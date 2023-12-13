Дизайн нового Lancia Ypsilon рассекречен в результате угона и утопления прототипа

Официальная премьера нового Ypsilon состоится в феврале следующего года в Милане, но закамуфлированные прототипы хэтчбека пятого поколения уже не раз попадали в объективы фотошпионов, а вчера из городского канала в Монбельяре вынули одну из предсерийных машин с минимальным количеством маскировочных наклеек — её фотографии опубликовала французская газета l'Est Républicain.

Газета сообщает, что машина была угнана, но местная полиция не раскрывает подробностей, ведётся расследование. Как машина оказалась в канале, тоже непонятно: сам канал неглубокий, поэтому жертв в результате этого ДТП, к счастью, не было (водолазы тщательно осмотрели дно канала), угонщик, судя по всему, выбрался из салона и сбежал.

Мы же теперь можем констатировать, что новый Ypsilon — это довольно элегантный 5-дверный хэтчбек с покатой кормой, ручки задних дверей интегрированы в С-стойки. Пресс-служба Lancia отреагировала на происшествие публикацией очередного тизера нового Ypsilon (заглавное фото), на нём показана часть передка, выполненная в стилистике представленного минувшей весной концепта Lancia Pu+Ra HPE. В ноябре Lancia опубликовала тизеры интерьера нового Ypsilon с роскошной отделкой от производителя дизайнерской мебели Cassina.

Напомним, что новый Ypsilon построен на французской модульной платформе CMP, он будет предлагаться с полностью электрической и гибридной силовыми установками на выбор. Дебютная версия будет электрической, она получила имя Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina, её выпустят тиражом 1906 экземпляров в честь года основания Lancia. С новым Ypsilon марка Lancia вернётся на большой европейский рынок (сейчас её автомобили можно купить только в Италии).

Производиться новый Ypsilon будет в Испании на заводе Opel в городе Фигуэлас (провинция Сарагоса) вместе с соплатформенным хэтчбеком Opel Corsa поколения F. К слову, Opel Corsa буквально на днях обзавёлся гибридной силовой установкой — такая же, очевидно, будет и у нового Ypsilon.

В 2025 году у Ypsilon появится спортивная версия HF. Буквы HF расшифровываются как High Fidelity и означают высокую производительность, в прошлом веке Lancia широко использовала их для маркировки своих спортивных моделей, но именно у Ypsilon версии HF прежде не было.

В 2026 году модельный ряд Lancia пополнит электрический кросс-лифтбек Gamma, в 2028 году — электрический хэтчбек Delta, и в том же 2028 году Lancia планирует полностью переключиться на «электрички», то есть производство «углеводородных» версий Ypsilon будет свёрнуто.

