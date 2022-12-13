В РФ снизились продажи зимних шин: в этом году показатель упал на 14%

Шинный рынок в РФ демонстрирует отрицательную динамику: за так называемый «зимний сезон» 2022 года (учитывались покупки резины с 1 октября по 30 ноября) клиенты купили 4,2 млн зимних и всесезонных покрышек: об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Честного знака». Пик таких сделок в текущем году пришёлся на первую декаду ноября. За указанный период совокупный объём продаж шин упал на 14%, при этом запасы автомобильной резины к началу сезона были выше, чем в прошлом году (на 43%) – 33 млн шт.

По словам Кирилла Волкова, руководителя товарной группы «Шины» ЦРПТ (оператор «Честного знака»), минувший шинный сезон оказался «самым спокойным за последние несколько лет». Он пояснил, что на рынке «не наблюдалось ни значительного роста цен, ни ажиотажного спроса». Согласно системе, средний ценник зимних и всесезонных шин за прошедший год остался примерно на прежнем уровне: отмечен прирост всего на 1% (до 5,9 тыс. рублей).



Снижение спроса российских автовладельцев на новые зимние и всесезонные шины в «Автостате» связывают с падением продаж новых автомобилей в стране. В агентстве подсчитали, что за январь-ноябрь 2022-го количество поставленных на учёт новых легковых машин сократилось на 58,8% до 569,5 тыс. единиц (в статистику включены и неофициальные поставки). Уже очевидно, что этот год станет худшим для авторынка РФ как минимум за последнее десятилетие.

Кирилл Волков отметил, что в текущем году ввоз в РФ шин от иностранных производителей был упрощён (речь идёт о схеме параллельного импорта, которая стала легальной минувшей весной). По его словам, это «помогло поддержать ассортимент». При этом в продажах доля произведённых на российских заводах покрышек в нынешнем зимнем сезоне увеличилась на 5,2 процентного пункта и в итоге превысила 68%.



Как сообщает издание со ссылкой на данные Avito, самыми востребованными марками в октябре оказались Nokian Tyres (на их долю пришлось 24%), Bridgestone (10%), Triangle (9%), Cordiant (7%) и Yokohama (6%). При этом Cordiant является местным шинным брендом; Triangle – единственная компания, не выпускавшая покрышки в РФ. Финский шинник Nokian Tyres объявил о продаже завода во Всеволожске (Ленинградская область) в конце июня, предполагается, что на этой площадке в дальнейшем будет налажено производство автомобильной резины под некой новой маркой.

Известно, что общие запасы шин в стране с весны держатся на уровне 80 млн шт. При этом в «Честном знаке» годовую потребность рынка оценивают в среднем в 50-70 млн покрышек. В целом весь рынок легковых шин в последние годы был равен примерно 30-40 млн шт. ежегодно. Ещё в сервисе отметили, что на 1 декабря 2022-го в обороте находилось более 64 млн легковых покрышек, так что на данный момент потребность российских автовладельцев в новой резине перекрыта более чем на год.



Напомним, ещё один популярный шинник рассказал об уходе из РФ сравнительно недавно: в Bridgestone заявили о продаже российского бизнеса в конце октября (японская компания владеет заводом в Ульяновской области).