Бизнес ×
  • Volkswagen и Audi решили продлить жизнь своим автомобилям с ДВС в Европе

Volkswagen и Audi решили продлить жизнь своим автомобилям с ДВС в Европе

17.02.2025 92 0 0

Слишком слабый спрос на электромобили продолжает заставлять производителей отказываться от былых планов по «озеленению» модельных линеек.

Многие автомобильные компании сочли, что нынешняя ситуация на основных рынках не располагает к тому, чтобы пытаться следовать своим ранее озвученным стратегиям, которые предполагают скорый переход исключительно на электромобили. Речь идёт о том, что спрос на «зелёный» транспорт оказался недостаточно высоким: многие клиенты по-прежнему продолжают выбирать автомобили с двигателями внутреннего сгорания, из-за чего производители уже понесли убытки.

На фото: один из нынешних бестселлеров бренда в Европе — кроссовер Volkswagen T-Roc

В частности, немецкой марке Volkswagen ранее пришлось временно останавливать свои заводы и в целом пересматривать планы по запуску «зелёных» новинок и по объёму выпуска таких машин, чтобы избежать затоваривания складов. Схожая ситуация и у Audi. Теперь издание Handelsblatt со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией, сообщает о том, что Volkswagen и Audi (обе марки входят в концерн VW) решили продлить жизненный цикл своим автомобилям с двигателями внутреннего сгорания в Европе.

По данным немецкого издания, решение о дальнейших инвестициях в модели с ДВС, вероятно, будет принято Volkswagen и Audi в начале марта этого года. Ожидается, что деньги пойдут в первую очередь на модернизацию актуальных двигателей. Можно предположить, что решение затронет и другие марки, входящие в концерн, к примеру, чешскую Skoda, а также испанские Seat и Cupra.

На фото: Volkswagen Golf eTSI R-Line (восьмой Гольф, по плану, должен продержаться на конвейере до середины следующего десятилетия)

Как Kolesa.ru сообщал ранее, совокупные продажи электромобилей концерна VW по итогам 2024-го составили 744 800 экземпляров, что на 3,4% меньше, чем годом ранее. Из них в Европе было реализовано 447 900 шт. (на 5,2% меньше). Непосредственно у марки Volkswagen показатель в прошлом году снизился на 2,7%, а у Audi поставки «зелёных» моделей сократились на 7,8%.

По информации издания, Volkswagen и Audi намерены отложить свои планы по полному переходу на электромобили; на какой именно срок, пока не сообщается. Напомним, VW ранее собирался полностью отказаться от машин с ДВС в Европе к 2033 году, тогда как Ауди весьма амбициозно планировала к этому же сроку перейти на «зелёные» машины на глобальном рынке.

На фото: актуальный кроссовер Audi Q5

Напомним, в конце прошлой недели стало известно о том, что марка Audi вслед за DS и Jaguar решила податься в лакшери-сегмент. Как отметил глава британского представительства Хосе Мигель Апарисио, в дальнейшем бренд будет предлагать клиентам более крупные и дорогие модели, а цены на весь модельный ряд значительно вырастут.

В начале месяца в Audi рассказали о том, что решили отказаться от ранее принятой системы раздачи названий моделям: чётные индексы предполагалось отдать моделям с полностью электрическими силовыми установками, а нечётные – автомобилям с ДВС. Теперь в компании «переобулись» и одновременно анонсировали дату дебюта Audi A6 с двигателем внутреннего сгорания.

авторынок ДВС Европа бизнес Volkswagen Audi
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Штрафы за нарушение ПДД с января 2025 года: что изменилось Все слышали, что с 1 января 2025 года вступил в силу федеральный закон № 490-ФЗ от 26 декабря 2024 года. Этот закон внес поправки в КоАП, которые ввели новые штрафы за нарушение ПДД и измени... 188 0 0 17.02.2025
Статьи / Практика Черная и белая магия: что такое колдун, или механический регулятор тормозных усилий Современный автомобилист при слове «колдун» всерьез задумается о магии, а вот лет 20 назад никому не нужно было пояснять, что речь идет о механическом регуляторе тормозных усилий. Однако ска... 760 1 2 15.02.2025
Статьи / Суперкары Революция спустя 60 лет эволюции: как Chevrolet Corvette наконец стал среднемоторным суперкаром На восьмое поколение Chevrolet Corvette, впервые показанное в апреле 2019 года, публика отреагировала, скажем так, по-разному. Несмотря на то, что автомобиль изначально задумывался среднемот... 2102 3 0 13.02.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 68158 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 23703 3 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Быстрее, чем АВТОВАЗ: тест-драйв нового Lada Largus Roof от Промтех Пока все ждут начала выпуска семиместных Ларгусов в Ижевске, которое ВАЗ анонсировал до конца текущего года, нижегородский Завод автомобилей LCV «Промтех» уже выпустил свою версию этого авто... 15179 7 5 05.11.2024
Обсуждаемое
9 Авторынок Ослабевшая Audi идёт в лакшери-сегмент вслед за DS и Jaguar
3 Купе Революция спустя 60 лет эволюции: как Chevrolet Corvette наконец стал среднемоторным суперкаром
3 Кроссовер Новая российская марка Tenet скоро выведет на рынок первый кроссовер
Новые комментарии
Change privacy settings