Pininfarina завершает производство суперкара Battista спецверсией Novantacinque

95 — это не порядковый номер последнего Pininfarina Battista, как может подумать неискушённый читатель, а посвящение 95-летию кузовного ателье Pininfarina, отмечаемому в этом году. Напомним, что с 2015 года ателье Pininfarina принадлежит индийской компании Mahindra & Mahindra. С подачи индийских владельцев в 2018 году на базе ателье была создана автомобильная компания Automobili Pininfarina, а её дебютной моделью стал электрический суперкар Battista, построенный на платформе хорватской компании Rimac и являющийся, по сути, производной от супекрара Rimac Nevera.
Заявленный тираж Pininfarina Battista составляет 150 шт., в это число вошли несколько уникальных экземпляров — например, бэтменские Gotham, Dark Knight и тарга Targamerica. Финальный экземпляр Novantacinque тоже уникальный: его двухцветный, красно-чёрный кузов покрыт прозрачным лаком, сквозь который видно плетение углепластиковых панелей. Особый шик кузову придают вставки золотого цвета по контуру аэродинамического обвеса и на тыльной стороне активного антикрыла, цифры 95 в оформлении подчёркивают эксклюзивный статус этого экземпляра. Салон обшит чёрной кожей и алькантарой в сочетании с золотой прострочкой.
Техническая начинка у Pininfarina Battista Novantacinque стандартная: четыре электромотора (по одному на колесо) выдают совокупно 1900 л.с., разгон до 100 км/ч занимает менее 2 с, максимальная скорость — более 350 км/ч, полного заряда батареи ёмкостью 120 кВт·ч хватает на 500 км по циклу WLTP. Цена штучного Battista Novantacinque не разглашается, стандартный Battista стоил от двух миллионов евро.
Любопытно, что родственный суперкар Rimac Nevera был в прошлом году был модернизирован и получил приставку R к названию, но Pininfarina новую техническую начинку не получила. Ещё более мелкосерийная баркетта Pininfarina B95 тоже использует дореформенную агрегатную базу Rimac.
Что будет делать Pininfarina после завершения выпуска суперкаров Battista и B95, пока неизвестно. Ранее в планах значился кроссовер, но его серийную версию итальянская компания так и не представила. Не исключено, что вместо кроссовера Pininfarina готовит новый суперкар с красивым кузовом и заимствованной технической начинкой.
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