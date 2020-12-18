Бизнес ×
  • Юбилей на московском заводе Renault: с конвейера сошло 1 500 000 автомобилей

Юбилей на московском заводе Renault: с конвейера сошло 1 500 000 автомобилей

18.12.2020 264 0 0

В этом году предприятие французской компании, расположенное в столице РФ, отмечает своё пятнадцатилетие.

 

Московский завод Renault выпустил свой юбилейный – 1 500 000-ый – автомобиль. Им стал новый Kaptur. По сравнению с предшественником, у этого кроссовера иной интерьер, другие материалы отделки салона, а в список оснащения вошли электроусилитель руля, регулировка рулевой колонки по вылету, система кругового обзора, а также функция слежения за слепыми зонами.

Юбилейный Kaptur имеет сине-серебристый окрас кузова: сейчас это очень популярный вариант в РФ. Как мы сообщали ранее, на сегодняшний день высоким спросом пользуются ﻿ Каптюры с кузовом ярко-синего цвета (окрас Blue Iron). Также востребован и новый цвет крыши – «серебристый металлик Gris Platine»: на него приходится пятая часть от общего количества проданных двуцветных новых кроссоверов.

Renault Kaptur, сошедший с конвейера 1,5-миллионным по счёту, оснащён 150-сильным двигателем ТСе, которому в пару предлагается коробка передач CVT X-Tronic нового поколения. Напомним, этот кроссовер встал на конвейер в мае 2020 года, а в следующем месяце начались его официальные продажи – как в дилерской сети, так и в онлайн-шоуруме.

Московский завод Рено торжественно отметил выпуск юбилейного автомобиля: на церемонию пригласили мэра столицы Сергея Собянина. Ему представили новый Renault Duster, который встанет на конвейер предприятия в 2021-ом. Ожидается, что в этом же году стартуют и продажи кроссовера второго поколения. 

Пока что о «следующем» Дастере известно то, что он сохранил свою геометрическую проходимость, а также получил иной дизайн и множество вариантов оформления кузова, включая новый цвет металлик – оранжевый Atacama. Как мы сообщали ранее, длина нового кроссовера равна 4341 мм (на 26 мм больше, чем у предшественника), ширина – 1804 мм (на 18 мм меньше), высота с рейлингами – 1682 мм (на 13 мм меньше), а расстояние между осями – 2676 мм (на 3 мм больше). Дорожный просвет «второго» Duster составляет 210 мм (у актуальной версии 4x4 тот же показатель, у переднеприводного – 205 мм). Официальной информации о моторной гамме новинки пока нет.

На фото: новый Renault Duster
1 / 2
На фото: новый Renault Duster
2 / 2

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что в России хорошо продаются топовые версии Kaptur и Arkana: судя по статистике продаж машин французской марки в РФ, Renault становится привлекательнее для более платежеспособной аудитории.

Завод Renault в Москве начал свою работу в 2005 году: тогда стартовала сборка автомобилей французского бренда по полному циклу. Сейчас на мощностях этого предприятия выпускается три модели марки – кроссоверы Duster, Kaptur и Arkana. Ранее с конвейера сходили также Logan и Sandero (их производство было перенесено на АВТОВАЗ в Тольятти), а ещё Fluence и Megane (использовался метод крупноузловой сборки, сейчас их нет в российской модельной линейке Рено).

кроссовер Россия авторынок бизнес Renault Renault Kaptur Renault Duster Renault Arkana

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Прогорает не только глушитель: что разваливается и как ремонтируется в системе выпуска? Многие наверняка встречались с ситуацией, когда машина начинала реветь голосом Джигурды. Сначала тихонько порыкивала, потом начинала ворчать громче, а затем – просто орала. Часто эту тягу ма... 77 0 0 18.12.2020
Статьи / Авто с пробегом Kia Mohave с пробегом: неожиданно нежная рама и электрика, которая не ломается Он почти как Toyota Land Cruiser, но корейский и дешевле – примерно так обычно мотивируют покупку Mohave. Оставив в стороне вопросы имиджа, задаёмся вопросом: может ли корейский фулсайз-внед... 2445 0 1 17.12.2020
Статьи / Авто недели Когда Hummer – это слишком банально: стоит ли покупать Toyota Mega Cruiser за 3 миллиона Большой эксклюзивный внедорожник, на котором можно поехать хоть на край света по прямой – какой он? Мы рассуждали о покупке нового Land Cruiser 70 – он вечный и внедорожный, но недостаточно... 7082 1 3 15.12.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 171827 10 99 11.09.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 65584 2 31 25.09.2020
Тест-драйвы / Военная техника Три моста, 12 колёс: тест-драйв ГАЗ-ААА 1937 года Я не думал, что когда-нибудь получится покататься на ГАЗ-ААА. На ГАЗ-А ездил, на ГАЗ-АА – тоже, но вот на ГАЗ-ААА… Это всегда казалось несбыточной мечтой и лежало на полке подсознания рядом... 53727 8 62 18.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings