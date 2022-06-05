Упрощённая Лада Гранта: первые изображения

Гранта производится с 2011 года, изначально она представляла из себя отдельное семейство на базе Калины, представленное в кузовах седан и лифтбек. А с 2018 года Гранта получила рестайлинг и вобрала в себя все остальные варианты кузова Калины. Модель является одной из самых доступных на российском рынке, что позволяет ей быть самой популярной: по итогам продаж в апреле этого года, несмотря на падение в более чем 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Гранта заняла первую строчку в ТОП-25. По неофициальной информации, в ближайшем будущем планируется появление на рынке упрощённой модификации Lada Granta, которая будет лишена ряда электронных систем (ABS, ЭРА-ГЛОНАСС), подушек безопасности, а её двигатель будет соответствовать более низкому экологическому классу.
Подтверждённых данных о внешности такой модификации пока нет, однако мы решили представить, как может выглядеть максимально упрощённый вариант. Изображённые на рендерах Гранты имеют неокрашенные бампера, чёрные ручки дверей, молдинги, боковые зеркала и накладки на крышке багажника. Само собой, колёса в самых простых версиях штампованные.
Что касается интерьера, то основным отличием здесь может стать старый руль от Калины, лишённый подушки безопасности.
Сегодня в России минимальный ценник на Гранту составляет 727 900 рублей. За эти деньги предлагается седан с 90-сильным мотором 1.6 с 5-ступенчатой «механикой» в базовой комплектации Standart.
На 22 тысячи рублей дороже обойдётся лифтбек в аналогичном исполнении. Если доплатить ещё 4 тысячи, то можно приобрести универсал. Самым же дорогим вариантом является вседорожный универсал Granta Cross – от 854 900 рублей.
Между тем, в прошлом месяце мы выясняли, стоит ли покупать Lada Largus.
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И как нарочно, на рендере изображён именно "подушечный" руль от Калины — слева и справа на верхних спицах видны кнопки "бибикалки", они были именно на руле с подушкой. На калиновском руле без подушки этих кнопок нет, а в качестве кнопки звукового сигнала выступает центральная панель руля.
да ладно что вы выдумываете - просто в нынешний руль не вложат подушку и все
Ну что же, это определённо успех!
шикарно —
но считаю что вам все-таки надо нарисовать гранту 3 седан (на шасси хрея ибо задняя частью будет того голого кузова что показали недавно)
— так как железо и пластик производится у нас как и движок с кпп — которые явно будет от данного поколения на всей линейке (гранта, хрей, веста, ларгус (у которого движок ваза уже стоял)) как и электрика — пока сейчас сами понимаете им приходится форсировать работы по упрощенкам чтоб люди без работы не остались — это логично — но считаю — ничего не стоит на всю продукцию все это поставить
так что нарисуйте данные рендеры — вам толькок готовому кузова хрея и хрея кросс надо дорисовать зад от голово кузова с шпионских фото
два и еще можно и зад от ларгуса пририсовать к хрею — тоже думаю такое вохзможно будет стоять на конвеере — опередите собития
это как у французов было есть и будет — меган — это универсал и хетч, а флюэнс — седан (на базе мегана)
так и тут будет такое же разделение — хрей и хрейкросс — хетч, а гранта3 — седан (на базе хрея), а ларгус — универсал и фургон на базе того же хрея (для унификации, снижения затрат и тп)