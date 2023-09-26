Японцы готовят несколько новинок: Honda показала пару компактов и намекнула на спорткар

Компания Honda ещё весной 2021 года объявила о своём решении отказаться от разработки и использования двигателей внутреннего сгорания к 2040 году. У японского производителя есть стратегии развития на самых разных рынках, в том числе на крупнейших в мире. Так, в том же году Хонда представила модульную электромобильную платформу e:N Architecture, автомобили на которой предназначены преимущественно для Китая, а в Северной Америке марка делает ставку на альянс с корпорацией General Motors и совместное использование её модульной платформы Ultium.

Производитель сейчас продолжает заниматься новыми проектами. В скором времени Honda проведёт «живую» премьеру трёх концептов, которые (в теории) позже могут превратиться в серийные автомобили (или, к примеру, задать некие новые тенденции развития дизайна бренда, продемонстрировать наработки в области технологий и т.д.). Дебют новинок состоится в рамках выставки Japan Mobility, которая пройдёт в конце октября – начале ноября.



Концепт Honda Sustaina-C

Пока что компания анонсировала три новых электрокара и официально показала два из них. Одним из экспонатов станет концепт Honda Sustaina-C. Судя по его внешности, этот компактный хэтчбек перенял многое у серийного ситикара Honda e, продажи которого стартовали в 2020-м, однако оказались довольно скромными, так что производитель решил свернуть проект: известно, что второго поколения у пятидверки не будет.



Шоу-кар Sustaina-C похож на Honda e за счёт схожего силуэта кузова, ретро-стиля оформления экстерьера, узнаваемой головной оптики круглой формы, а также капота с дополнительной крышкой, под которой, скорее всего, аналогичным образом скрывается порт для зарядки тяговой батареи электрокара.

Концепт Honda CI-MEV

Известно, что кузов концептуальной трёхдверки создан из акриловой смолы: этот материал можно отправлять на переработку, а затем использовать повторно. Кстати, Хонда собирается представить на Japan Mobility Show не только электрокары, но и пару скутеров, один из них – складной, который получил название Pocket Concept. Этот футуристичный концепт создан из того же перерабатываемого материала.



В роли ещё одного экспоната выступит Honda CI-MEV: этот концепт представляет собой субкомпактный двухместный кей-кар, который снабдили различными технологиями автономного вождения. Предполагается, что это транспортное средство смогут использовать люди с ограниченными физическими возможностями здоровья. В случае, если Хонда решит запустить такой автомобильчик в серию, он сможет составить конкуренцию микроавтобусам и квадрициклам.



Эскиз спорткара в стиле NSX

Ещё одной новинкой, премьера которой пройдёт в рамках грядущей выставки, станет спорткар: соответствующий концепт получил название Honda Specialty. Пока что о нём известно лишь то, что его «начинка» будет полностью электрической. Однако производитель пока что не стал делиться изображениями «зелёного» суперкара, если, конечно, не считать за намёк эскиз в стиле NSX, который можно увидеть, внимательно присмотревшись к изображению петли бесконечности Honda Dream Loop.

