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  • VW Tiguan R может обзавестись соперником: в Ford задумались о «заряженной» версии Kuga

VW Tiguan R может обзавестись соперником: в Ford задумались о «заряженной» версии Kuga

30.10.2020 110 0 0

Пока что в компании не подтверждают работу над соответствующим проектом, а лишь одобряют идею появления такого автомобиля.

 

Ford наладил производство компактного кроссовера Escape ещё в 2000 году, с тех пор модель несколько раз сменила генерацию. Актуальное четвёртое поколение было представлено в 2019-ом. Напомним, на многих рынках за пределами Северной Америки, в том числе и в России, автомобиль известен как Kuga (правда, у нас купить его уже нельзя, так как Ford лишил нас своих легковых машин ещё в 2019 году).

На фото: Ford Escape (версия для американского рынка)

Как сообщает австралийское издание CarsGuide, в Ford, возможно, задумались о создании Escape в версии ST. Один из топ-менеджеров компании, Джеймс Хьюз, отвечая на вопрос журналиста о том, стоит ли поклонникам марки ждать конкурента для Volkswagen Tiguan R, сказал, что не может комментировать выход будущих моделей бренда, но считает, что выпуск Escape ST – «фантастическая идея».

Пока что эта формулировка более, чем расплывчатая и не даёт уверенности в том, что «заряженный» кроссовер на базе Escape действительно появится. Сейчас «подогретые» версии имеются у таких SUV марки, как Explorer и Edge. А в Европе в начале следующего года стартуют продажи «горячего» компактного паркетника Puma ST.

В основе кроссовера Escape лежит платформа Ford C2, на которой базируется в том числе Focus. У последнего есть версия с приставкой «ST» к названию: возможно, паркетник позаимствует его «начинку». Скорее всего, это будет бензиновый четырёхцилиндровый турбомотор EcoBoost объёмом 2,3 литра с отдачей 280 л.с. (максимальный крутящий момент – 420 Нм). В пару к нему может идти либо шестискоростная «механика», либо семиступенчатый «автомат». Другим вариантом в моторной гамме Focus ST является 2,0-литровый дизель семейства EcoBlue мощностью 190 л.с. (400 Нм). Не исключено, у Escape ST будет полный привод.

На фото: Volkswagen Tiguan R

Есть вероятность, что 2,3-литровый мотор для Escape ST форсируют, так как нынешний вариант не дотягивает по уровню отдачи до ранее названного конкурента. Так, Volkswagen оснастил свой Tiguan R 2,0-литровым мотором мощностью 320 л.с. (420 Нм).

На фото: Ford Puma ST

Напомним, представленный в конце прошлого месяца Ford Puma ST технически во многом повторяет «хот-хэтч» Fiesta ST. Так, у «заряженного» кроссовера под капотом тот же трёхцилиндровый 1,5-литровый мотор Ecoboost с функцией отключения одного цилиндра при невысоких нагрузках. Его отдача, такая же как у Фиесты – 200 л.с., при этом максимальный крутящий момент у паркетника больше: не 290, а 320 Нм. Он идёт в паре с шестиступенчатой «механикой». Как и «донору», Puma ST положен только передний привод.

Отметим, в США «обычный» Escape предлагается с базовым трёхцилиндровым турбомотором EcoBoost объёмом 1,5 литра мощностью 182 л.с. Может иметь передний или полный привод. Также в гамме есть 2,0-литровая «турбочётверка» EcoBoost с отдачей 253 л.с. У такого исполнения колёсная формула – 4x4. Оба варианта получили в комплект восьмиступенчатый «автомат». Кроме того, у модели есть пара гибридных модификаций, в основу установки которых вошёл «атмосферник» объёмом 2,5 литра.

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