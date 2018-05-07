Самый доступный в линейке чешской марки «паркетник» предназначен только для одного рынка.

07 Май В Skoda рассказали, почему бюджетный кроссовер Kamiq не появится в России

Кроссовер Skoda Kamiq дебютировал в апреле этого года на Пекинском автосалоне. Новинка на ступеньку ниже «паркетника» Karoq – то есть Камик является самой доступной моделью в SUV-линейке бренда. В России новый кросс мог бы составить конкуренцию Hyundai Creta и Renault Kaptur, однако, как сообщил в интервью порталу «Колёса.ру» глава российского подразделения Шкоды Ян Прохазка, появление Kamiq в РФ даже не рассматривается – модель разработана только для Китая.

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«Kamiq – это машина, которая была разработана специально для Китая из китайских комплектующих, его появление в России мы даже не рассматриваем. Для нас это вопрос принципиальный: мы хотим вести российский модельный ряд в европейском направлении. Мы считаем, что российский потребитель ближе к европейскому, чем к китайскому», — рассказал Ян Прохазка.

Skoda Kamiq построен на старой платформе PQ25 с полузависимой задней подвеской. Длина кросса равна 4 390 мм, ширина – 1 781 мм, высота – 1 593 мм (с рейлингами – 1 606 мм), размер колесной базы составляет 2 610 мм. То есть Камик оказался чуть компактнее китайской версии Skoda Karoq. Напомним, специально для Поднебесной Карок «растянули»: длина и колесная база увеличены на 50 мм по сравнению со «старосветским» SUV. Так, габариты Karoq, представленного в Китае, следующие: 4 432/1 841/1 614 мм, колесная база – 2 688 мм.

Новый «паркетник» оснащается бензиновым «атмосферником» 1.5 MPI нового семейства EA211 Evo. Мощность двигателя составляет 110 л.с., максимальный крутящий момент – 150 Нм. «Паркетник» будет доступен с пятиступенчатой «механикой» или классическим шестиступенчатым «автоматом». Привод – исключительно передний.

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Оснащение у Skoda Kamiq небогатое: однозонный климат-контроль, галогеновые фары, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном. Светодиодная оптика, цифровая «приборка» или панорамная крыша модели не положены.

Производство Kamiq налажено в Поднебесной на заводе СП концернов Volkswagen и SAIC. На китайский рынок модель выйдет этим летом, цена пока не объявлена. Предполагается, что кросс будет стоить от 90 000 юаней – это около 894 000 рублей по актуальному курсу. Для сравнения, Hyundai ix25 (так в Китае зовется модель, у нас известная как Creta) в Поднебесной обойдется минимум в 109 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 091 000 рублей.

Как сообщалось ранее, одной из ближайших премьер Skoda в России станет топовая версия кроссовера Kodiaq – Laurin & Klement. Причем к нам новую модификацию будут поставлять из Чехии, тогда как «стандартные» вседорожники Kodiaq производят в Нижнем Новгороде на мощностях Горьковского автозавода.

О других планах Skoda относительно российского рынка читайте в интервью портала «Колёса.ру» с главой местного подразделения марки.