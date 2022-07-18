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Ввозимые в РФ автомобили временно разрешили не оснащать модулями системы ЭРА-ГЛОНАСС

18.07.2022 214 0 1

Согласно новому постановлению, упрощённый порядок постановки импортируемых машин на учёт будет действовать до 1 февраля 2023 года.

 

Система экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях ЭРА-ГЛОНАСС работает в России с 1 января 2015 года. Суть её работы заключается в том, что в случае серьёзного ДТП она автоматически передаёт информацию о происшествии оперативным службам. Также связаться с оператором и сообщить об инциденте можно с помощью нажатия кнопки. Модуль системы ЭРА-ГЛОНАСС стал обязательным для всех новых и вновь вводимых в обращение автомобилей с 1 января 2017 года.

Напомним, после введения этой нормы практически сразу же появились проблемы у жителей Дальневосточного федерального округа (он включает в себя 11 регионов: Приморский, Хабаровский, Забайкальский, Камчатский края, Чукотский АО и Еврейскую АО, Сахалинскую, Магаданскую и Амурску области, а также Бурятию и Якутию). Именно в ДФО ввозится больше всего машин с пробегом из-за рубежа (в основном, это поддержанные «праворульки» из Японии).

Так как с установкой модулей системы оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях у жителей ДФО возникли проблемы, в ноябре 2018 года для них ввели послабление: разрешили не оснащать «тревожной кнопкой» те «бэушки», которые частные лица импортируют для собственных нужд (ограничение – не более одного ввезённого автомобиля в год). Впоследствии эту временную норму продлевали несколько раз. Осенью прошлого года появилось распоряжение, в очередной раз продлившее эту схему до 3 декабря 2022 года.

В прошлом году многие, в том числе и российские автопроизводители столкнулись с нехваткой микрочипов и иных компонентов, дефицит наблюдается до сих пор. В итоге весной текущего года законодателям пришлось смягчить требования к сертификации машин в стране: сейчас производители могут выпускать транспортные средства, соответствующие всем экологическим классам (включая даже «Евро-0»), без систем ABS и подушек безопасности, и без функции автоматического срабатывания после аварии в устройствах ЭРА-ГЛОНАСС. Такие автомобили уже сходят с конвейеров АВТОВАЗа и УАЗа.

Теперь правительство РФ одобрило ещё одну временную норму: глава кабмина Михаил Мишустин подписал постановление, которое изменило нынешнюю схему регистрации автомобилей, ввозимых в страну. Согласно документу, использование для них устройств вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС теперь временно перестало быть обязательным. Получается, теперь это правило распространяется не только на ДФО, но и на все остальные регионы страны; кроме того, теперь условия касаются не только физлиц, ввозящих машины «для собственных нужд».

Как пояснили в пресс-службе правительства, решение продиктовано тем, что российские производители систем вызова экстренных служб сообщили о перебоях в поставках комплектующих из-за санкций. Теперь поставить на учёт ввезённый из-за рубежа автомобиль можно без «тревожной кнопки». Согласно постановлению, такой порядок регистрации машин будет действовать до 1 февраля 2023 года. Предполагается, что за отведённое время компании-производители модулей системы ЭРА-ГЛОНАСС смогут наладить логистические цепочки и ликвидировать проблему нехватки комплектующих.

Тем временем, в РФ снова стартовала программа льготных лизинга и автокредитования: на них выделили 4,9 и 10,2 млрд рублей соответственно. В Минпромторге считают, что по условиям программ поддержки спроса до конца 2022 года в стране удастся реализовать около 80 тыс. машин.

Россия авторынок законы авто и технологии

 

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