Гибридные авто ×
  • Внедорожник Hongqi, который может добраться до России: официальные изображения

Внедорожник Hongqi, который может добраться до России: официальные изображения

05.05.2026 171 0 0
Внедорожник Hongqi, который может добраться до России: официальные изображения

Марка Hongqi готовится вывести на рынок гибридный рамный вездеход. На родине SUV появится до конца текущего года, там для него заявлена установка сразу с четырьмя электромоторами. Новинка также подтверждена для Ближнего Востока, впоследствии ее могут привезти и в Россию.

Публичную премьеру серийного рамного внедорожника Hongqi (премиум-бренд принадлежит концерну FAW) провели на Пекинском автосалоне в конце апреля. Следом производитель распространил фирменные изображения новинки. Напомним, вездеход «вырос» из прошлогоднего концепта Hongqi Off-Road. Как сообщалось ранее, название для товарной версии выбирали поклонники марки. И в официальных пресс-релизах, и на страницах Hongqi в китайских соцсетях серийный SUV по-прежнему обозначен как Off-Road, но все еще непонятно – это уже окончательное имя, или его все-таки объявят позже. В общем, пока тоже будем называть внедорожник Hongqi Off-Road.

1 / 2
2 / 2

Серийный вездеход в целом повторил своего предвестника, разве что бамперы стали проще. Среди особенностей дизайна экстерьера – гигантская радиаторная решетка, массивные накладки на колесных арках, вписанные в прямоугольные блоки светодиодные полукольца, вертикальные задние фонари и распашная багажная дверь, на которой может быть «рюкзак» или запаска. Для Hongqi Off-Road в принципе заявлено множество аксессуаров, среди них – багажник на крышу с дополнительными светильниками, еще более брутальный обвес и т.д. В арсенале модели также значатся автопилот с лидаром над лобовым стеклом, пневмоподвеска, блокировки переднего и заднего дифференциалов. Длина Hongqi Off-Road составляет 5135 мм (вероятно, с учетом запасного колеса), ширина – 2050 мм, высота – 1950 мм, колесная база – 2900 мм.

1 / 2
2 / 2

В пятиместном салоне – интегрированный в переднюю панель приборный экран и крупный планшет мультимедийной системы. Под центральными дефлекторами обдува есть ряд физических клавиш. На тоннеле расположены две площадки для беспроводной зарядки гаджетов и два массивных рычага.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Hongqi Off-Road – это последовательный гибрид. Он имеет работающий в режиме генератора бензиновый турбодвигатель 2.0 и сразу четыре электромотора (по одному на каждое колесо). По предварительным данным, суммарная отдача системы – 843 л.с. и 1320 Нм. Емкость батареи все еще не озвучена. При этом ожидается, что только на электротяге внедорожник проедет 280 км по циклу CLTC. Первую «сотню» Off-Road наберет за 4,5 секунды.

В Китае продажи нового внедорожника Hongqi стартуют до конца года, больше подробностей раскроют ближе к запуску. Впоследствии Off-Road отправят на экспорт в страны Ближнего Востока. А еще компания рассматривает возможность появления рамного вездехода на российском рынке, о чем ранее сообщили в местном офисе марки.

внедорожник Китай авторынок новинки гибридные авто Hongqi

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Обзор Лицо, от которого хочется отвернуться: первый обзор Mercedes-Benz GLC L Главной премьерой экспозиции Mercedes-Benz на Пекинском автосалоне стал электрический кроссовер GLC с удлинённой колёсной базой. Но главное в нём, конечно, новый фирменный стиль марки, на ко... 2707 6 2 04.05.2026
Статьи / История Британский технический абсурд, ставший классикой: история создания Austin FX4 Мировая история знает немало автомобилей, которые с полным на то основанием заслужили звание великих. Но лишь немногие из них передали свои характерные черты потомкам. К ним можно отнести, н... 1023 0 3 03.05.2026
Статьи / История Карета повышенной проходимости: как появился Range Rover и почему он стал культовым Сегодня никого не удивишь внедорожником премиум-сегмента, основателями которого многие считают такие автомобили со спортивным уклоном, как BMW X5 или Porsche Cayenne. Однако исторически это... 1766 5 2 02.05.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 27138 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 11130 4 2 12.03.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Снаружи прежний, внутри другой: тест-драйв обновлённого Haval Jolion Haval Jolion уже несколько лет подряд – самый популярный кроссовер иностранного бренда в России. Очередное обновление, как заявляет производитель, призвано не только сохранить его актуальнос... 8056 0 0 01.05.2026
Обсуждаемое
19 Рентген, инцидентология и отсутствие выбора: как устроена система конт...
7 Седан Kia K3, который пришёл на смену Kia Rio, начали производить в Уз...
6 От кризиса к катастрофе: концерн Volkswagen признал собственную нежизн...
Новые комментарии
Change privacy settings