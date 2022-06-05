Лифтбек ×

Упрощённая Лада Гранта: первые изображения

05.06.2022 2605 4 0

В последние месяцы неоднократно появлялась информация о том, что российский автопроизводитель готовит максимально упрощённую версию своего бестселлера, которая получит существенно сниженный ценник. А пока мы решили представить, как может выглядеть такой автомобиль.

 

Гранта производится с 2011 года, изначально она представляла из себя отдельное семейство на базе Калины, представленное в кузовах седан и лифтбек. А с 2018 года Гранта получила рестайлинг и вобрала в себя все остальные варианты кузова Калины. Модель является одной из самых доступных на российском рынке, что позволяет ей быть самой популярной: по итогам продаж в апреле этого года, несмотря на падение в более чем 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Гранта заняла первую строчку в ТОП-25. По неофициальной информации, в ближайшем будущем планируется появление на рынке упрощённой модификации Lada Granta, которая будет лишена ряда электронных систем (ABS, ЭРА-ГЛОНАСС), подушек безопасности, а её двигатель будет соответствовать более низкому экологическому классу.      

Рендеры упрощённого седана Granta
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Рендеры упрощённого седана Granta
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Подтверждённых данных о внешности такой модификации пока нет, однако мы решили представить, как может выглядеть максимально упрощённый вариант. Изображённые на рендерах Гранты имеют неокрашенные бампера, чёрные ручки дверей, молдинги, боковые зеркала и накладки на крышке багажника. Само собой, колёса в самых простых версиях штампованные.

Рендеры упрощённого лифтбека Granta
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Рендеры упрощённого лифтбека Granta
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Что касается интерьера, то основным отличием здесь может стать старый руль от Калины, лишённый подушки безопасности.

Рендер салона упрощённой Granta

Сегодня в России минимальный ценник на Гранту составляет 727 900 рублей. За эти деньги предлагается седан с 90-сильным мотором 1.6 с 5-ступенчатой «механикой» в базовой комплектации Standart.

Рендеры упрощённого универсала Granta
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Рендеры упрощённого универсала Granta
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На 22 тысячи рублей дороже обойдётся лифтбек в аналогичном исполнении. Если доплатить ещё 4 тысячи, то можно приобрести универсал. Самым же дорогим вариантом является вседорожный универсал Granta Cross – от 854 900 рублей.

Между тем, в прошлом месяце мы выясняли, стоит ли покупать Lada Largus.       

универсал седан рендеры "Колёса.ру" новинки лифтбек Lada Lada Granta

 

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4 комментария
05.06.2022 18:29
driver37RUS

стать старый руль от Калины, лишённый подушки безопасности

И как нарочно, на рендере изображён именно "подушечный" руль от Калины — слева и справа на верхних спицах видны кнопки "бибикалки", они были именно на руле с подушкой. На калиновском руле без подушки этих кнопок нет, а в качестве кнопки звукового сигнала выступает центральная панель руля.

1
05.06.2022 21:05
wasilii_sobolev@mail.ru

да ладно что вы выдумываете - просто в нынешний руль не вложат подушку и все

1
05.06.2022 20:12
ANT2

Ну что же, это определённо успех!

1
05.06.2022 20:49
wasilii_sobolev@mail.ru

шикарно —
но считаю что вам все-таки надо нарисовать гранту 3 седан (на шасси хрея ибо задняя частью будет того голого кузова что показали недавно)
— так как железо и пластик производится у нас как и движок с кпп — которые явно будет от данного поколения на всей линейке (гранта, хрей, веста, ларгус (у которого движок ваза уже стоял)) как и электрика — пока сейчас сами понимаете им приходится форсировать работы по упрощенкам чтоб люди без работы не остались — это логично — но считаю — ничего не стоит на всю продукцию все это поставить
так что нарисуйте данные рендеры — вам толькок готовому кузова хрея и хрея кросс надо дорисовать зад от голово кузова с шпионских фото
два и еще можно и зад от ларгуса пририсовать к хрею — тоже думаю такое вохзможно будет стоять на конвеере — опередите собития
это как у французов было есть и будет — меган — это универсал и хетч, а флюэнс — седан (на базе мегана)
так и тут будет такое же разделение — хрей и хрейкросс — хетч, а гранта3 — седан (на базе хрея), а ларгус — универсал и фургон на базе того же хрея (для унификации, снижения затрат и тп)

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