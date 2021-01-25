Внедорожник на базе пикапа: Nissan Xterrа может вернуться в США

Стало известно, что в руководстве японской компании думают о возможности «воскресить» модель на североамериканском рынке, однако окончательно пока ничего не решено.

Nissan выпускал внедорожник Xterrа в период с 1999 по 2015 годы. За указанное время модель успела сменить два поколения, причём SUV первой генерации (производился до 2004 года) был глобальным, а основным рынком сбыта для «второй» Xterra (сходила с конвейера с 2005-го) была Северная Америка. Автомобиль создан на платформе F-Alpha, она же лежит в основе пикапов Frontier и Titan.

На фото: Nissan Xterra второго поколения для североамериканского рынка

Продажи модели в США постепенно снижались с 2011 года. В последнем для Nissan Xterra году американцы купили всего 10 672 автомобиля, что на 35,3% менее, чем годом ранее. При этом в пиковые 2005-2006 годы внедорожник расходился тиражом свыше 60-70 тыс. экземпляров.



Разговоры о том, что американскому модельному ряду Nissan нужна такая модель, как внедорожник Xterrа, начали вести дилеры. Со своим предложением они обратились в штаб-квартиру бренда. По их приблизительным расчётам, ежегодно на североамериканском рынке удастся продавать порядка 80 тыс. таких машин. Как сообщает Automotive News, представители дилерской сети рассчитывают на солидные результаты из-за высокого спроса на внедорожники, созданные на базе грузовиков.



Конкретного ответа от руководства Nissan пока нет, в штаб-квартире пояснили, что решение по поводу возвращения внедорожника ещё не принято. Аргументируя свою позицию, дилеры Nissan отметили, что марка должна получить свою долю «пирога», а не просто наблюдать со стороны как такие внедорожники как Ford Bronco, Land Rover Defender и Jeep Wrangler делят нишу между собой.



На фото: Nissan X-Terra'2020

Напомним, в середине 2018 года на китайский рынок вышел рамный внедорожник Terra, созданный на базе пикапа Navara. Он, по сути, стал неким преемником модели, ушедшей в 2015-ом. Тогда же модель начали продавать в странах Юго-Восточной Азии. В ноябре 2020 года трёхрядный автомобиль серьёзно обновили, сменили ему имя (на X-Terra), а также запустили продажи на Ближнем Востоке.



На новом для модели рынке предлагается только версия с бензиновым мотором – «атмосферником» QR25 объёмом 2,5 литра с отдачей в 165 л.с. (241 Нм), он сочетается с семиступенчатым «автоматом». Такой мотор есть и у Terra в Китае, но там он мощнее — 193 л.с. и 245 Нм. А в Юго-Восточной Азии в гамму входят турбодизель YD25DDTi 2.5 (190 л.с. и 450 Нм) и дизель YS23DDTT 2.3 с двумя турбокомпрессорами (те же 190 л.с. и 450 Нм). У версий X-Terra «попроще» задний привод, тогда как у топовых исполнений – жёстко подключаемый полный привод, блокировка заднего дифференциала и понижающая передача.



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Отметим, марка Nissan сейчас находится в процессе омоложения своего портфеля: оно началось ещё в июне прошлого года, когда появился новый Rogue (у нас модель известна, как X-Trail). Следом был представлен электрический кроссовер Ariya, Z Proto, компактный паркетник Magnite и обновлённый пикап Frontier (для рынка Южной Америки). Помимо этого, обновлённый небольшой хэтчбек Note был запущен в ноябре 2020-го в Японии, а в конце года «посвежели» Kicks и Armada. Далее, в начале февраля компания намерена показать Frontier и Pathfinder 2022 модельного года, а также в 2021-ом ожидается дебют Rogue Sport (у нас – Qashqai) следующего поколения.

