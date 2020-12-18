Юбилей на московском заводе Renault: с конвейера сошло 1 500 000 автомобилей

Московский завод Renault выпустил свой юбилейный – 1 500 000-ый – автомобиль. Им стал новый Kaptur. По сравнению с предшественником, у этого кроссовера иной интерьер, другие материалы отделки салона, а в список оснащения вошли электроусилитель руля, регулировка рулевой колонки по вылету, система кругового обзора, а также функция слежения за слепыми зонами.



Юбилейный Kaptur имеет сине-серебристый окрас кузова: сейчас это очень популярный вариант в РФ. Как мы сообщали ранее, на сегодняшний день высоким спросом пользуются ﻿ Каптюры с кузовом ярко-синего цвета (окрас Blue Iron). Также востребован и новый цвет крыши – «серебристый металлик Gris Platine»: на него приходится пятая часть от общего количества проданных двуцветных новых кроссоверов.



Renault Kaptur, сошедший с конвейера 1,5-миллионным по счёту, оснащён 150-сильным двигателем ТСе, которому в пару предлагается коробка передач CVT X-Tronic нового поколения. Напомним, этот кроссовер встал на конвейер в мае 2020 года, а в следующем месяце начались его официальные продажи – как в дилерской сети, так и в онлайн-шоуруме.

Московский завод Рено торжественно отметил выпуск юбилейного автомобиля: на церемонию пригласили мэра столицы Сергея Собянина. Ему представили новый Renault Duster, который встанет на конвейер предприятия в 2021-ом. Ожидается, что в этом же году стартуют и продажи кроссовера второго поколения.

Пока что о «следующем» Дастере известно то, что он сохранил свою геометрическую проходимость, а также получил иной дизайн и множество вариантов оформления кузова, включая новый цвет металлик – оранжевый Atacama. Как мы сообщали ранее, длина нового кроссовера равна 4341 мм (на 26 мм больше, чем у предшественника), ширина – 1804 мм (на 18 мм меньше), высота с рейлингами – 1682 мм (на 13 мм меньше), а расстояние между осями – 2676 мм (на 3 мм больше). Дорожный просвет «второго» Duster составляет 210 мм (у актуальной версии 4x4 тот же показатель, у переднеприводного – 205 мм). Официальной информации о моторной гамме новинки пока нет.

На фото: новый Renault Duster 1 / 2 На фото: новый Renault Duster 2 / 2

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что в России хорошо продаются топовые версии Kaptur и Arkana: судя по статистике продаж машин французской марки в РФ, Renault становится привлекательнее для более платежеспособной аудитории.



Завод Renault в Москве начал свою работу в 2005 году: тогда стартовала сборка автомобилей французского бренда по полному циклу. Сейчас на мощностях этого предприятия выпускается три модели марки – кроссоверы Duster, Kaptur и Arkana. Ранее с конвейера сходили также Logan и Sandero (их производство было перенесено на АВТОВАЗ в Тольятти), а ещё Fluence и Megane (использовался метод крупноузловой сборки, сейчас их нет в российской модельной линейке Рено).

