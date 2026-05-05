Внедорожник Hongqi, который может добраться до России: официальные изображения

Марка Hongqi готовится вывести на рынок гибридный рамный вездеход. На родине SUV появится до конца текущего года, там для него заявлена установка сразу с четырьмя электромоторами. Новинка также подтверждена для Ближнего Востока, впоследствии ее могут привезти и в Россию.

Публичную премьеру серийного рамного внедорожника Hongqi (премиум-бренд принадлежит концерну FAW) провели на Пекинском автосалоне в конце апреля. Следом производитель распространил фирменные изображения новинки. Напомним, вездеход «вырос» из прошлогоднего концепта Hongqi Off-Road. Как сообщалось ранее, название для товарной версии выбирали поклонники марки. И в официальных пресс-релизах, и на страницах Hongqi в китайских соцсетях серийный SUV по-прежнему обозначен как Off-Road, но все еще непонятно – это уже окончательное имя, или его все-таки объявят позже. В общем, пока тоже будем называть внедорожник Hongqi Off-Road.

Серийный вездеход в целом повторил своего предвестника, разве что бамперы стали проще. Среди особенностей дизайна экстерьера – гигантская радиаторная решетка, массивные накладки на колесных арках, вписанные в прямоугольные блоки светодиодные полукольца, вертикальные задние фонари и распашная багажная дверь, на которой может быть «рюкзак» или запаска. Для Hongqi Off-Road в принципе заявлено множество аксессуаров, среди них – багажник на крышу с дополнительными светильниками, еще более брутальный обвес и т.д. В арсенале модели также значатся автопилот с лидаром над лобовым стеклом, пневмоподвеска, блокировки переднего и заднего дифференциалов. Длина Hongqi Off-Road составляет 5135 мм (вероятно, с учетом запасного колеса), ширина – 2050 мм, высота – 1950 мм, колесная база – 2900 мм.

В пятиместном салоне – интегрированный в переднюю панель приборный экран и крупный планшет мультимедийной системы. Под центральными дефлекторами обдува есть ряд физических клавиш. На тоннеле расположены две площадки для беспроводной зарядки гаджетов и два массивных рычага.

Hongqi Off-Road – это последовательный гибрид. Он имеет работающий в режиме генератора бензиновый турбодвигатель 2.0 и сразу четыре электромотора (по одному на каждое колесо). По предварительным данным, суммарная отдача системы – 843 л.с. и 1320 Нм. Емкость батареи все еще не озвучена. При этом ожидается, что только на электротяге внедорожник проедет 280 км по циклу CLTC. Первую «сотню» Off-Road наберет за 4,5 секунды.

В Китае продажи нового внедорожника Hongqi стартуют до конца года, больше подробностей раскроют ближе к запуску. Впоследствии Off-Road отправят на экспорт в страны Ближнего Востока. А еще компания рассматривает возможность появления рамного вездехода на российском рынке, о чем ранее сообщили в местном офисе марки.