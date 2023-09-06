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  • Преемник Opel Insignia окажется кросс-лифтбеком и породнится с Peugeot 408 и Citroën C5 X

Преемник Opel Insignia окажется кросс-лифтбеком и породнится с Peugeot 408 и Citroën C5 X

06.09.2023 384 0 0

Новинка немецкого бренда, входящего в состав автогиганта Stellantis, появится в 2025 году. Предполагается, что она позаимствует некоторые решения у концепта Opel Experimental, «живая» премьера которого прошла в рамках выставки в Мюнхене.

Марка Opel выпускала флагманский седан Insignia с 2008 года, второе поколение было представлено в 2017-м, а обновление лифтбек и универсал пережили в 2020 году. В прошлом году стало известно о том, что модель, базирующаяся на платформе E2XX, досрочно покинула конвейер, а освободившиеся мощности отдали под увеличение объёма выпуска компактных моделей Opel Astra и DS 4. В компании ещё весной 2022-го сказали о том, что наследником Insignia станет кроссовер, который будет представлен в 2025 году.

На фото: Opel Insignia, отправленная в отставку
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На фото: Opel Insignia, отправленная в отставку
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В ходе мюнхенского автосалона глава Opel и Vauxhall Флориан Хюттль отметил, что производитель «серьёзно продвинулся» в работе над проектом создания преемника Insignia, у которого будет полностью электрическая «начинка». Также он пояснил, что наследник не будет «классическим автомобилем D-сегмента» и что он приобретёт «аэродинамическую форму».

Как отметили в британском Autocar, преемник Insignia, вероятно, окажется кроссовером премиум-класса. Не исключено, что он в итоге окажется кросс-лифтбеком и близко породнится с уже представленными европейским Peugeot 408 и Citroën C5 X (напомним, все бренды входят в состав автогиганта Stellantis). Ожидается, что новинка позаимствует некоторые решения у концепта Opel Experimental, «живая» премьера которого прошла в рамках выставки в Мюнхене.

На фото: актуальный кросс-лифтбек Peugeot 408
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На фото: актуальный кросс-лифтбек Peugeot 408
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В Opel показали «экспериментальный» шоу-кар в начале прошлого месяца. Разработчики решили полностью отказаться от хрома в оформлении, заменив его подсвеченными элементами (подсвечен в том числе и логотип бренда, расположенный в центре заглушки). По бокам видны тонкие «лучи», исполняющие роль дневных ходовых огней. В нижней части переднего бампера есть большой центральный и пара боковых воздухозаборников. В салоне есть складной руль, а привычные дисплеи заменены проекционным экраном.

На фото: актуальный кросс-лифтбек Citroen C5 X
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На фото: актуальный кросс-лифтбек Citroen C5 X
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Известно, что в основу новинки ляжет платформа STLA Medium (ранее она называлась EMP2), на ней же базируются актуальные «приподнятые» лифтбеки Peugeot 408 и Citroën C5 X. Предполагается, что запас хода на одной зарядке у наследника Opel Insignia составит до 700 км. При этом тяговую батарею от 20 до 80% можно будет пополнить за 25 минут. У модели ожидаются полноприводные версии с двухмоторной силовой установкой (характеристики пока держатся в секрете).

На фото: концепт Opel Experimental на выставке в Мюнхене

Пока что нет информации о том, оставят ли наследнику Opel Insignia то же имя, не исключено, что модель, которая перейдёт в другой сегмент, всё-таки получит иное название. Ещё другие имена могут получить модели, которые придут на смену нынешним кроссоверам Crossland и Grandland. А вот будущей новой Corsa решили оставить актуальное название.

Напомним, у отправленной в отставку Insignia есть близнец – речь идёт о седане Buick Regal, который в середине минувшего лета пережил обновление. Как Kolesa.ru сообщал ранее, после рестайлинга эта модель, выпускаемая в Китае, подтянулась к новым моделям американского бренда. Напомним, её освежили за счёт другой радиаторной решётки, изменённого переднего бампера и свежей эмблемы марки; технику же не тронули.

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