Внедорожник Ford Everest получил новый бензиновый битурбомотор V6

Как рассказали в компании, такая версия, получившая прибавку Tremor к названию, станет эксклюзивом для Ближнего Востока.

Американская марка Ford выпускает модель под названием Everest с 2003 года, а внедорожник актуальной третьей генерации дебютировал в марте 2022-го. Напомним, его ближайшим родственником является соплатформенный пикап Ranger (был представлен в 2021 году). Одним из главных рынков для них является Австралия. Здесь обе модели в конце прошлого месяца пережили обновление.

На фото: Ford Everest Tremor (версия для австралийского рынка)

Напомним, посвежевшие варианты лишились 2,0-литрового битурбодизеля, мощность которого составляет 204 л.с., а максимальный крутящий момент – 500 Нм. В актуальной гамме Ford Everest и Ranger остался 2,0-литровый дизель с одним турбонаддувом, получивший новую цепь газораспределения и пересмотренную систему впрыска топлива (отдача – 170 л.с. и 405 Нм). Роль «старшего» двигателя исполняет 3,0-литровый турбодизель V6 мощностью 250 л.с. (600 Нм). В пару к ним идёт 10АКП, привод – задний или полный.

Теперь стало известно том, что у Ford Everest появилась версия с прибавкой Tremor к названию, однако, она (во всяком случае, на данный момент) не предназначена для австралийского рынка. Такой внедорожник на днях дебютировал в Объединённых Арабских Эмиратах, при этом в местном офисе отметили, что он окажется эксклюзивом для Ближнего Востока.

На фото: Ford Everest Tremor (версия для Ближнего Востока)

Главной особенностью новой версии Ford Everest Tremor является бензиновый битурбомотор V6 EcoBoost. Его объём равен 2,7 литра, максимальная мощность составляет 360 л.с., а крутящий момент – 500 Нм. Этот двигатель работает в паре с десятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Ещё такой внедорожник снабдили 17-дюймовыми колёсными дисками, обутыми во внедорожные шины, подвеску с амортизаторами Bilstein и другими пружинами, а также изменёнными деталями в экстерьере. Так, у Ford Everest Tremor есть яркие шильдики с названием версии на кузове – жёлтые буквы с чёрной окантовкой; наклейки на боковинах, а также дополнительный багажник на крыше. В целом, автомобиль подготовили к путешествиям по бездорожью.

Стоит отметить, что двигатель, который получил «ближневосточный» внедорожник Everest Tremor на сегодняшний день числится в гамме американской версии пикапа Ranger. В местной спецификации 2,7-литровый V6 выдаёт 319 л.с. и 542 Нм крутящего момента.

На фото: салон Ford Everest Tremor (версии для Ближнего Востока)

Напомним, ранее стало известно о том, что Ford не планирует выпускать внедорожник Everest Super Duty (аналогичная версия есть у родственного Ford Ranger). Как объяснили в компании, покупательский спрос не оправдает тех затрат, которые потребовались бы на разработку и выпуск соответствующей модели.