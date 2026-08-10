В рамках пересмотра стратегии Volkswagen может наладить выпуск пикапа на заводе в США

По предварительным данным, среднеразмерный грузовичок немецкого бренда появится на американском рынке ближе к 2030 году.

Дела у Volkswagen в последнее время идут не очень. В прошлом месяце концерн опубликовал данные о продажах новых машин в первой половине 2026 года: показатель сократился на 6,3% до 4,1 млн экземпляров. При этом наиболее заметный спад был зафиксирован в Китае, где продажи рухнули на 25,9% (до 973 тыс. единиц). Ранее производитель рассказал об антикризисном плане, который включает в себя в том числе сокращения сотрудников.

Помимо этого, стратегия по выходу концерна из кризиса предполагает разработку и выпуск новинок, а также освоение новых ниш и рынков. Как сообщает немецкое издание Handelsblatt, VW перерабатывает план по развитию на американском рынке с целью нарастить долю (сейчас она составляет около 4%). Судя по всему, производитель всё-таки готовится попытать счастья в одном из активно развивающихся сегментов в Штатах.

Речь идёт о среднеразмерных пикапах: ожидается, что Volkswagen может наладить производство соответствующей модели на своём американском заводе (это позволило бы избежать уплаты высоких ввозных пошлин и сделало бы ценник привлекательнее для клиентов). По данным издания, новинка может выйти на авторынок США ближе к 2030 году.

На фото: концепт Volkswagen Atlas Tanoak, так и не ставший серийным пикапом 1 / 3 На фото: концепт Volkswagen Atlas Tanoak, так и не ставший серийным пикапом 2 / 3 На фото: концепт Volkswagen Atlas Tanoak, так и не ставший серийным пикапом 3 / 3

Выпуск грузовичков VW, вероятно, наладят на заводе в Чаттануге (штат Теннеси, США). Напомним, мощности этой площадки досрочно освободил полностью электрический паркетник ID.4, отправленный весной 2026-го в отставку в Штатах. Стоит отметить, что ранее компании пообещала вернуть «зелёный» кроссовер на американский рынок, но уже после обновления и под именем ID. Tiguan.

Зарубежные СМИ считают, что разработка соответствующей новинки с нуля может оказаться слишком дорогой для находящегося в кризисе Volkswagen. Так что есть вероятность, что производитель использует партнёрский проект, вероятно, реализуемый совместно с Ford. Как мы помним, у марок на сегодняшний день имеются среднеразмерные пикапы-близнецы. Причём Ford Ranger третьего поколения, разработанный австралийским офисом в рамках этого проекта, на сегодняшний день представлен в том числе в США. Тогда как его наиближайший родственник – «второй» Volkswagen Amarok – на этот рынок выводить не планировали.

На фото: актуальный пикап Volkswagen Amarok, не представленный на американском рынке 1 / 2 На фото: актуальный пикап Volkswagen Amarok, не представленный на американском рынке 2 / 2

Есть вероятность (конечно, официально не подтверждённая), что Volkswagen захочет создать близнеца нового среднеразмерного пикапа Ford, который американская марка официально анонсировала недавно. Известно, что эта новинка получит название Fathom, а также полностью электрическую «начинку», подробности о которой появятся позже.

Дилеры Ford начнут принимать заказы на Fathom в начале 2027 года. Сейчас уже известна стартовая цена грядущего грузовичка – 28 350 долларов, что эквивалентно примерно 2,34 млн рублей по текущему курсу. С учётом платы за доставку стоимость вырастает до 29 945 долларов (около 2,47 млн рублей).