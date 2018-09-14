В продажу кросс-версия хэтчбека Lada должна поступить до конца текущего года. По предварительным данным, модель предложат только с одним мотором.

В распоряжении Lada Xray Клуба оказались фото, на которых запечатлена погрузка «внедорожного» хэтча на автовоз. В каком городе были сделаны снимки – не уточняется. Клуб предполагает, что АВТОВАЗ начал отгружать Xray Cross дилерам. По данным Kolesa.ru, продажи новинки стартуют в октябре-ноябре, впрочем, не исключено, что заказы на «кроссовер» начнут принимать раньше.

Премьера серийного Xray Cross состоялась в конце августа на Московском автосалоне. Внешне от стандартной модели кросс-версия отличается наличием пластикового обвеса. Длина «внедорожного» хэтча составляет 4171 мм, что на 6 мм больше по сравнению с обычной «пятидверкой», ширина кросса – 1810 мм (+46 мм), высота – 1645 мм (+75 мм). Дорожный просвет увеличен со 195 до 215 мм.

У Xray Cross доработали переднюю подвеску – вместо логановских нижних рычагов (Xray построен на платформе B0) установили L-образные, скопированные с подвески Vesta. От Весты хэтчбеку также достались задние дисковые тормоза. Кроме того, вместо электрогидравлического усилителя руля появился электрический.

Еще у новинки имеется селектор выбора режимов движения. Таких режимов пять: стандартная работа ESC, отключение ESC, «снег, грязь», «песок» и Sport. Для Lada Xray Cross также предусмотрены: подушки безопасности водителя и переднего пассажира, мультимедиа-система, камера заднего вида, парктроник, регулировка рулевой колонки по высоте и вылету, подогрев передних и задних кресел.

«Внедорожный» хэтч предложат со 122-сильным мотором 1.8, который сочетается с «механикой» или роботизированной коробкой. Привод – только передний.

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Цена новой версии пока не объявлена. Обычный Xray с мотором 1.8 и 5МКП в топовой комплектации обойдется минимум в 765 900 рублей. Кросс же, вероятно, окажется тысяч на пятьдесят дороже.

Напомним, в сентябре в России стартовали другой новинки Lada — рестайлинговой Granta: Kolesa.ru уже познакомился с посвежевшей моделью, все подробности — в нашем материале.