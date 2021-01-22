Виртуальный авторынок: продажи машин в онлайн-шоуруме Renault выросли втрое

Марка Renault продолжает удерживать первенство по продажам новых автомобилей в России среди европейских брендов. Так, за прошлый год, осложнённый последствиями пандемии коронавируса, клиенты купили 128 408 машин, причём часть из них была продана через онлайн-шоурум. Отметим, этот сервис стал особенно востребован в «ковидном» 2020-ом, однако российские поклонники Рено пользуются этой удобной возможностью приобретения машин на протяжении нескольких последних лет.

На фото: Renault Arkana

Renault первой в России запустила онлайн-шоурум на собственной платформе, он начал работу в 2016 году. И также впервые на рынке компании удалось сделать процесс покупки автомобиля полностью дистанционным – от выбора автомобиля, его полной оплаты на сайте и до доставки на дом. Кстати, в случае полной онлайн-оплаты клиенты могут выбрать способ получения купленного в онлайн-шоуруме автомобиля: его либо доставят на адресу, либо отдадут клиенту в случае самовывоза из дилерского центра. При этом до конца текущего месяца действует акция бесплатной доставки автомобиля (при полной оплате).

Недавно стал доступен ещё один уникальный сервис – в онлайн режиме можно получить предварительное одобрение кредита (для этого нужно заполнить форму на сайте), либо полное одобрение кредита при помощи сервиса «Госуслуги». Новый способ подачи заявки на кредит Renault Россия предлагает совместно с РН Банк. Для этого клиенту требуется авторизоваться на «госуслугах» и затем заполнить анкету на предоставление кредита на сайте Renault.ru. После получения одобрения пользователь сможет приобрести новый автомобиль марки как в дилерском центре, так и в онлайн-шоуруме.

Сейчас компания продаёт с помощью цифровой платформы не только автомобили бренда, представленные на нашем рынке, но и аксессуары для них, а также различные финансовые продукты.

В онлайн-шоуруме все клиенты могут выбрать себе автомобиль из тех, что уже сошли с конвейера; выбрать дилера, внести предоплату или полную оплату, а также определиться со способом получения машины. Российский офис Renault также предлагает такие услуги как онлайн-оценка автомобиля в trade-in и домашний тест-драйв. Кроме того, клиенты могут онлайн записаться на сервис, в таком же формате оформить полис ОСАГО, а также сделать покупки в онлайн-магазине сервисных продуктов (сейчас здесь доступны карты постгарантийного обслуживания Renault Extra и Renault Extra Light, а также сервисные контракты, а скоро появятся карты помощи на дорогах Renault Assistance).

Также в прошлом году расширилась география проекта «Домашние тест-драйвы»: пройти бесплатный выездной тест-драйв теперь могут жители 11 городов-миллионников. В список входят Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Самара, Уфа, Казань, Екатеринбург, Челябинск, Пермь и Краснодар. Водители могут выбрать для тест-драйв Renault Arkana или Renault Kaptur, указать удобный для себя маршрут, выбрать день и время. Специалист дилерского центра приедет на автомобиле в назначенное время и место, а в ходе тест-драйва ответит на все вопросы клиента.

