В основном «японцы»: объём ввоза иномарок физлицами в РФ значительно вырос

Большая часть автомобилей из-за границы ввозится в Дальневосточный федеральный округ (ДФО), жители входящих в его состав регионов часто ввозят машины в РФ для личного пользования. Основную часть привозят из Японии, гораздо меньше транспортных средств поступает из Китая и Южной Кореи. В текущем году наблюдается заметный прирост, об этом рассказали владивостокские таможенники.



По данным пресс-службы таможни Владивостока, за первые семь месяцев текущего года сотрудники оформили 78 460 автомобилей, которые были ввезены в Россию физическими лицами. Этот показатель на треть (на 33%) больше, чем в январе-июле 2021-го. При этом пиковым оказался прошлый месяц: в июле 2022-го физлица ввезли в РФ через таможню Владивостока свыше 15 тыс. машин. Ежедневно в среднем здесь производится оформление примерно 600 автомобилей.

Сообщается, что средний срок нахождения ввезённого автомобиля в порту составляет примерно девять или десять дней (с размещения транспортного средства на временное хранение до момента его вывоза). В пресс-службе таможни отметили, что срок может быть меньше в случае наличия заранее подготовленного пакета документов и своевременной оплаты требуемых таможенных платежей.



Ранее «Коммерсант» сообщал о том, что из-за нынешнего курса рубля по отношению к иене россияне стали более активно участвовать в аукционах в Японии, где продаются автомобили с пробегом. Кроме того, вероятно, на рост спроса влияет и сократившееся количество новых машин внутри страны.

Напомним, часть иностранных компаний полностью отказались от бизнеса в РФ, другие пока держат его «на паузе». Из иностранных производителей проблем не было только у китайского Haval, который выпускает свои SUV на предприятии под Тулой. Отметим, сейчас выпускать автомобили в полном объёме российские компании по-прежнему не могут: производству мешает нехватка комплектующих.



Весной законодатели пошли на существенное смягчение требований к выпускаемым в РФ автомобилям: теперь они могут не иметь подушек безопасности, ABS, «тревожной кнопки» системы ЭРА-ГЛОНАСС и т.д. За счёт этого, в частности, удалось вернуть к жизни конвейер АВТОВАЗа, а также получилось удешевить машины, цены на которые взлетели несколько месяцев назад.

В прошлом месяце стало известно о том, что ввозимые в РФ автомобили временно разрешили не оснащать модулями системы ЭРА-ГЛОНАСС. Как Kolesa.ru сообщал ранее, упрощённый порядок госрегистрации импортируемых машин будет действовать до 1 февраля 2023 года. Стоит напомнить, что модуль системы оперативного реагирования в чрезвычайной ситуации стал обязательным для всех новых и вновь вводимых в обращение автомобилей с 1 января 2017 года.

