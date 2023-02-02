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  • Возрождённая итальянская марка Bizzarrini готовит новый суперкар с дизайном от Джуджаро

Возрождённая итальянская марка Bizzarrini готовит новый суперкар с дизайном от Джуджаро

02.02.2023 92 0 2

Новая модель получила имя Giotto в честь основателя оригинальной компании Bizzarrini — Джотто Биззаррини, опубликованы первые тизеры, полноценная премьера ожидается в этом году.

Марка Bizzarrini возродилась в 2020 году на деньги кувейтского бизнесмена Резама Алруми. Оригинальная компания Bizzarrini, основанная талантливым итальянским инженером Джотто Биззаррини в 1964 году, просуществовала всего пять лет, но успела подарить миру несколько выдающихся моделей, не уступавших по эстетическим и динамическим качествам тогдашним Ferrari и Lamborghini. До того, как открыть собственную фирму, Биззаррини работал главным конструктором в Ferrari и Iso, под его началом была разработана самая дорогая на данный момент модель Ferrari — 250 GTO. Кроме того, Биззаррини заложил основу двигателя Lamborghini V12, его архитектура использовалась вплоть до 2010 года.

Bizzarrini 5300 GT Corsa Revival
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Bizzarrini 5300 GT Corsa Revival
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Bizzarrini 5300 GT Corsa Revival
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Bizzarrini 5300 GT Corsa Revival
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Bizzarrini 5300 GT Corsa Revival
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Современна компания Bizzarrini базируется в Великобритании, в 2021 году она представила купе Bizzarrini 5300 GT Corsa Revival — это точная копия модели 5300 GT Corsa образца 1965 года с 5,3-литровым 400-сильным атмосферным V8, её изготовят тиражом 24 экземпляра для состоятельных коллекционеров.

Bizzarrini Giotto

Теперь же анонсирована первая новая модель — Giotto, а заодно компания объявила о смене команды топ-менеджеров. Гендиректором назначен Ян Фентон (прежде занимал руководящие должности в Ford, Mazda, Jaguar Land Rover и Aston Martin), новый технический директор — это Крис Порритт (ранее руководил производственными процессами в Aston Martin, Tesla и Rimac), коммерческим директором стал Джулиан Дженкинс (ранее работал в BMW и Rolls-Royce).

Bizzarrini Giotto

Bizzarrini Giotto пока представлен в виде эксиза и тизеров, полноценная премьера состоится позже в этом году, на 2024 год запланировано начало испытаний, а когда новинка станет серийной, пока неизвестно. Из технических деталей пока только в общих чертах обрисован силовой агрегат: будет атмосферный V12 в сочетании с 8-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

Bizzarrini Giotto

Дизайн Bizzarrini Giotto разработали легендарный Джорджетто Джуджаро и его сын Фабрицио Джуджаро, которые сегодня управляют собственным дизайн-ателье GFG Style. Джорджетто Джуджаро участвовал в разработке оригинального Bizzarrini 5300 GT, элементы этой классической модели мы увидим в Giotto, при этом попытки «натянуть» старый образ на новое шасси нет и в помине — на тизерах и эскизе видим вполне современный суперкар.

Джорджетто Джуджаро и Фабрицио Джуджаро рядом со старой и новой моделями Bizzarrini

Добавим, что благоприятная конъюнктура рынка (бешеный рост спроса на предметы роскоши) способствует возрождению долгое время лежавших в архиве марок, в их числе Bertone, Hispano Suiza, Noble, Radford и другие, им предстоит соперничать с десятками созданных с нуля новых лакшери-брендов.

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