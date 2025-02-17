Volkswagen и Audi решили продлить жизнь своим автомобилям с ДВС в Европе

Многие автомобильные компании сочли, что нынешняя ситуация на основных рынках не располагает к тому, чтобы пытаться следовать своим ранее озвученным стратегиям, которые предполагают скорый переход исключительно на электромобили. Речь идёт о том, что спрос на «зелёный» транспорт оказался недостаточно высоким: многие клиенты по-прежнему продолжают выбирать автомобили с двигателями внутреннего сгорания, из-за чего производители уже понесли убытки.

На фото: один из нынешних бестселлеров бренда в Европе — кроссовер Volkswagen T-Roc

В частности, немецкой марке Volkswagen ранее пришлось временно останавливать свои заводы и в целом пересматривать планы по запуску «зелёных» новинок и по объёму выпуска таких машин, чтобы избежать затоваривания складов. Схожая ситуация и у Audi. Теперь издание Handelsblatt со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией, сообщает о том, что Volkswagen и Audi (обе марки входят в концерн VW) решили продлить жизненный цикл своим автомобилям с двигателями внутреннего сгорания в Европе.

По данным немецкого издания, решение о дальнейших инвестициях в модели с ДВС, вероятно, будет принято Volkswagen и Audi в начале марта этого года. Ожидается, что деньги пойдут в первую очередь на модернизацию актуальных двигателей. Можно предположить, что решение затронет и другие марки, входящие в концерн, к примеру, чешскую Skoda, а также испанские Seat и Cupra.

На фото: Volkswagen Golf eTSI R-Line (восьмой Гольф, по плану, должен продержаться на конвейере до середины следующего десятилетия)

Как Kolesa.ru сообщал ранее, совокупные продажи электромобилей концерна VW по итогам 2024-го составили 744 800 экземпляров, что на 3,4% меньше, чем годом ранее. Из них в Европе было реализовано 447 900 шт. (на 5,2% меньше). Непосредственно у марки Volkswagen показатель в прошлом году снизился на 2,7%, а у Audi поставки «зелёных» моделей сократились на 7,8%.

По информации издания, Volkswagen и Audi намерены отложить свои планы по полному переходу на электромобили; на какой именно срок, пока не сообщается. Напомним, VW ранее собирался полностью отказаться от машин с ДВС в Европе к 2033 году, тогда как Ауди весьма амбициозно планировала к этому же сроку перейти на «зелёные» машины на глобальном рынке.

На фото: актуальный кроссовер Audi Q5

Напомним, в конце прошлой недели стало известно о том, что марка Audi вслед за DS и Jaguar решила податься в лакшери-сегмент. Как отметил глава британского представительства Хосе Мигель Апарисио, в дальнейшем бренд будет предлагать клиентам более крупные и дорогие модели, а цены на весь модельный ряд значительно вырастут.

В начале месяца в Audi рассказали о том, что решили отказаться от ранее принятой системы раздачи названий моделям: чётные индексы предполагалось отдать моделям с полностью электрическими силовыми установками, а нечётные – автомобилям с ДВС. Теперь в компании «переобулись» и одновременно анонсировали дату дебюта Audi A6 с двигателем внутреннего сгорания.