«Устаревшие» седан и универсал Mazda 6 покинули ещё один рынок

На этот раз речь идёт об Австралии: местные дилеры отметили, что пока запас машин японской марки ещё есть.

Японский производитель начал выпускать Mazda 6 в 2002 году. За прошедшие годы модель успела лишь дважды сменить генерацию. Актуальная «шестёрка» третьего поколения появилась в 2012-м, а рестайлинг пережила в 2015 и 2018 годах. Кроме того, в конце 2022-го седан и универсал получили ряд обновок, приуроченных к 20-летию модели. Тем не менее, по нынешним меркам эта глобальная модель уже устарела, постепенно она выходит из продажи в разных странах.

На фото: универсал Mazda 6 (версия для рынка Австралии)

В начале прошлого года Mazda официально подтвердила, что «шестёрка» покидает японский рынок, местное производство этой модели было завершено в апреле. Теперь же стало известно о том, что седаны и универсалы больше не будут представлены на рынке Австралии. Причём дело не в том, что модель устарела, а в том, что актуальный вариант не соответствует более суровым правил проектирования в стране (Australian Design Rule, ADR). Новые нормы вступают в силу совсем скоро – 1 марта текущего года. Недавно стало известно о том, что по этой же причине австралийский рынок покидают Mitsubishi ASX, Eclipse Cross и Pajero Sport.

Дилеры бренда в Австралии отметили, что пока что запас машин у них есть. Известно, что за годы присутствия на рынке, марка реализовала в общей сложности почти 150 тыс. автомобилей. При этом пиковым стал 2005 год: тогда здесь удалось реализовать около 14,8 тыс. экземпляров, однако в более поздние годы продажи пошли на спад. По данным издания CarExpert, в 2024 году модель разошлась на этом континенте тиражом всего в 1354 единицы.

На фото: седан Mazda 6 (версия для рынка Австралии)

Пока что Mazda 6 ещё доступна на рынках Индонезии, Малайзии и Таиланда. Слухи о преемнике этой модели японской марки, который мог бы получить шестицилиндровый двигатель и задний привод, появляются в СМИ в течение последних нескольких лет, однако производитель их так и не подтвердил.

Тем временем, весной прошлого года Mazda в рамках Пекинского автосалона презентовала лифтбек, который получил индекс EZ-6. На китайском рынке пятидверка доступна как с подзаряжаемой гибридной установкой, так и с полностью электрической «начинкой». Эта модель была разработана совместно с поднебесной компанией Changan, а в её основу лёг Deepal SL03 (бренд принадлежит Changan). Производство Mazda EZ-6 налажено на мощностях СП японской и китайской компаний.

На фото: лифтбек Mazda 6e (версия для европейского рынка) 1 / 3 На фото: лифтбек Mazda 6e (версия для европейского рынка) 2 / 3 На фото: лифтбек Mazda 6e (версия для европейского рынка) 3 / 3

Стоит напомнить, что эта модель оказалась глобальной: в начале текущего года Mazda в рамках Брюссельского автосалона представила лифтбек, который переименовали в 6e: этот вариант предназначен для европейского рынка. Эта новинка на платформе Changan на старосветском рынке пришла на смену «традиционным» седану и универсалу Mazda 6. Не исключено, что впоследствии такая пятидверка доберётся и до Австралии.

На фото: салон лифтбека Mazda 6e (версии для европейского рынка)

У европейского лифтбека габаритная длина составляет 4921 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1491 мм, а расстояние между осями равно 2895 мм. Для старосветского рынка пока предложены только «электрички». У такой Mazda 6e две заднеприводные версии: стартовый вариант оснащается 258-сильным электромотором и батареей ёмкостью 68,8 кВт*ч (запас хода на одной зарядке – 479 км по циклу WLTP). У варианта Long Range – 245-сильный электродвигатель и аккумулятор на 80 кВт*ч (дальнобойность – 552 км). С места до «сотни» первой пятидверке требуется 7,6 секунды, второй – 7,8 секунды; максимальная скорость (вне зависимости от модификации) – 175 км/ч.