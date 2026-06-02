Внедорожник Haval H9 получил в России суровую версию AT35 от Arctic Trucks

В новом исполнении флагманский SUV бренда Haval стал еще брутальнее, также был увеличен дорожный просвет. Цена уже известна.

Российское подразделение исландской тюнинговой фирмы Arctic Trucks продолжает модернизировать модели концерна Great Wall. На этот раз доработан рамный внедорожник Haval H9 второго поколения – флагман бренда обрел экстремальную версию AT35. Особое исполнение уже доступно к заказу, первые автомобили поступят клиентам до конца текущего месяца.

Передняя подвеска Haval H9 AT35 получила регулируемую систему с лифтом (+2 дюйма), сзади – усиленная подвеска с увеличением высоты на 2 дюйма и регулируемой тягой Панара. Установлены внедорожные шины размеры 35×12.5 R17 (315/70 R17) на алюминиевых дисках Arctic Trucks, для чего были доработаны кузов и штатные пороги, расширены колесные арки, усилены кронштейны крепления кузова к раме. В пресс-службе Arctic Trucks также отметили, что все «измененные элементы кузова прошли дополнительную трехслойную антикоррозионную обработку».

По сравнению со стандартным внедорожником H9 дорожный просвет вырос с 224 до 274 мм, колея была расширена с 1635 до 1757 мм. Угол въезда увеличен с 31° до 39°, угол съезда – с 25° до 33°. Ширина Haval H9 AT35 с расширителями арок составляет 2140 мм, высота сурового вездехода – 2030 мм (показатели серийного SUV – 1976 и 1930 мм соответственно). Длина осталась прежней (4950 мм).

Haval H9 AT35 еще обзавелся электронным блоком собственной разработки компании, что позволило обеспечить точность показаний спидометра, одометра и системы контроля давления в шинах. За доплату предусмотрено множество аксессуаров – от «главных пар с передаточными числами 4.10 и 4.56 до систем дополнительного освещения, экспедиционного оборудования, защиты и аксессуаров для тяжелого бездорожья».

Двигатель перешел с конвейерного H9 – бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 218 л.с., который работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом.

Цена готового Haval H9 AT35 – от 6 229 000 рублей. Чтобы доработать собственный внедорожник до версии AT35 от Arctic Trucks, нужно будет выложить 1 430 000 рублей. Продажи новой версии будут осуществляться по всей стране, особый вариант можно заказать и дистанционно – через местный сайт фирмы. Доступны различные финансовые программы (лизинг, кредит, трейд-ин). Наконец, сообщается, что каждый H9 AT35 поставляется «с комплектом необходимых документов, включая СБКТС, что позволяет официально эксплуатировать автомобиль на территории Российской Федерации». И что «на выполненные доработки распространяется гарантия Arctic Trucks на протяжении всего срока действия заводской гарантии Haval».