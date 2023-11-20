Неделю назад состоялась премьера нового электрического минивэна Volvo , в котором можно рассмотреть некоторые черты классических моделей шведской компании. Мы решили представить, каким мог бы быть новый универсал, сделанный в таком стиле.

Все свежие новинки Вольво сделаны полностью электрическими, среди них, помимо вышеупомянутого минивэна, субкомпактный кроссовер EX30 и семиместный паркетник EX90. Вполне логично, если следующее поколение популярного универсала также получит электрическую силовую установку. И ему вполне может подойти новый стиль шведской компании, в котором можно заметить ассоциации со старыми моделями из прошлого века.

Рендер нового Volvo V90 Cross Country

Одними из наиболее характерных Volvo можно считать угловатые седаны и универсалы с индексами 850 и 940/960 (также получившие имя S90/V90), производившиеся в 90-х годах и ставшие весьма популярными в том числе и на российском рынке. В качестве ориентира для наших рендеров мы взяли грузопассажирские версии, самой интересной чертой которых является почти вертикальная задняя дверь и вертикальные фонари. Среди других особенностей — прямая подоконная линия, чёрные передние стойки, аэродинамичные дверные ручки.

Рендер нового Volvo V90 Cross Country

Что касается технической части, то новый универсал мог бы разделить модульную платформу SPA 2 (Scalable Product Architecture 2), разработанную совместно Geely и Volvo, с флагманским электрическим кроссовером ЕХ90. Последний в базовой версии оснащается пружинной подвеской (дорожный просвет равен 215 мм), более дорогие версии имеют пневматическую подвеску (210 мм в стандартном положении). Силовая установка представлена в двух вариантах — 408 л.с. (770 Нм) либо 517 л.с. (910 Нм) в топовом исполнении. Заявленный запас хода составляет порядка 580 км по циклу WLTP.

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Между тем, в скором времени компания Volvo попрощается с дизельными двигателями.