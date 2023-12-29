Радикально преобразившийся Lancia Ypsilon: новое официальное фото

В новом поколении итальянский хэтч породнился с моделями Opel и Peugeot. Премьера эффектной пятидверки пройдет в начале следующего года.

Предсерийный хэтч Lancia Ypsilon новой генерации уже попозировал перед камерой, однако изначально эти кадры появились вовсе не на сайтах автомобильных медиа: компакт стал героем криминальной хроники французских общественных изданий. Дело в том, что почти лишенную камуфляжа машину угнали, после чего прототип неведомым образом оказался в городском канале коммуны Монбельяр. Концерн Stellantis, владеющий итальянской маркой Lancia, происшествие официально не прокомментировал и продолжил публиковать тизеры хэтчбека. И вот свежая картинка – на ней запечатлена корма грядущего Ypsilon.

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В новом поколении «итальянец» разделил французскую модульную платформу CMP с Opel Corsa, Peugeot 208 и прочими компактами из обширного портфеля Stellantis. Для будущего Lancia Ypsilon заявлена полностью электрическая версия, модель также предложат в виде гибрида: техника, вероятно, такая же, как у братьев.



Интерьер нового Lancia Ypsilon 1 / 3 Интерьер нового Lancia Ypsilon 2 / 3 Интерьер нового Lancia Ypsilon 3 / 3

Что же касается дизайна, то пятидверка радикально преобразилась как снаружи, так и внутри. В экстерьере прослеживаются черты концепта Lancia Pu+Ra HPE, дебютировавшего весной, главные фишки – образующие Y три диодные линии, которые выполняют роль ходовых огней, крупные надписи Lancia спереди и сзади вместо привычной эмблемы марки и круглые задние фонари, которые, в свою очередь, являются отсылкой к Lancia Stratos. В салоне установили новую мультимедийную систему S.A.L.A (расшифровывается как Sound Air Light Augmentation; sala – это также «гостиная» на итальянском).



Концепт Lancia Pu+Ra HPE 1 / 3 Концепт Lancia Pu+Ra HPE 2 / 3 Концепт Lancia Pu+Ra HPE 3 / 3

Мировая премьера Lancia Ypsilon нового поколения пройдет в феврале 2024 года, причем перед презентацией марка, скорее всего, опубликует еще несколько тизеров.



Напомним, предыдущий хэтчбек в строю с 2011-го, сегодня его продают исключительно в Италии. Новый же Ypsilon ознаменует возвращение марки на большой европейский рынок: следом за компактом бренд планирует выпустить электрокары, для которых возродят имена Aurelia и Delta.

Lancia Ypsilon уходящего поколения 1 / 4 Lancia Ypsilon уходящего поколения 2 / 4 Lancia Ypsilon уходящего поколения 3 / 4 Lancia Ypsilon уходящего поколения 4 / 4

Между тем ранее дизайнер Kolesa.ru представил свое видение того, каким мог бы получиться следующий Lancia Ypsilon.

