В застуканном кроссовере заподозрили очередную новинку Chevrolet из «китайца»

В Сеть выложили фото с испытаний нового паркетника. Если это действительно грядущая модель Шеви, то за основу, вероятно, взяли SUV марки Baojun, но вот какой именно – пока непонятно.

Этот снимок был сделан в Корее, его выложили в Твиттере издания Autospy. Предполагается, что в объектив угодил будущий кроссовер Chevrolet. К слову, у концерна General Motors есть завод в Корее, хотя не факт, что модель будут производить там. Машина замаскирована, спереди ее сфотографировать не удалось, однако в пойманном паркетнике все равно угадываются фирменные черты другого бренда – китайского Baojun, который является совместным проектом GM и компании SAIC. А если точнее – мотивы машин относительно свежей R-серии, в нее входят компактвэн RM-5, кроссоверы RS-3, RS-5 и RS-7, семейство RC-5 (лифтбек и универсал) и крупный лифтбек RC-6.

Напомним, за пределами Поднебесной марка Baojun не представлена, что, впрочем, совсем не мешает продавать ее модели на других рынках – под другими брендами. Так, в линейке того же Chevrolet сегодня имеются паркетники Groove и Captiva, то есть чуть переделанные Baojun 510 и Baojun 530 соответственно. Таким образом, за основу для грядущего SUV Шеви вполне могли взять еще одну китайскую модель, правда, пока неизвестно, какую именно.



Baojun RS-3 1 / 3 Baojun RS-3 2 / 3 Baojun RS-3 3 / 3

Дело в том, что ни один из нынешних автомобилей Baojun с тестовым образцом стопроцентно не совпадает. Чисто визуально по размерам больше всего подходит кроссовер RS-3, но у этого SUV нет дополнительных окошек в задних стойках. Зато они имеются у компактвэна RM-5, а еще с последним застуканную машину роднят выштамповки на дверях и задние фонари.



Baojun RM-5 1 / 3 Baojun RM-5 2 / 3 Baojun RM-5 3 / 3

Как бы то ни было, но кросс кажется готовым к продажам, несмотря на камуфляжную пленку. Не исключено, что сначала он дебютирует под родной маркой Baojun в качестве совершенно новой модели, а уже затем Chevrolet представит свой вариант, который отправят в страны Южной Америки и Ближнего Востока. Сама Корея пока под вопросом, ведь других «китайцев» с галстуком-бабочкой там не продают. Если, конечно, шпионы не ошиблись, и это действительно Chevrolet.



Красный кроссовер — Chevrolet Captiva, белый — Chevrolet Groove. То есть Baojun 530 и Baojun 510 соответственно 1 / 2 Красный кроссовер — Chevrolet Captiva, белый — Chevrolet Groove. То есть Baojun 530 и Baojun 510 соответственно 2 / 2

Между тем недавно американская марки раскрыла рамный пикап S10 Max, сделанный из «китайца», но донором стала модель не Baojun, а Maxus – этим брендом владеет SAIC.

