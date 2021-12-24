В застуканном кроссовере заподозрили очередную новинку Chevrolet из «китайца»

Этот снимок был сделан в Корее, его выложили в Твиттере издания Autospy. Предполагается, что в объектив угодил будущий кроссовер Chevrolet. К слову, у концерна General Motors есть завод в Корее, хотя не факт, что модель будут производить там. Машина замаскирована, спереди ее сфотографировать не удалось, однако в пойманном паркетнике все равно угадываются фирменные черты другого бренда – китайского Baojun, который является совместным проектом GM и компании SAIC. А если точнее – мотивы машин относительно свежей R-серии, в нее входят компактвэн RM-5, кроссоверы RS-3, RS-5 и RS-7, семейство RC-5 (лифтбек и универсал) и крупный лифтбек RC-6.
Напомним, за пределами Поднебесной марка Baojun не представлена, что, впрочем, совсем не мешает продавать ее модели на других рынках – под другими брендами. Так, в линейке того же Chevrolet сегодня имеются паркетники Groove и Captiva, то есть чуть переделанные Baojun 510 и Baojun 530 соответственно. Таким образом, за основу для грядущего SUV Шеви вполне могли взять еще одну китайскую модель, правда, пока неизвестно, какую именно.
Дело в том, что ни один из нынешних автомобилей Baojun с тестовым образцом стопроцентно не совпадает. Чисто визуально по размерам больше всего подходит кроссовер RS-3, но у этого SUV нет дополнительных окошек в задних стойках. Зато они имеются у компактвэна RM-5, а еще с последним застуканную машину роднят выштамповки на дверях и задние фонари.
Как бы то ни было, но кросс кажется готовым к продажам, несмотря на камуфляжную пленку. Не исключено, что сначала он дебютирует под родной маркой Baojun в качестве совершенно новой модели, а уже затем Chevrolet представит свой вариант, который отправят в страны Южной Америки и Ближнего Востока. Сама Корея пока под вопросом, ведь других «китайцев» с галстуком-бабочкой там не продают. Если, конечно, шпионы не ошиблись, и это действительно Chevrolet.
Между тем недавно американская марки раскрыла рамный пикап S10 Max, сделанный из «китайца», но донором стала модель не Baojun, а Maxus – этим брендом владеет SAIC.
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