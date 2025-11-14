Европа ×

В линейку Volkswagen Amarok вернулась версия Dark Label

14.11.2025 95 0 0

«Тёмное» исполнение было у модели первого поколения, а теперь оно появилось у «второго» пикапа, который дебютировал ещё несколько лет назад.

Немецкая марка Volkswagen изначально не планировала выпускать Amarok второй генерации, но позже изменила своё мнение. В результате разработка нового грузовика была поручена партнёру, в роли которого выступил Ford, а точнее – австралийское подразделение этой компании. Volkswagen Amarok второго поколения был представлен в июле 2022 года, причём у него есть близнец – «третий» Ford Ranger.

На фото: новый Volkswagen Amarok Dark Label

Актуальный Volkswagen Amarok ранее был представлен в трёх исполнениях – Style, PanAmericana и Aventura. Теперь к нему присоединяется ещё один вариант – Dark Label. Многим название может показаться знакомым, и не зря. Дело в том, что исполнение с соответствующей прибавкой было и у пикапа первого поколения, причём продавался такой грузовик в том числе и в России.

Вернувшееся исполнение уже доступно в конфигураторе на продуктовом сайте бренда, предназначенном для домашнего рынка. Новый VW Amarok Dark Label доступен в трёх цветах кузова – чёрном Midnight Black metallic, сером Dark Grey metallic и синем Bright Blue metallic. Кроме того, на боковинах предусмотрена контрастная светлая графика с названием версии.

В список отличий варианта Dark Label вошли матово-чёрные легкосплавные колёсные диски размером 20 дюймов, а также оформленные в чёрном цвете решётка радиатора, нижняя часть переднего бампера и накладка, призванная защитить днище от механических повреждений. Ещё такому Amarok достались тонированные задние боковые стёкла, матово-чёрные боковые стойки и рейлинги на крыше, а также подножки, дверные ручки и корпуса наружных зеркал.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Корма нового VW Amarok Dark Label тоже получила несколько отличий от обычной версии. Так, модели достались затемнённые фонари, матово-чёрная планка, проходящая по трём сторонам грузовой платформы, тонированное заднее стекло и откидной борт с чёрной ручкой (у некоторых других версий она окрашена в цвет кузова).

На фото: салон нового Volkswagen Amarok Dark Label
1 / 2
На фото: салон нового Volkswagen Amarok Dark Label
2 / 2

Интерьер варианта с приставкой Dark Label тоже, что очевидно, «затемнили». Сиденья получили тёмно-серую обивку со светлой прострочкой, двери и пололок отделали в чёрном цвете, передняя панель получила тёмные вставки «под дерево». На трёхспицевом рулевом колесе есть надпись Dark Label, а на полу можно увидеть велюровые коврики тоже с указанием на название версии.

На европейском рынке Volkswagen Amarok Dark Label оснащается 3,0-литровым дизелем V6 TDI мощностью 241 л.с., его максимальный крутящий момент составляет 600 Нм. Этот двигатель работает в паре с десятиступенчатой автоматической коробкой передач. Пикап имеет систему полного привода 4Motion с понижающей передачей.

Стоимость нового Amarok Dark Label в Германии уже известна: за такой пикап просят 68 468 евро (эквивалентно примерно 6,43 млн рублей по текущему курсу), что почти на 4 тыс. евро больше по сравнению с ценником стартового варианта Volkswagen Amarok Style.

пикап Германия авторынок ДВС новинки Европа Volkswagen Volkswagen Amarok
