Volkswagen Arteon в Китае представлен как CC

Сначала премьера Volkswagen Arteon состоялась в Европе в рамках Женевского автосалона, а сейчас, более чем через год, модель дебютировала в Китае, причем под именем CC, информирует издание autohome. Напомним, модель с таким названием Arteon заменил в линейке марки на европейском и североамериканском рынках. Дизайн экстерьера и интерьера китайской и ранее представленных версий для других рынков одинаковый.

Лифтбек базируется на платформе MQB и обладает следующими размерами: длина – 4 862 мм, ширина – 1 871 мм, высота – 1 427 мм и размер колесной базы — 2 841 мм. Объем багажного отделения составляет 563 литра, но со сложенными задними сиденьями (в пропорции 40:20:40) он увеличивается до 1 557 литров.

Как сообщает китайский ресурс, новый Volkswagen CC будет доступен на местном рынке с двумя вариантами двухлитрового бензинового турбомотора TSI серии EA888 – мощностью 186 л.с. и 220 л.с. В Европе и топовый вариант предлагается с 276-сильной версией этого же двигателя, а также с двухлитровыми турбодизелями EA288 мощностью 150-240 л.с.

Кстати, в Китае все еще продается Volkswagen CC, правда, если в 2016 году было реализовано 29 148 таких автомобилей, то в 2017-м уже 21 472 единицы. Для сравнения, Passat за эти периоды продался в объеме 73 002 и 60 722 машины, соответственно.

Старт продаж нового Volkswagen CC/Arteon на китайском рынке запланирован на август текущего года. Цены и комплектации, вероятно, будут объявлены производителем ближе к началу продаж. Актуальный CC стоит в Поднебесной от 252 800 юаней (около 2 480 000 рублей по текущему курсу).

На том же мероприятии был представлен новый седан Volkswagen Lavida Plus, предназначенный исключительно для китайского рынка.