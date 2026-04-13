Вальтер де Сильва и Pininfarina запускают проект Unicum для штучных автомобилей

Ныне пребывающий на вольных хлебах легендарный итальянский дизайнер Вальтер де Сильва и не менее легендарная дизайн-студия Pininfarina объединились для создания уникальных автомобилей в лучших традициях итальянского кузовного искусства. Совместный проект получил имя Unicum, состоятельные автомобильные коллекционеры со всего мира уже выстроились в очередь, чтобы стать его клиентами.

В феврале этого года Вальтеру де Сильве исполнилось 75, но он всё ещё в очень хорошей творческой форме и не собирается бросать любимое дело, его руки по-прежнему уверенно держат карандаш и создают эскизы одних их самых красивых в мире автомобилей.

Вальтер де Сильва заработал себе имя как шеф-дизайнер марок Alfa Romeo, Seat, Audi и всей Volkswagen Group. Из концерна Volkswagen де Сильва ушёл в 2015 году в разгар дизельгейта, позже он основал собственную дизайн-студию, клиентами которой стали крупные китайские автоконцерны.

Формально у де Сильвы сейчас две компании. Та, что будет заниматься разработкой автомобилей для проекта Unicum, называется Walter De Silva Automotive (WDS), она же Walterdesilvacars GmbH. Дизайн-студия, которая занимается не только машинами, а промышленным дизайном вообще, оформлена как отдельное юрлицо — WdS GmbH. Штаб-квартиры обеих компаний находятся в Мюнхене (Германия), в них работают молодые и талантливые специалисты, а Вальтер де Сильва — их учитель, наставник и мощный генератор идей.

Здесь же Мюнхене находится штаб-квартира автомобильной компании Automobili Pininfarina, но Вальтер де Сильва будет сотрудничать не с ней, а с дизайн-студией Pininfarina, которая базируется в Камбьяно (Италия, регион Пьемонт) и располагает собственной фабрикой для производства штучных и мелкосерийных автомобилей. Именно в Камбьяно будет происходить сборка автомобилей, созданных в рамках проекта Unicum.

Проект Unicum — это аналог программы One-Off компании Ferrari, только WDS и Pininfarina не будут ограничены техническим базисом от какого-либо одного производителя. Идея простая и очень востребованная на рынке эксклюзивных автомобилей: за основу берётся подходящая платформа и вокруг неё создаётся полностью уникальный кузов. Процесс разработки будет долгим и очень дорогим, зато на выходе обещано настоящее произведение кузовного искусства в единственном экземпляре.

Сколько именно будет таких штучных машин и когда свет увидит первая, WDS и Pininfarina пока не сообщают. Ждём с нетерпением.

