Volvo сомневается в необходимости выпуска электрического универсала

«Зелёная» пятидверка шведской марки (если проект всё же одобрят) сможет побороться за клиентов с BMW i5 Touring, Audi A6 Avant e-tron и Volkswagen ID.7 Tourer.

Полностью электрическая линейка бренда Volvo (принадлежит китайскому холдингу Geely) на сегодняшний день насчитывает четыре модели – флагманский SUV, который продаётся под индексом EX90, его «младшие» братья EX30 и EX40, а также купеобразная версия последнего – EC40. В дальнейшем эту гамму пополнят паркетник EX60 и большой седан ES90. Ранее предполагалось, что в неё войдёт и полностью «зелёный» универсал Volvo, однако этот план может быть пересмотрен.

На фото: Volvo EX90 Twin Performance

На изменение планов влияет нынешняя ситуация на глобальном авторынке: так, многие компании столкнулись с тем, что клиенты не так охотно покупают «электрички», как ожидалось. В итоге производителям приходится периодически останавливать заводы и переписывать стратегии. Коснулось это и Вольво: ещё минувшим летом стало известно о том, что марка отсрочит полный отказ от ДВС. Решено и после 2030 года оставить в гамме автомобили с plug-in гибридными и мягкогибридными установками.

Теперь планы по выпуску полностью электрического универсала, который должен был исполнить роль преемника V90, под вопросом. Об этом сообщает британское издание Auto Express со ссылкой на главу подразделения Volvo UK Николь Шоу. В частности, она заявила, что решение по соответствующей модели на данный момент в компании пока не принято.

Рендер электрического универсала Volvo

Глава Volvo Джим Роуэн ранее отмечал, что шведская марка может создать «привлекательный электрический универсал», но при этом он подчеркнул, что это должно иметь «коммерческий смысл», а в нынешних условиях снижения продаж в этом сегменте выявить этот коммерческий смысл может оказаться затруднительно. А если добавить к этому нынешние проблемы в «зелёном» сегменте, перспективы электрического универсала становятся и вовсе туманны.

Ожидается, что если проекту по выпуску электрического универсала шведской марки всё-таки дадут «зелёный свет», он сможет составить конкуренцию таким пятидверкам как BMW i5 Touring, Audi A6 Avant e-tron и Volkswagen ID.7 Tourer.

Несмотря на то, что вопрос о выходе на рынок такой новинки пока не решён, дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко ещё в конце прошлого года предположил, какой может оказаться внешность электрического универсала шведской марки. Художник оставил модели почти вертикальную багажную дверь и прямую подоконную линию.

Рендер электрического седана Volvo ES90 1 / 2 Рендер электрического седана Volvo ES90 2 / 2

Кроме того, наш дизайнер поделился с читателями рендерами будущего седана ES90: в начале минувшей осени эта новинка засветилась на первых тизерах. По предварительным данным, в основу четырёхдверки может лечь та же модульная платформа SPA2 (Scalable Product Architecture 2) совместной разработки Volvo и Geely, на которой базируется флагманский кроссовер EX90.