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XIV Петербургский международный мотосалон «МОТОСАММИТ»

26.02.2025 71 0 0

XIV Санкт-Петербургский мотосалон «IMIS» пройдет с 18 по 20 апреля на территории ультрасовременной городской локации – Дизайн центра «DAA EXPO», которая располагается в центре города и обладает всем необходимым для интересной организации и успешного проведения легендарной Питерской мотовыставки.

Петербургский мотосалон «IMIS» – старейшее тематическое мероприятие России в своей сфере, которое представляет собой классическую выставку различной техники для активного отдыха – дорожного туризма, спорта и путешествий. Отдельно представлена техника для экспедиций и профессиональной деятельности в специальных и сложных условиях. Главное место в экспозиции, конечно, занимают мотоциклы для различного использования. Тяжелые дорожные круизеры, легкие городские каферейсеры, «заряженные» спортивные, кроссовые мотоциклы и эндуро. Отдельные стенды будут посвящены квадроциклам, багги и вездеходам. Также широко представлены специальная экипировка, дополнительное снаряжение, сопутствующие материалы и оснащение, аксессуары, сувениры и байкерская атрибутика.

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В 2025 году мотосалон «IMIS» состоится на территории уникального Петербургского пространства, Дизайн-центра DAA EXPO. И это не случайно.

Тема IMIS-2025 – Кастом-культура, дизайн и конструирование.

Безусловно, одним из ярких событий мотовыставки всегда является Кастом-Шоу, где ведущие мотоателье России представляют свои творения в виде уникальных, собранных вручную авторских мотоциклов. Всем посетителям будет предоставлена возможность проголосовать за наиболее понравившийся мотоцикл. По результатам общественного голосования будет определен «Лучший мотоцикл» по версии IMIS-2025, которому будет вручен переходящий Кубок.

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Однако главным событием Кастом-Шоу станет розыгрыш уникального, собранного прямо на выставке мотоцикла под брендом «IMIS-2025». Участником розыгрыша коллекционного мотоцикла сможет стать любой, купивший специальный значок.

Авторское экстрим-шоу «Эволюция» неизменно вызывает огромный интерес у всех участников и многочисленных посетителей выставки. Головокружительные трюки и кульбиты на мотоциклах от ведущих спортсменов и каскадеров России. Центральная сцена мероприятия будет радовать всех посетителей и участников выставки выступлениями интересных групп и артистов, конкурсами и розыгрышами призов.

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Общественно-деловая часть выставки представлена уникальными, проходящими только в Санкт-Петербурге форумами – Международной конференцией общественных объединений и мотоклубов «Мотосаммит» и Конгрессом по малому машиностроению.

Форум «Мотосаммит» – это международный съезд мотоциклистов, представляющих различные организации, объединения и мотоклубы. Главные темы форума: мототуризм, развитие межрегиональных и международных связей, презентации фестивалей, мотопробегов, путешествий, благотворительных акций и мероприятий. В 2025 году главным событием «Мотосаммита» станет проведение IV Конференции Российско-Китайского Мотосоюза с участием мотоциклистов из всех регионов России, из Китая, Монголии, Белоруси и Казахстана.

Конгресс по малому машиностроению – активно развивающаяся площадка для встреч и общения производителей техники, экипировки и т.д., ведущих конструкторов и инженеров специальной техники с представителями профильных государственных и частных учреждений, а также министерств и ведомств.

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Главные темы конгресса: презентации главных отечественных разработок спецтехники, сферы деятельности и возможности применения продукции малого машиностроения; мотостроение и мотоиндустрия в России.

В рамках форумов предусмотрена масштабная культурная программа для всех делегатов с целью организации неформального общения, налаживания и развития контактов. Экскурсии по достопримечательностям Северной столицы и развлекательные мероприятия после окончания выставки в первый и второй день работы.

Выставка «IMIS» ежегодно проводится в Северной столице с 2010 года, имеет широкую известность, масштабный рекламный и информационный охват и резонансные отклики в СМИ. Пресс-конференция, предваряющая торжественное открытие выставки в первый день работы, неизменно собирает большое количество журналистов и блогеров.

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Посещаемость мероприятия растет год от года и на сегодня составляет более 3000 участников и более 35 000 посетителей, подавляющая часть которых – это люди с активной жизненной позицией, представляющие различные слои общества, от бизнеса и политики до культуры и искусства.

Учитывая развлекательно-образовательный формат выставки, семьи с детьми составляют значительную часть от общего числа посетителей. Петербургский «IMIS» – это не только выставка, но и масштабный фестиваль мотокультуры в самом начале летнего сезона. Место для встреч, общения и получения незабываемых эмоций и впечатлений.

Добро пожаловать в Петербург на выставку-форум-фестиваль «IMIS-2025»!

До встречи!

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