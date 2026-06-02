Внедорожник Haval H9 получил в России суровую версию AT35 от Arctic Trucks

Российское подразделение исландской тюнинговой фирмы Arctic Trucks продолжает модернизировать модели концерна Great Wall. На этот раз доработан рамный внедорожник Haval H9 второго поколения – флагман бренда обрел экстремальную версию AT35. Особое исполнение уже доступно к заказу, первые автомобили поступят клиентам до конца текущего месяца.
Передняя подвеска Haval H9 AT35 получила регулируемую систему с лифтом (+2 дюйма), сзади – усиленная подвеска с увеличением высоты на 2 дюйма и регулируемой тягой Панара. Установлены внедорожные шины размеры 35×12.5 R17 (315/70 R17) на алюминиевых дисках Arctic Trucks, для чего были доработаны кузов и штатные пороги, расширены колесные арки, усилены кронштейны крепления кузова к раме. В пресс-службе Arctic Trucks также отметили, что все «измененные элементы кузова прошли дополнительную трехслойную антикоррозионную обработку».
По сравнению со стандартным внедорожником H9 дорожный просвет вырос с 224 до 274 мм, колея была расширена с 1635 до 1757 мм. Угол въезда увеличен с 31° до 39°, угол съезда – с 25° до 33°. Ширина Haval H9 AT35 с расширителями арок составляет 2140 мм, высота сурового вездехода – 2030 мм (показатели серийного SUV – 1976 и 1930 мм соответственно). Длина осталась прежней (4950 мм).
Haval H9 AT35 еще обзавелся электронным блоком собственной разработки компании, что позволило обеспечить точность показаний спидометра, одометра и системы контроля давления в шинах. За доплату предусмотрено множество аксессуаров – от «главных пар с передаточными числами 4.10 и 4.56 до систем дополнительного освещения, экспедиционного оборудования, защиты и аксессуаров для тяжелого бездорожья».
Двигатель перешел с конвейерного H9 – бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 218 л.с., который работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом.
Цена готового Haval H9 AT35 – от 6 229 000 рублей. Чтобы доработать собственный внедорожник до версии AT35 от Arctic Trucks, нужно будет выложить 1 430 000 рублей. Продажи новой версии будут осуществляться по всей стране, особый вариант можно заказать и дистанционно – через местный сайт фирмы. Доступны различные финансовые программы (лизинг, кредит, трейд-ин). Наконец, сообщается, что каждый H9 AT35 поставляется «с комплектом необходимых документов, включая СБКТС, что позволяет официально эксплуатировать автомобиль на территории Российской Федерации». И что «на выполненные доработки распространяется гарантия Arctic Trucks на протяжении всего срока действия заводской гарантии Haval».
