Volkswagen показал, как мог бы выглядеть внедорожник на базе актуального пикапа Amarok

Предполагается, что такой SUV мог бы быть ближайшим родственником Ford Everest. Однако в компании официально отказались от выпуска этой модели.

Немецкая компания Volkswagen представила пикап Amarok второй генерации в июле 2022 года. Любопытно, что изначально производитель заявлял, что у грузовика не будет преемника, но позже поменял своё мнение по этому вопросу. Разработку нового грузовика в итоге поручили партнёру, в роли которого выступил Ford, точнее австралийское подразделение компании.

На фото: актуальный Volkswagen Amarok

Дебют американского родственника VW Amarok – Ford Ranger третьего поколения – состоялся в ноябре 2021 года. При этом в линейке этого бренда числится в том числе рамный внедорожник, в основе которого лежит пикап Ranger. Название этого SUV разнится в зависимости от рынка – Everest или Endeavour. SUV на базе актуального пикапа Ford был представлен весной 2022-го.



У Амарока родственных внедорожников никогда не было, при этом сразу же после презентации пикапа второго поколения в компании заявили, что не планируют создавать и выпускать соответствующую новинку. И хотя позднее в СМИ появлялись слухи, что Volkswagen может выпустить подобный внедорожник, официально их в компании не подтверждали.



На фото: салон актуального пикапа Volkswagen Amarok

Несмотря на это, в компании подготовили официальный рендер такой модели: изображение в соцсетях опубликовал глава отдела дизайна Volkswagen Commercial Vehicles Альберт Кирцингер. Отметим, у нарисованного автомобиля несколько иначе оформлена передняя часть, к примеру, по-другому выглядит головная оптика (хотя и со схожим рисунком), ещё у него другая решётка радиатора и видоизменены противотуманки.



Официальный рендер потенциального внедорожника на базе VW Amarok второго поколения

Отметим, внедорожник на рендере лишили ручки для открывания задней двери, кроме того, вероятно, был куда-то перемещён лючок, за которым находится горловина топливного бака. Зато ему добавили вместительный багажник на крышу с дополнительным освещением. Судя по всему, дизайнер Volkswagen нарисовал некую off-road-версию потенциального SUV. Отметим, актуальный штатный рамный внедорожник Ford Everest выглядит намного «спокойнее».



На фото: актуальный Ford Everest

В случае если немецкий производитель дал бы этому проекту «зелёный свет», новый внедорожник VW, скорее всего, разделил бы моторную гамму с пикапом Amarok. Напомним, в неё входят 2,0-литровый TDI мощностью 150 и 170 л.с., а также битурбомотор TDI такого же объёма с отдачей в 204 и 209 л.с. Кроме того, в линейке дизелей есть ещё 3,0-лировый V6 TDI, выдающий 241 или 250 л.с. Помимо этого, пикап доступен с бензиновым 302-сильным турбомотором EcoBoost объёмом 2,3 литра. В пару предлагаются пяти- и шестискоростные механические коробки передач, а также десятиступенчатый автомат. Все варианты оснащены системой полного привода 4Motion.



Кстати, сейчас немецкий производитель разрабатывает новые пикапы и внедорожники, которые будут выпускаться в США под возрождённой маркой Scout с 2026 года. Известно, что их оснастят полностью электрической «начинкой», версий с ДВС у них не будет.

