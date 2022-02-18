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  • Volkswagen планирует купить дочернюю компанию Huawei ради беспилотных технологий

Volkswagen планирует купить дочернюю компанию Huawei ради беспилотных технологий

18.02.2022 42 0 0

Потенциальная сделка обсуждается в течение нескольких месяцев. Предполагается, что VW сможет использовать разработки для создания своих будущих моделей.

 

Результаты продаж автомобилей бренда Volkswagen в Китае снижаются с 2018 года. По данным Carsalesbase, в течение «ковидного» 2020-го клиенты купили 2 609 266 машин, что на 15,8 меньше, чем годом ранее. А по итогам прошлого года автомобили немецкой марки разошлись в КНР тиражом в 2 164 946 единиц (на 17% меньше, чем в предыдущем году). Укрепить позиции VW на этом рынке, вероятно, поможет очередная сделка с местным производителем, им может стать Huawei.

Как сообщает немецкое издание Manager Magazin, немецкий концерн Volkswagen уже несколько месяцев ведёт переговоры с Huawei: предполагается, что по итогам VW купит дочернюю компанию китайского IT-гиганта. Речь идёт о том подразделении, которое занимается разработкой автомобильных технологий автономного управления.

Компания Huawei намерена разработать автопилот пятого уровня для легковых автомобилей к 2025 году. Сейчас некоторые модели оснащены системой автономного вождения третьего уровня. Подразделение IT-гиганта постепенно движется к своей цели: так, в сентябре прошлого года была представлена система беспилотных технологий «уровня 3.5», как её обозначил производитель.

Сейчас Volkswagen занимается разработкой беспилотных технологий, эта работа проводится совместно с Argo AI (сотрудничала в том числе с Ford). В дальнейшем эти наработки в виде лидарных систем производитель намерен использовать для оснащения будущих коммерческих автомобилей. В случае, если сделка с Huawei всё-таки будет заключена, производитель сможет впоследствии создавать с помощью этих технологий создавать «автомобили будущего» с полноценным автопилотом, о которых недавно говорил глава концерна Герберт Дисс. Он считает, что развития такого транспорта стоит ждать в течение ближайших 25 лет, а по итогам это сведёт количество дорожных аварий к нулю.

Оценки суммы сделки между Volkswagen и Huawei пока нет, по данным зарубежных СМИ, покупка дочерней компании китайского холдинга может обойтись в «миллиарды долларов». Ранее сообщалось, что IT-разработчик сотрудничает с такими «поднебесными» автопроизводителями, как BAIC, GAC и Changan.

На фото: глава концерна VW Герберт Дисс

Недавно Герберт Дисс также напомнил о том, что Volkswagen продолжает работать над электромобилем начального уровня, чей ценник составит около 20 тыс. евро (эквивалентно примерно 1,75 млн рублей по текущему курсу). Напомним, предвестником этой модели является концепт ситикара ID.Life, дебютировавший на автосалоне в Мюнхене в сентябре прошлого года. Серийный компактный автомобиль появится в 2025 году.

Кроме того, глава концерна VW намекнул на возможное появление в американской линейке бренда полноразмерного электрического пикапа, который составит конкуренцию Ford F-150 Lightning и Chevrolet Silverado EV. Обе эти модели уже представлены, но в продажу пока не поступили. Никаких подробностей о возможном будущем «зелёном» грузовике Volkswagen пока нет. О вероятных сроках появления новинки тоже говорить пока рано.

авторынок бизнес авто и технологии Volkswagen

 

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