРА-ГЛОНАСС), подушек безопасности, а её двигатель будет соответствовать более низкому экологическому классу.

Рендеры упрощённого седана Granta 1 / 2 Рендеры упрощённого седана Granta 2 / 2

Подтверждённых данных о внешности такой модификации пока нет, однако мы решили представить, как может выглядеть максимально упрощённый вариант. Изображённые на рендерах Гранты имеют неокрашенные бампера, чёрные ручки дверей, молдинги, боковые зеркала и накладки на крышке багажника. Само собой, колёса в самых простых версиях штампованные.

Рендеры упрощённого лифтбека Granta 1 / 2 Рендеры упрощённого лифтбека Granta 2 / 2

Что касается интерьера, то основным отличием здесь может стать старый руль от Калины, лишённый подушки безопасности.

Рендер салона упрощённой Granta

Сегодня в России минимальный ценник на Гранту составляет 727 900 рублей. За эти деньги предлагается седан с 90-сильным мотором 1.6 с 5-ступенчатой «механикой» в базовой комплектации Standart.

Рендеры упрощённого универсала Granta 1 / 2 Рендеры упрощённого универсала Granta 2 / 2

На 22 тысячи рублей дороже обойдётся лифтбек в аналогичном исполнении. Если доплатить ещё 4 тысячи, то можно приобрести универсал. Самым же дорогим вариантом является вседорожный универсал Granta Cross – от 854 900 рублей.

Между тем, в прошлом месяце мы выясняли, стоит ли покупать Lada Largus.