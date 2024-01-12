Возрождённая Lancia готовит новинку: первое изображение кроссовера Gamma

Ожидается, что новинка, которая станет второй моделью вернувшегося в строй итальянского бренда, появится в 2026 году.

Марка Lancia на сегодняшний день входит в обширный портфель автогиганта Stellantis. Стоит отметить, что бренд практически ушёл в прошлое: сейчас его модельный ряд представлен всего лишь одной весьма устаревшей моделью – хэтчбеком Ypsilon. Он выпускается с 1995 года, сменил генерацию в 2011, а последнее заметное обновление пятидверка, продаваемая только в Италии, пережила в 2021-м.

На фото: концепт Lancia Pu+Ra HPE

Однако бренд ждёт скорое перерождение: совсем скоро Lancia представит Ypsilon нового поколения, напомним, этот автомобиль породнится с моделями Opel и Peugeot. Компания распространила официальные тизеры в конце прошлого года, а презентация пройдет в начале 2024-го. Известно, что на этом марка не остановится, второй моделью возрождённого бренда станет кроссовер.



Ожидается, что новому SUV дадут название Lancia Gamma (модель с таким именем в гамме бренда уже была), а его презентация и появление на европейском рынке намечены на 2026 год. Не исключено, что эта модель окажется родственной глобальному Peugeot 408 и грядущему преемнику Opel Insignia. Пока что официальной информации о том, как будет выглядеть такая новинка, нет. Свой вариант экстерьера будущего кроссовера предложил дизайнер испанского издания Motor.es.



Рендер Lancia Gamma

Предполагается, что дизайн новинки, как и следующего Ypsilon, будет выполнен по мотивам концепта Lancia Pu+Ra HPE, который был представлен в апреле прошлого года. Тогда в рамках презентации в компании отметили, что этот шоу-кар призван продемонстрировать новый фирменный стиль возрождаемой марки.



Судя по рендеру, от концепта будущему кроссоверу достанется головная оптика в форме литеры «Y», чёрная вставка на капоте с названием бренда, а также оформление задней стойки крыши с тонкими расположенными горизонтально полосками. Автомобиль на изображении получил обвес из чёрного глянцевого пластика по периметру кузова, большой воздухозаборник в нижней части переднего бампера, традиционные наружные зеркала и обычные дверные ручки.

На фото: салон концепта Lancia Pu+Ra HPE 1 / 2 На фото: салон концепта Lancia Pu+Ra HPE 2 / 2

Предполагается, что длина кроссовера, которому прочат место флагмана вернувшейся в строй итальянской марки, будет равна 4,70 метра. В основу этой новинки, вероятно, ляжет платформа STLA Medium, принадлежащая автогиганту Stellantis.



У Lancia Gamma не будет версий двигателями внутреннего сгорания (в том числе гибридов). «Начинка» кроссовера окажется полностью электрической. По предварительным данным, у Гаммы будут версии как с одним злектродвигателем, так и с двухмоторной установкой. Отдача, вероятно, будет варьироваться в диапазоне от 170 до 450 л.с. Предполагаемый максимальный запас хода на одной зарядке – 700 км.