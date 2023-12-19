Lancia Ypsilon следующего поколения: новые изображения

Итальянская компания готовит к премьере новую генерацию своего компактного хэтчбека, и благодаря свежим шпионским фотографиям и тизеру у нас есть возможность рассмотреть основные особенности его внешнего вида.

История модели Y (Ypsilon) началась в начале 1996 года, когда было презентовано первое поколение хэтчбека. Сегодня на конвейере уже третья генерация, её премьера состоялась в 2011 году на Женевском автосалоне. В 2015 году показали рестайлинговую версию, и уже давно назрела необходимость в полностью новом автомобиле. Такая модель появится совсем скоро, а пока мы можем составить представление о том, как будет выглядеть новый Ypsilon.

Нынешний Lancia Ypsilon 1 / 3 Нынешний Lancia Ypsilon 2 / 3 Нынешний Lancia Ypsilon 3 / 3

Хэтчбек следующего поколения построен на общей платформе с Opel Corsa поколения F. С ней же у итальянской новинки схожи общие пропорции кузова, лобовое стекло вместе с передними стойками и дверные проёмы. Однако в остальном дизайн грядущей новинки можно назвать уникальным. Так, передняя часть будет сделана в стиле весеннего концепта Lancia Pu+Ra HPE. Здесь будет схожая конструкция из трёх светодиодных полосок габаритных огней (по мотивам буквы Y), а в бампере расположатся шестиугольные блоки основного света. Фамильной чертой нового Ypsilon оcтанутся «спрятанные» в задних стойках дверные ручки, сами же стойки сделаны полностью чёрными (на них также будут размещены логотипы компании). Колёсные арки Корма нового хэтчбека также оригинальна за счёт фонарей с круглыми сегментами, что опять же вызывает ассоциации с недавним концептом компании. В центре этих сегментов расположены Y-образные элементы, которые, вероятно, будут выполнять роль стоп-сигналов.

Рендер нового Lancia Ypsilon

Новый Ypsilon будет сделан на модульной платформе CMP и будет предлагаться с гибридной либо полностью электрической установками. При этом дебютная версия станет полностью электрической, ей уже дали имя Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina. Она будет выпущена тиражом 1906 экземпляров в честь года основания Lancia. Производство хэтчбека будет налажено на испанском заводе Opel в городе Фигуэлас (провинция Сарагоса), там же производят модель Corsa поколения F. С этой новинкой компания Lancia вернётся на большой европейский рынок, сейчас же автомобили бренда продаются только в Италии.

Рендер нового Lancia Ypsilon

Официальная премьера нового Ypsilon ожидается в феврале следующего года.

Между тем, в прошлом месяце были опубликованы тизеры интерьера грядущего хэтчбека.