Бизнес ×
  • Виртуальный авторынок: продажи машин в онлайн-шоуруме Renault выросли втрое

Виртуальный авторынок: продажи машин в онлайн-шоуруме Renault выросли втрое

22.01.2021 280 0 0

В 2020-ом Рено с помощью онлайн-шоурума продала в России 27 079 автомобилей. Этот результат в три раза выше по сравнению со стартовым годом работы сервиса. Среди наиболее востребованных моделей у пользователей онлайн-шоурума Renault оказались кроссоверы Kaptur и Arkana.

 

Марка Renault продолжает удерживать первенство по продажам новых автомобилей в России среди европейских брендов. Так, за прошлый год, осложнённый последствиями пандемии коронавируса, клиенты купили 128 408 машин, причём часть из них была продана через онлайн-шоурум. Отметим, этот сервис стал особенно востребован в «ковидном» 2020-ом, однако российские поклонники Рено пользуются этой удобной возможностью приобретения машин на протяжении нескольких последних лет.

На фото: Renault Arkana

Renault первой в России запустила онлайн-шоурум на собственной платформе, он начал работу в 2016 году. И также впервые на рынке компании удалось сделать процесс покупки автомобиля полностью дистанционным – от выбора автомобиля, его полной оплаты на сайте и до доставки на дом. Кстати, в случае полной онлайн-оплаты клиенты могут выбрать способ получения купленного в онлайн-шоуруме автомобиля: его либо доставят на адресу, либо отдадут клиенту в случае самовывоза из дилерского центра. При этом до конца текущего месяца действует акция бесплатной доставки автомобиля (при полной оплате).

Недавно стал доступен ещё один уникальный сервис – в онлайн режиме можно получить предварительное одобрение кредита (для этого нужно заполнить форму на сайте), либо полное одобрение кредита при помощи сервиса «Госуслуги». Новый способ подачи заявки на кредит Renault Россия предлагает совместно с РН Банк. Для этого клиенту требуется авторизоваться на «госуслугах» и затем заполнить анкету на предоставление кредита на сайте Renault.ru. После получения одобрения пользователь сможет приобрести новый автомобиль марки как в дилерском центре, так и в онлайн-шоуруме.

Сейчас компания продаёт с помощью цифровой платформы не только автомобили бренда, представленные на нашем рынке, но и аксессуары для них, а также различные финансовые продукты.

В онлайн-шоуруме все клиенты могут выбрать себе автомобиль из тех, что уже сошли с конвейера; выбрать дилера, внести предоплату или полную оплату, а также определиться со способом получения машины. Российский офис Renault также предлагает такие услуги как онлайн-оценка автомобиля в trade-in и домашний тест-драйв. Кроме того, клиенты могут онлайн записаться на сервис, в таком же формате оформить полис ОСАГО, а также сделать покупки в онлайн-магазине сервисных продуктов (сейчас здесь доступны карты постгарантийного обслуживания Renault Extra и Renault Extra Light, а также сервисные контракты, а скоро появятся карты помощи на дорогах Renault Assistance).

Также в прошлом году расширилась география проекта «Домашние тест-драйвы»: пройти бесплатный выездной тест-драйв теперь могут жители 11 городов-миллионников. В список входят Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Самара, Уфа, Казань, Екатеринбург, Челябинск, Пермь и Краснодар. Водители могут выбрать для тест-драйв Renault Arkana или Renault Kaptur, указать удобный для себя маршрут, выбрать день и время. Специалист дилерского центра приедет на автомобиле в назначенное время и место, а в ходе тест-драйва ответит на все вопросы клиента.

кроссовер Россия авторынок бизнес Renault Renault Sandero Renault Arkana Renault Kaptur

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Hyundai Starex/H-1 A1 с пробегом: кузов жив, пока не сгнила рама, а электрика чинится на коленке Коммерческая техника в возрасте – это очень специфическая штука. Созданная для напряженной работы, она вовсе не предназначена для долгой жизни. Пять-десять лет на маршруте – и в руки дачника... 211 0 0 22.01.2021
Статьи / Практика Не крутится, не вертится: почему перестаёт работать стартер и как его отремонтировать? Звук умирающего стартера – это самое отвратительное, что можно услышать утром, сидя в холодной машине (если случайно не включить «Русское радио»). Особенно если машина с АКП и «с толкача» её... 211 0 0 22.01.2021
Статьи / Финвопрос От полутора до трех: на сколько подорожали автомобили с 2013 года Самые внимательные читатели помнят наш материал чуть более чем годовалой давности, где мы говорили о динамике цен на новые автомобили. С одной стороны, такие статистические выкладки интерес... 751 1 3 21.01.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 178132 10 103 11.09.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 73806 2 31 25.09.2020
Тест-драйвы / Военная техника Три моста, 12 колёс: тест-драйв ГАЗ-ААА 1937 года Я не думал, что когда-нибудь получится покататься на ГАЗ-ААА. На ГАЗ-А ездил, на ГАЗ-АА – тоже, но вот на ГАЗ-ААА… Это всегда казалось несбыточной мечтой и лежало на полке подсознания рядом... 59709 8 63 18.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings