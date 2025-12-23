Volkswagen Passat Pro: к старту продаж готовится седан с другими дизайном и начинкой

Марка Volkswagen выведет на рынок подзаряжаемую гибридную четырехдверку Passat. От чисто бензиновой модели новое исполнение отличилось не только техникой, но и дизайном экстерьера и интерьера.

Адресованный Китаю седан Volkswagen Passat перешел в новое поколение в прошлом году, получив к имени приставку Pro. Модель производства SAIC Volkswagen дебютировала исключительно с ДВС – сейчас в продаже присутствуют машины с турбочетверками 1.5 (160 л.с.) и 2.0 (220 л.с.). Однако скоро покупателям предложат еще и подзаряжаемую гибридную версию PHEV, такой седан назвали VW Passat ePro. Первый показ гибрида провели в ноябре текущего года на автосалоне в Гуанчжоу, затем в базе Минпрома КНР появился сертификат новой модификации. Ну а теперь местные медиа выяснили дополнительные подробности о гибридном Pro-седане. Также отметим, что старый Пассат в Китае все еще в строю, и у него тоже есть модификация PHEV.

Гибридный Volkswagen Passat ePro 1 / 2 Гибридный Volkswagen Passat ePro 2 / 2

Внешне от «традиционного» VW Passat Pro новый гибрид Passat ePro отличился оформлением передней части и кормы. Бензоэлектрическому седану достались другие фары, под ними – глухая панель, тогда как модель только с ДВС имеет довольно внушительную радиаторную решетку (причем у решетки два варианта дизайна). Гибридная четырехдверка также получила новые задние фонари, хотя и они сделаны в виде единой плашки. Наконец, у VW Passat ePro иначе оформлены бамперы.

Гибридный Volkswagen Passat ePro 1 / 2 Гибридный Volkswagen Passat ePro 2 / 2

Длина гибрида нового поколения равна 5017 мм, что на 11 мм больше, чем у чисто бензиновой модели. Остальные габариты совпадают: ширина – 1850 мм, высота – 1489 мм, колесная база – 2871 мм. Для Volkswagen Passat ePro предусмотрены 17- или 18-дюймовые диски.

Гибридный Volkswagen Passat ePro 1 / 2 Гибридный Volkswagen Passat ePro 2 / 2

В салоне гибридного седана – новый двухспицевый руль вместо трехспицевого у «традиционной» модели. VW Passat ePro еще отрядили другой центральный планшет мультимедийной системы. Как и в случае с бензиновой четырехдверкой, на передней панели гибрида также может быть отдельный дисплей для пассажира. Расположенные на тоннеле подстаканники лишены шторки.

Гибридный Volkswagen Passat ePro

Силовая установка Volkswagen Passat ePro включает бензиновый турбомотор 1.5 (129 л.с.) серии EVO II, электродвигатель мощностью 197 л.с. и батарею емкостью 22 кВт*ч. По предварительным данным, только на электротяге новый гибрид проедет примерно 150 км по китайскому циклу CLTC, суммарная дальнобойность – 1300 км. Система старого локального VW Passat PHEV состоит из турбомотора 1.4 (150 л.с.), 116-сильного электродвигателя и аккумулятора на 13 кВт*ч.

Бензиновый Volkswagen Passat Pro 1 / 5 Бензиновый Volkswagen Passat Pro 2 / 5 Бензиновый Volkswagen Passat Pro 3 / 5 Бензиновый Volkswagen Passat Pro 4 / 5 Бензиновый Volkswagen Passat Pro 5 / 5

В продаже гибридный седан Volkswagen Passat ePro ждут в первой половине следующего года. Между тем в Китае у седана от SAIC Volkswagen есть брат от СП FAW Volkswagen – седан Magotan (на Ближнем Востоке его продают как Пассат). Вероятно, эта четырехдверка впоследствии тоже получит гибридную версию.