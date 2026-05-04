Новинки ×
  • Возродившаяся компания Spyker анонсировала новый C8 Preliator с 800-сильным мотором V8

Возродившаяся компания Spyker анонсировала новый C8 Preliator с 800-сильным мотором V8

04.05.2026 149 0 0
Возродившаяся компания Spyker анонсировала новый C8 Preliator с 800-сильным мотором V8

Нидерландская компания Spyker Cars после десятилетнего простоя из-за финансовых трудностей и банкротства возвращается к жизни с новой моделью и большими планами на будущее. 14 августа в рамках автомобильной недели в Монтерее (США, штат Калифорния) состоится премьера нового спорткара C8 Preliator, он получит бензиновый битурбомотор V8 мощностью 800 л.с и сможет разгоняться до 350 км/ч.

Напомним, что оригинальная компания Spyker существовала в период с 1880 по 1926 год, между датами рождения и смерти она пережила два банкротства. Новейшая история Spyker началась в 1999 году: компанию возродил нидерландский предприниматель Виктор Мюллер, она вышла на авторынок с эффектными спорткарами, оснащёнными моторами V8 от Audi. После 2009 года компания Spyker погрузилась в финансовый кризис из-за неудачной покупки Saab и судебной тяжбы с General Motors. Далее были попытки найти новых инвесторов и реструктуризация в 2015 году, после которой компания Spyker анонсировала несколько новинок, но так и не смогла запустить их в производство — не хватило денег.

В 2021 году компания Spyker вынуждена была запустить очередную процедуру банкротства, а Мюллер тем временем продолжал отчаянно искать инвесторов. В январе 2022 года компания Spyker объявила, что связывает своё будущее с финансовыми вливаниями со стороны российских предпринимателей и даже собирается производить в России углепластиковые кузова для своих спорткаров, но в феврале того же года начались известные геополитические события, после которых реализация этих планов оказалась невозможной.

В октябре прошлого года Виктор Мюллер объявил, что ему удалось вернуть себе все права на марку Spyker и интеллектуальную собственность компании после банкротства, так что теперь можно начинать новую жизнь, но тогда ещё не было понятно, когда компания собирается хоть что-нибудь показать. Теперь ясность есть: первая после возрождения новая модель будет представлена 14 августа в Монтерее, и это будет новый Spyker C8 Preliator.

Spyker C8 — ключевая модель компании эпохи Виктора Мюллера, она просуществовала в трёх поколениях, но третье поколение, известное как Spyker C8 Preliator, так и не вышло на рынок, так как было представлено в 2016 году, когда компания уже была на последнем издыхании.

Spyker C8 Preliator образца 2016 года
Spyker C8 Preliator образца 2016 года
1 / 4
Spyker C8 Preliator образца 2016 года
Spyker C8 Preliator образца 2016 года
2 / 4
Spyker C8 Preliator образца 2016 года
Spyker C8 Preliator образца 2016 года
3 / 4
Spyker C8 Preliator образца 2016 года
Spyker C8 Preliator образца 2016 года
4 / 4

Новый Spyker C8 Preliator, вероятно, будет сильно модифицированной версией машины образца 2016 года: сохранятся среднемоторная компоновка и клёпанная алюминиевая пространственная рама, но дизайн будет освежён, а техническая начинка будет полностью новой.

Spyker C8 Preliator образца 2016 года имел 4,2-литровый бензиновый двигатель V8 от Audi, оснащённый приводным нагнетателем. Пиковая мощность в 525 л.с. позволяла спорткару разгоняться до 100 км/ч за 3,7 с и до максимальных 324 км/ч.

Новый Spyker C8 Preliator получит некий новый битурбомотор V8 мощностью 800 л.с и сможет разгоняться до 350 км/ч. Поставщиком этого мотора вполне может оказаться компания Audi — таким образом сохранится историческая преемственность, но есть и масса альтернативных вариантов, в том числе двигатель, сделанный с чистого листа.

Алюминиевая пространственная рама нового Новый Spyker C8 Preliator

﻿Из опубликованного вчера на YouTube видеоролика ясно, что новый Spyker C8 Preliator будет по большей части изготовлен в Великобритании, а в Нидерландах будет окраска и финальная сборка. Машина, которую покажут в августе в Монтерее, получит шасси с номером 270 — таким образом стало ясно, сколько машин компания изготовила до этого — 269.

Вслед за новым Spyker C8 Preliator Виктор Мюллер обещает и другие новинки, подробности будут раскрыты позже в этом году.

спортивные авто новинки Spyker
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Обзор Лицо, от которого хочется отвернуться: первый обзор Mercedes-Benz GLC L Главной премьерой экспозиции Mercedes-Benz на Пекинском автосалоне стал электрический кроссовер GLC с удлинённой колёсной базой. Но главное в нём, конечно, новый фирменный стиль марки, на ко... 1298 4 1 04.05.2026
Статьи / История Британский технический абсурд, ставший классикой: история создания Austin FX4 Мировая история знает немало автомобилей, которые с полным на то основанием заслужили звание великих. Но лишь немногие из них передали свои характерные черты потомкам. К ним можно отнести, н... 733 0 3 03.05.2026
Статьи / История Карета повышенной проходимости: как появился Range Rover и почему он стал культовым Сегодня никого не удивишь внедорожником премиум-сегмента, основателями которого многие считают такие автомобили со спортивным уклоном, как BMW X5 или Porsche Cayenne. Однако исторически это... 1365 4 2 02.05.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 25967 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 20136 12 6 05.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 11080 4 2 12.03.2026
Обсуждаемое
19 Рентген, инцидентология и отсутствие выбора: как устроена система конт...
9 Страшная, большая и тяжёлая: первый обзор обновлённой BMW 7 Series
6 Exeed VX и компания: выбираем семиместный премиальный кроссовер
Новые комментарии
Change privacy settings