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  • В преддверии премьеры обновлённого Skoda Karoq: кроссовер показался на видео

В преддверии премьеры обновлённого Skoda Karoq: кроссовер показался на видео

22.11.2021 88 0 0

«Посвежевший» паркетник чешской марки дебютирует в конце текущего месяца, 30 ноября. Модель обновят через четыре года после выхода на рынок.

 

Бренд Skoda, входящий в состав немецкого концерна Volkswagen, представил свой компактный кроссовер Karoq в 2017 году. Пока что пиковым для модели остаётся 2019 год, когда старосветские дилеры реализовали 105 041 экземпляр, что на 33,2% больше, чем годом ранее. В течение «ковидного» 2020-го клиенты купили 82 121 шт. (на 21,8% меньше). В текущем году у паркетника символический «плюс»: за январь-сентябрь было реализовано 60 561 шт., что на 1,2% больше, чем за первые три квартала прошлого года.

Сейчас компания готовит обновлённую версию Skoda Karoq, онлайн-презентация пройдёт на следующей неделе, 30 ноября. Ранее чешская марка поделилась фирменными дизайн-скетчами будущего компактного паркетника, а теперь опубликовала видео, которое позволяет оценить внешность «живого» автомобиля.

Как мы отмечали ранее, в ходе планового обновления кроссовер получил подкорректированную переднюю часть. Речь идёт в том числе о головной оптике иной формы: теперь светодиодные дневные ходовые огни разделены на две части, кроме того, форма расположенных ниже блоков тоже изменилась. Ещё паркетник обзавёлся другой более массивной радиаторной решеткой, видоизменёнными бамперами, увеличенным спойлером на корме и более узкими задними фонарями.

Эскиз обновлённого кроссовера Skoda Karoq

Компания пока не рассекретила интерьер «посвежевшей» модели. Правда, скорее всего, здесь изменений будет гораздо меньше. Предположительно в Skoda обойдутся иными материалами для отделки салона и современной версией информационно-развлекательной системы.

Официальной информации о том, изменится ли «начинка» Skoda Karoq в ходе обновления, пока нет. По предварительным данным, кроссоверу оставят прежнюю технику, но есть вероятность, что паркетник станет так называемым «мягким» гибридом. Напомним, на старосветском рынке актуальный Карок предлагается с парой бензиновых двигателей – «турботройкой» 1.0 TSI (110 л.с.) и «турбочетвёркой» 1.5 TSI (150 л.с.), кроме того, в гамме есть 2,0-литровый дизель TDI (отдача – либо 116, либо 150 л.с.).

На фото: актуальный кроссовер Skodas Karoq (версия для РФ)
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На фото: актуальный кроссовер Skodas Karoq (версия для РФ)
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Напомним, в России модель тоже представлена: на наш рынок компактный кроссовер вышел в начале прошлого года. Паркетник местной сборки (выпуск налажен в Нижнем Новгороде на мощностях завода Группы ГАЗ) оснащается либо «атмосферником» 1.6 MPI (110 л.с.), либо «турбочетвёркой» 1.4 TSI (150 л.с.). Стоит отметить, что на сегодняшний день эта модель остаётся одной из самых продаваемых в РФ: по итогам первых десяти месяцев текущего года дилеры реализовали 16 184 шт., что на 34% больше, чем в январе-октябре 2020-го.

Ожидается, что в Европе продажи обновлённого компактного кроссовера Skoda Karoq стартуют уже в декабре текущего года. Россиянам же, вероятно, придётся подождать, ведь стоит учитывать, что у нас продаются машины местного производства. Аналогичная история произошла со Skoda Kodiaq, который ранее пережил рестайлинг.

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