В рамках пересмотра стратегии Volkswagen может наладить выпуск пикапа на заводе в США

Дела у Volkswagen в последнее время идут не очень. В прошлом месяце концерн опубликовал данные о продажах новых машин в первой половине 2026 года: показатель сократился на 6,3% до 4,1 млн экземпляров. При этом наиболее заметный спад был зафиксирован в Китае, где продажи рухнули на 25,9% (до 973 тыс. единиц). Ранее производитель рассказал об антикризисном плане, который включает в себя в том числе сокращения сотрудников.
Помимо этого, стратегия по выходу концерна из кризиса предполагает разработку и выпуск новинок, а также освоение новых ниш и рынков. Как сообщает немецкое издание Handelsblatt, VW перерабатывает план по развитию на американском рынке с целью нарастить долю (сейчас она составляет около 4%). Судя по всему, производитель всё-таки готовится попытать счастья в одном из активно развивающихся сегментов в Штатах.
Речь идёт о среднеразмерных пикапах: ожидается, что Volkswagen может наладить производство соответствующей модели на своём американском заводе (это позволило бы избежать уплаты высоких ввозных пошлин и сделало бы ценник привлекательнее для клиентов). По данным издания, новинка может выйти на авторынок США ближе к 2030 году.
Выпуск грузовичков VW, вероятно, наладят на заводе в Чаттануге (штат Теннеси, США). Напомним, мощности этой площадки досрочно освободил полностью электрический паркетник ID.4, отправленный весной 2026-го в отставку в Штатах. Стоит отметить, что ранее компании пообещала вернуть «зелёный» кроссовер на американский рынок, но уже после обновления и под именем ID. Tiguan.
Зарубежные СМИ считают, что разработка соответствующей новинки с нуля может оказаться слишком дорогой для находящегося в кризисе Volkswagen. Так что есть вероятность, что производитель использует партнёрский проект, вероятно, реализуемый совместно с Ford. Как мы помним, у марок на сегодняшний день имеются среднеразмерные пикапы-близнецы. Причём Ford Ranger третьего поколения, разработанный австралийским офисом в рамках этого проекта, на сегодняшний день представлен в том числе в США. Тогда как его наиближайший родственник – «второй» Volkswagen Amarok – на этот рынок выводить не планировали.
Есть вероятность (конечно, официально не подтверждённая), что Volkswagen захочет создать близнеца нового среднеразмерного пикапа Ford, который американская марка официально анонсировала недавно. Известно, что эта новинка получит название Fathom, а также полностью электрическую «начинку», подробности о которой появятся позже.
Дилеры Ford начнут принимать заказы на Fathom в начале 2027 года. Сейчас уже известна стартовая цена грядущего грузовичка – 28 350 долларов, что эквивалентно примерно 2,34 млн рублей по текущему курсу. С учётом платы за доставку стоимость вырастает до 29 945 долларов (около 2,47 млн рублей).
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