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  • Хватит множить сущности: Mazda объединяет кроссоверы CX-90 и CX-70 в одно семейство

Хватит множить сущности: Mazda объединяет кроссоверы CX-90 и CX-70 в одно семейство

27.10.2026 2218 0 2
Хватит множить сущности: Mazda объединяет кроссоверы CX-90 и CX-70 в одно семейство

В 2027 модельном году 5-местный кроссовер Mazda CX-70 прекратит своё существование на американском рынке, а у изначально трёхрядного кроссовера Mazda CX-90 появятся версии с двумя рядами сидений.

Mazda CX-90 и Mazda CX-70 изначально были одной моделью, но по маркетинговым соображениям версии с двумя и с тремя рядами сидений было решено назвать отдельными моделями. Трёхрядный Mazda CX-90 дебютировал в США ﻿в начале 2023 года﻿, двухрядный Mazda CX-70 — в начале 2024-го.

Помнится, когда состоялась премьера Mazda CX-70, то американские СМИ были удивлены, что он, в сущности, ничем не отличается от Mazda CX-90, только лишён третьего ряда сидений. Американские коллеги ожидали, что Mazda CX-70 будет покороче и получит какие-нибудь существенные отличия в дизайне, но Mazda решила не заморачиваться — типа, и так сойдёт.

Впоследствии оказалось, что Mazda CX-70 продаётся в разы хуже, чем Mazda CX-90. В том числе потому, что индекс CX-70 воспринимается менее солидным, чем CX-90, хотя машина по размерам одна и та же (габаритная длина — 5100 мм, колёсная база — 3119 мм). За первые три квартала текущего года продажи Mazda CX-90 в США составили 34 999 шт., что на 21,7% меньше, чем в январе-сентябре 2025-го. Продажи Mazda CX-70 за тот же период просели на 21% до 9686 шт.

В 2027 модельном году Mazda решила объединить кроссоверы CX-90 и CX-70 в одно семейство. Точнее Mazda CX-70 как бы исчез, и теперь есть только Mazda CX-90, но его можно купить как в двух-, так и в трёхрядном исполнении.

Mazda CX-90 2027 модельного года доступен в комплектациях Select, Preferred, Premium Sport и Premium Plus, но версию с двумя рядами сидений можно выбрать только в комплектации Premium Sport и только в сочетании с бензиновым 3,3-литровым двигателем. С чем связано такое ограничение, непонятно.

В привязке к 2027 модельному году Mazda модернизировала заднюю подвеску CX-90: новые втулки и новая поперечина позволили улучшить плавность хода. Plug-in гибридная версия PHEV получила более тихий электромотор. Других технических новшеств нет. Изменений в дизайне нет — даже свежих фотографий американская пресс-служба Mazda не потрудилась сделать, так что иллюстрируем заметку старыми… 

Набор силовых установок прежний, все версии имеют полный привод. 3,3-литровая рядная бензиновая «турбошестёрка» e-Skyactiv-G доступна в двух вариантах максимальной отдачи — 284 л.с. и 450 Нм либо 345 л.с. и 500 Нм. Двигатель e-Skyactiv-G работает в связке с электромотором мягкогибридной системы M-Hybrid Boost (17 л.с., 153 Нм), который встроен в 8-ступенчатую АКП без гидротрансформатора — его заменяет многодисковое мокрое сцепление. Версия мощностью 284 л.с. разгоняется до 60 миль/ч (96,56 км/ч) за 7,4 с, версия мощностью 345 л.с. — за 6,6 с, максимальная скорость — 204 и 210 км/ч соответственно.

Plug-in гибридная силовая установка e-Skyactiv PHEV состоит из 2,5-литрового бензинового «атмосферника» Skyactiv-G (192 л.с., 260 Нм), электромотора (175 л.с., 270 Нм), 8-ступенчатой АКП (такой же, как у мягкогибридной версии) и вмонтированной в пол кузова батареи ёмкостью 17,8 кВт·ч. Максимальная совокупная отдача такой силовой установки — 327 л.с. и 500 Нм. Разгон до 60 миль/ч занимает 6,6 с, максимальная скорость — 190 км/ч. Запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 43,5 км по циклу EPA.

Диапазон цен на Mazda CX-90 2027 модельного года в США без учёта опций — от 39 700 до 58 700 долларов, при этом самая простая 5-местная версия стоит 46 880 долларов, тогда как самый простой Mazda CX-70 2026 модельного года стоит 42 750 долларов.

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