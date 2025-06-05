Pininfarina завершает производство суперкара Battista спецверсией Novantacinque

Итальянская компания Automobili Pininfarina представила последний экземпляр электрического суперкара Battista, он получил имя Novantacinque, означающее в переводе с итальянского на русский число «девяносто пять».

95 — это не порядковый номер последнего Pininfarina Battista, как может подумать неискушённый читатель, а посвящение 95-летию кузовного ателье Pininfarina, отмечаемому в этом году. Напомним, что с 2015 года ателье Pininfarina принадлежит индийской компании Mahindra & Mahindra. С подачи индийских владельцев в 2018 году на базе ателье была создана автомобильная компания Automobili Pininfarina, а её дебютной моделью стал электрический суперкар Battista, построенный на платформе хорватской компании Rimac и являющийся, по сути, производной от супекрара Rimac Nevera.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Заявленный тираж Pininfarina Battista составляет 150 шт., в это число вошли несколько уникальных экземпляров — например, бэтменские Gotham, Dark Knight и тарга Targamerica. Финальный экземпляр Novantacinque тоже уникальный: его двухцветный, красно-чёрный кузов покрыт прозрачным лаком, сквозь который видно плетение углепластиковых панелей. Особый шик кузову придают вставки золотого цвета по контуру аэродинамического обвеса и на тыльной стороне активного антикрыла, цифры 95 в оформлении подчёркивают эксклюзивный статус этого экземпляра. Салон обшит чёрной кожей и алькантарой в сочетании с золотой прострочкой.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Техническая начинка у Pininfarina Battista Novantacinque стандартная: четыре электромотора (по одному на колесо) выдают совокупно 1900 л.с., разгон до 100 км/ч занимает менее 2 с, максимальная скорость — более 350 км/ч, полного заряда батареи ёмкостью 120 кВт·ч хватает на 500 км по циклу WLTP. Цена штучного Battista Novantacinque не разглашается, стандартный Battista стоил от двух миллионов евро.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Любопытно, что родственный суперкар Rimac Nevera был в прошлом году был модернизирован и получил приставку R к названию, но Pininfarina новую техническую начинку не получила. Ещё более мелкосерийная баркетта Pininfarina B95 тоже использует дореформенную агрегатную базу Rimac.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Что будет делать Pininfarina после завершения выпуска суперкаров Battista и B95, пока неизвестно. Ранее в планах значился кроссовер, но его серийную версию итальянская компания так и не представила. Не исключено, что вместо кроссовера Pininfarina готовит новый суперкар с красивым кузовом и заимствованной технической начинкой.