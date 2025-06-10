Новинки ×

Volkswagen может выпустить «младшего брата» ID. Buzz

10.06.2025 74 0 1

Такой практичный полностью «зелёный» MPV немецкого бренда может стать доступной альтернативой семейным кроссоверам.

Немецкая компания думает о возможности выпуска «младшего брата» минивэна Volkswagen ID. Buzz. Напомним, этот полностью электрический однообъёмник дебютировал в марте 2022-го, а «заряженный» полноприводный вариант с прибавкой GTX к названию был рассекречен весной 2024-го. Однако производитель считает, что он ориентирован на покупателей моделей «премиум-класса», так что сейчас он задумался о разработке и выпуске более доступной по цене и более компактной по габаритам модели.

На фото: актуальный Volkswagen Touran

Как сообщает британский Autocar со ссылкой на собственные источники, Volkswagen думает о том, чтобы выпустить полностью «зелёный» минивэн, который придёт на смену актуальному Touran. Кстати, этот MPV в последний раз обновляли в 2023 году, когда модель праздновала 20-летие, тогда ей достались новые сенсорные кнопки в салон и оснащение побогаче.

Ещё в компании считают, что новая практичная «розеточная» модель в теории сможет заинтересовать тех, кто сейчас делает выбор в пользу вместительных семейных кроссоверов. Судя по всему, производитель «вновь осознал», что компактный MPV в модельной линейке может иметь коммерческую ценность на фоне обилия SUV, особенно если речь идёт о европейском и китайском рынках.

Концепт Volkswagen Budd-e

По данным издания, сейчас будущая потенциальная новинка находится на стадии рассмотрения в VW, при этом детали проекта держатся в секрете. Источники отметили, что Volkswagen сейчас изучает различные концепты MPV, такие как Bulli от 2011 года и Budd-e – от 2016-го. Кроме того, в рамках проекта, вероятно, могут быть использованы и серийные модели, такие как актуальный Touran второго поколения (дебютировал в 2015-м), а также Golf SV от 2014 года.

По предварительной информации, у нового минивэна, которому пока не дали «зелёный свет», будет привычный силуэт «однообъёмника», короткие свесы, ровный пол, а также высокая линия крыши – ожидается, что это позволит обеспечить солидное внутреннее пространство при компактных габаритах.

Ещё издание отмечает, что для будущего пассажирского вэна инженеры могут разработать новую конструкцию раздвижных дверей и иные варианты размещения кресел, чтобы сделать их современнее. Предполагается, что это позволит потенциальной новинке побороться за клиентов с таким конкурентом как Zeekr Mix: этот компактвэн китайской марки дебютировал весной прошлого года.

Эскиз салона концепта Volkswagen Budd-e
1 / 2
Эскиз салона концепта Volkswagen Budd-e
2 / 2

Если Volkswagen даст добро на разработку «зелёного» минивэна, в его основу, вероятно, ляжет модернизированная версия «тележки» MEB+, либо новая платформа SSP. В Autocar предположили, что у потенциального MPV будет несколько тяговых батарей на выбор (ёмкостью от 60 до 80 кВт*ч); а также переднеприводные версии (с единственным электродвигателем), а также полноприводные варианты (с двухмоторной установкой). Производство такой новинки могут наладить в 2027 или 2028 году.

минивэн авторынок слухи новинки Volkswagen Volkswagen ID. Buzz Volkswagen Touran
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Эксперт, который знает всё: как искусственный интеллект помогает выбрать машину с пробегом Выбрать машину на вторичном рынке всегда было непростой задачей: для этого нужно как минимум неплохо разбираться в технике. Часто увидеть признаки кузовного ремонта способен только профессио... 513 0 0 09.06.2025
Статьи / Мнение без фильтров Не в них дело: почему камеры – это не так уж плохо Сколько раз приходилось слышать: «Да я только на половину шины на сплошную наехал, а мне штраф прилетел!». Или: «На секунду в банк забежал – а эвакуаторщик, нехороший человек, уже машину цеп... 318 6 0 09.06.2025
Статьи / Путешествия Винты, втулка, рок-н-ролл: маленькое путешествие в Ступино на GAC GS3 Почему бывает сложно выточить втулку? Что искали авантюристы в селе Троице-Лобаново? Как получилось, что в поселке Электровозстрой не построили ни одного электровоза? Где собираются ступинск... 268 1 2 08.06.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 27962 7 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 26908 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 12551 3 3 11.02.2025
Обсуждаемое
17 Пилить нельзя спасать: опыт владения Mercedes-Benz W123
13 Седан Exlantix ES и кроссовер ET выходят на российский рынок, цены изв...
6 Видеорегистраторы с GPS-информером: диапазон 10-14 тысяч рублей
Новые комментарии
Change privacy settings