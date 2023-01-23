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Volkswagen думает о внедорожнике на базе актуального пикапа Amarok

23.01.2023 299 0 1

По предварительной информации, речь идёт об электрическом SUV, который может получить наименование ID. Ruggdzz.

Volkswagen выпускает пикап Amarok с 2010 года, модель второго поколения появилась сравнительно недавно – в июле 2022-го. Кстати, изначально в компании предполагали, что у грузовика не будет преемника, однако позже проекту дали «зелёный свет», при этом разработка новинки была поручена партнёру – компании Ford (американцы представили свой родственный Амароку пикап – Ranger третьего поколения – в ноябре 2021-го).

На фото: актуальный пикап Volkswagen Amarok

При этом у Ford Ranger есть «родственный» внедорожник – Everest, тогда как у Volkswagen аналогичной модели в линейке нет. Причём сразу после презентации «второго» Amarok немцы утверждали, что не планируют создавать SUV на базе нового грузовика. Теперь британский Autocar сообщает о том, что соответствующая модель всё-таки может появиться, причём в «зелёной» линейке ID.

Издание ссылается на генерального директора Volkswagen Commercial Vehicles Карстена Интра, который заявил, что компания продолжает разработку электрической версии шасси VW Amarok для будущего внедорожника. По его словам, проект, который по-прежнему находится на повестке дня, реализуется совместно с Ford.

На фото: салон актуального пикапа Volkswagen Amarok

По слухам, такой модернизированной под электрический внедорожник платформе дадут название T6. Внедорожник Volkswagen могут выполнить в соответствии с концептом ID. Ruggdzz (имя основано на слове «rugged», что переводится с английского как «прочный», «надёжный»): он был создан несколько лет назад, но ранее не демонстрировался широкой публике. Не исключено, что модели оставят название предвестника (хотя в итоге это может оказаться очередной цифровой индекс).

На фото: актуальный внедорожник Ford Everest

Ранее сообщалось, что в основе концептуального SUV ID. Ruggdzz лежит платформа MEB разработки концерна Volkswagen. Ральф Брандштеттер, который тогда занимал кресло генерального директора марки VW (сейчас он возглавляет китайское подразделение Volkswagen), отмечал, что серийная модель, созданная на базе ID. Ruggdzz, должна составить конкуренцию потенциальным электрическим версиям Ford Bronco, Jeep Wrangler и Toyota 4Runner.

На планах по выпуску той версии Volkswagen ID. Ruggdzz в 2023 году крест был поставлен ещё в 2020-м. Теперь проект, судя по всему, пошёл в другом направлении. Пока что известно, что модернизацией платформы нынешнего Amarok занимается австралийское подразделение Ford (расположено в Мельбурне). Предполагается, что в дальнейшем к разработке присоединится штаб-квартира Ford в Дирборне (США).

Ожидается, что новый рамный внедорожник Volkswagen получит интерьер, который многое позаимствует у «второго» Amarok, а салон будет рассчитан на семерых седоков. По предварительным данным, модель оснастят тяговой батареей ёмкостью не менее 110 кВт*ч. Другой, даже ориентировочной информации о «начинке» пока нет.

На данный момент неясно, будет ли связан проект по созданию электрического внедорожника на базе VW Amarok с возрождением в США бренда Scout, под которым во второй половине текущего десятилетия планируется выпускать зелёные пикапы и внедорожники. Ранее сообщалось, что платформу для них может предоставить тайваньская компания Foxconn.

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