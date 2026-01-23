Новинки ×
23.01.2026 84 0 0
Выпуск хардкорного пикапа Nissan Navara Warrior завершён, но преемник на подходе

Стоит ожидать, что у нового поколения пикапа японской марки появится своя оффроудная версия. В этом случае в её основу ляжет концепт, представленный осенью 2025 года.

История Nissan Navara началась ещё в 1985 году, за прошедшее время пикап лишь трижды сменил генерацию. Напомним, модель предыдущего третьего поколения (внутризаводской индекс – D23) дебютировала в 2014 году. На австралийском рынке у этого грузовика были особые «хардкорные» версии – дорестайлинговый Navara N-Trek Warrior, а также пара исполнений после обновления: Navara Pro-4X Warrior и SL Warrior.

Однако Nissan Navara сменил генерацию в ноябре 2025 года, так что австралийцам пришлось закругляться и с выпуском нынешних оффроудных версий, созданных на базе пикапа с индексом D23. Грузовики с прибавкой Warrior к названию выпускались на заводе инжиниринговой компании Premcar, который расположен в Мельбурне. Они были призваны составить конкуренцию Ford Ranger Raptor и Toyota HiLux GR Sport.

По данным австралийского издания Сarsales, за шесть лет в общей сложности было выпущено 10 294 экземпляра Nissan Navara Warrior. Из них 1398 шт. пришлись на N-Trek Warrior, 6864 шт. – на Pro-4X Warrior, ещё 2032 шт. – на SL Warrior. Отмечается, что в период с 2020 по 2025 годы дилеры Nissan реализовали на этом рынке 55 215 пикапов Navara, из них на долю «Воинов» пришлось почти 20% от совокупного объёма продаж модели.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, «донором» для Nissan Navara четвёртого поколения (внутризаводской индекс – D27) стал актуальный Mitsubishi L200 (на некоторых рынках – Triton). Официальной информации о том, будет ли у нового грузовика хардкорная версия с прибавкой Warrior к названию, пока нет. Однако, можно предположить, что появление такой версии – лишь вопрос времени.

Дело в том, что в ноябре 2025 года австралийский офис Nissan представил концепт Navara Warrior на базе пикапа четвёртой генерации (с индексом D27). В основе шоу-кара лежит исполнение Pro-4X, но при этом ему досталась пересмотренная подвеска с иными амортизаторами и пружинами, окрашенными в фирменный красный цвет Lava Red. Ещё такой пикап получил оригинальные чёрные 17-дюймовые колёсные диски, обутые во внедорожные шины размером 32,2 дюйма.

Концептуальный пикап получил иные накладки на передний бампер, которые позволили увеличить угол въезда, различные дополнительные яркие вставки, выполненные в том же фирменном красном цвете, что и у обычного Navara Pro-4X: их можно увидеть на нижней части переднего бампера, в окантовке дополнительной светотехники, а также на металлической защите подкапотного пространства. На корме этим цветом выделены буксировочные проушины и крупная надпись Warrior. Название версии есть и на боковинах шоу-кара. В салоне концепта единственным отличием от стандартного исполнения Pro-4X являются подголовники с логотипом Warrior.

В случае если проекту по выпуску Navara Warrior нового поколения дадут «зелёный свет», техника у него будет стандартная. Напомним, в Австралии пикап оснащается битурбодизелем 4N16 объёмом 2,4 литра, его отдача равна 204 л.с. (максимальный крутящий момент – 407 Нм). Он работает в паре с шестиступенчатым автоматом. Варианту Pro-4X положена система полного привода Super 4WD с несимметричным межосевым самоблокирующимся дифференциалом.

пикап Австралия авторынок новинки Nissan Nissan Navara
0 комментариев

