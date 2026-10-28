«Упрощённый» Geely Coolray: новый дизайн и прежняя техника

В Китае начались продажи рестайлингового паркетника Coolray/Binyue с атмосферным мотором. Модели переделали переднюю часть, а интерьер оформили в стиле актуальной турбоверсии.

Компания Geely продолжает выводить на домашний рынок обновленные версии своих младших моделей. Так, ранее в Китае стартовали продажи рестайлинговых паркетника Geely Boyue (исходный кросс в России зовется Cityray) и седана Geely Emgrand предыдущего поколения (у нас ему на смену пришел Belgee S50). А теперь к покупке стал доступен модернизированный кроссовер Geely Binyue Super Edition. Напомним, что в других странах эта пятидверка известна как Geely Coolray, в России вдобавок представлены ее аналоги под брендом Belgee. В Поднебесной модификация Super Edition «открывает» семейство Binyue, она оснащается атмосферником (к такому кроссу ближе наш «просто» Belgee X50). Более дорогой вариант с оригинальным дизайном и турбомотором в Китае ныне зовется Geely Binyue L (в России это актуальный Geely Coolray и Belgee X50+).

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Geely Binyue Super Edition получил новую радиаторную решетку. Она крупнее, чем у дореформенного кроссовера, вместо черных «штрихов» на ней расположены сдвоенные вертикальные плашки, покрытые хромом. Паркетник также получил новый передний бампер, на заднем появились «жабры» и серебристые накладки. Корпуса наружных зеркал получили отделку «под карбон». Кроме того, изменен дизайн дисков.

Обновленный Geely Binyue Super Edition

В длину Binyue Super Edition прибавил 15 мм, этот показатель теперь составляет 4345 мм. Остальные габариты не изменились: ширина – 1800 мм, высота – 1609 мм, колесная база – 2600 мм.

Обновленный Geely Binyue Super Edition

В салоне появились передняя панель и карты дверей от местного Geely Binyue L с турбомотором. Под центральными дефлекторами обдува версии попроще теперь тоже находится ряд физических кнопок. Еще заменили кресла, плюс появились другие материалы отделки. Тоннель тоже новый, с собственной компоновкой. В его основании имеется площадка, на которую можно положить, например, телефон (но беспроводная зарядка такому кроссоверу так и не положена). Подстаканники отныне спрятаны под крышкой.

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Обновленный Geely Binyue Super Edition предложен в трех комплектациях. В списке оборудования базовой значатся: 16-дюймовые колеса, «кожаная» обивка, цифровая приборка на 8,8 дюйма, мультимедийная система с прежним 8-дюймовым экраном, кондиционер, камера заднего вида, обычный круиз-контроль. В «средней» версии имеются 17-дюймовые диски и климат-контроль. Топовый Geely Binyue Super Edition – это люк в крыше, мультимедиа с дисплеем диагональю 14,6 дюйма (раньше в самой богатой комплектации был экран на 12,3 дюйма), камеры кругового обзора с функцией «прозрачное шасси». Стеклянная крыша, подогрев сидений и адаптивный «круиз» остались прерогативой «престижного» Geely Boyue L.

Обновленный Geely Binyue Super Edition

Техника у «упрощенного» кроссовера прежняя. Geely Binyue Super Edition оснащен бензиновым четырехцилиндровым атмосферником 1.5 мощностью 126 л.с. (152 Нм). Самый дешевый паркетник имеет пятиступенчатую механику, в остальных комплектациях идет вариатор. Привод только передний.

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Без учета акций обновленный Geely Binyue Super Edition обойдется в 66 800 – 78 800 юаней (около 806 000 – 951 000 рублей по текущему курсу). Переднеприводный «престижный» Geely Boyue L со 181-сильной турбочетверкой 1.5 и семиступенчатым роботом сегодня стоит 84 800 – 97 800 юаней (1,02 млн – 1,18 млн рублей).