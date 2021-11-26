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  • Юбилей в воздухе: Renault 4 вернулся досрочно в виде аэромобиля

Юбилей в воздухе: Renault 4 вернулся досрочно в виде аэромобиля

26.11.2021 59 0 0

В этом году классический Renault 4 (во Франции известен как Renault 4L — Quatrelle) отмечает 60-летие, а представленная сегодня летающая версия Air4 стала финальным аккордом в череде приуроченных к юбилею спецпроектов и мероприятий.

 

Renault 4 первого поколения, выпускавшийся в период с 1961 по 1994 год, наравне с VW Beetle/Käfer, Citroen 2CV и классическим Mini стал одним из символов массовой автомобилизации Европы: было выпущено более 8 млн экземпляров. В начале этого года стало известно о том, что Renault возродит «четвёрку» в виде электрического кроссовера — его дизайн уже рассекречен на патентных картинках, но серийное производство начнётся только в 2025 году, при этом официально подтверждено, что новый Renault 4 будет также предлагаться в формате «каблучка» с характерной ступенькой между кабиной и кузовом.

В свете грядущего возвращения Renault 4 на рынок пресс-служба французской фирмы будет периодически напоминать об этой модели, чтобы к моменту дебюта преемника публика была как следует разогрета, а 40-летний юбилей — хороший повод для различных спецпроектов на тему классической версии. Air4, безусловно, — самый интересный из них: летающую «четвёрку» по заказу Renault всего за 6 месяцев сделал французский центр моушн-дизайна TheArsenale.

Корпус Air4, в котором размещается пилот (места для пассажиров не предусмотрены) лишь внешне напоминает классический Renault 4, а по факту представляет собой изготовленную из углепластика оболочку без дверей, установленную на раме. Чтобы сесть на место пилота, нужно откинуть кузов целиком вперёд. На землю аэрокар опирается через четыре ножки-загогулины.

Несмотря на очень короткий срок разработки, Renault Air4 действительно летает, хотя в промо-ролике на YouTube показаны, по сути, только отрыв от земли и посадка. На сайте TheArsenale честно сказано, что текущая высота полёта — всего 15 м, теоретическая — 700 м.

Силовая установка, разумеется, электрическая: литий-полимерная батарея ёмкостью 90 000 мА·ч питает электромоторы, вращающие четыре карбоновых двухлопастных винта. Мощность силовой установки не раскрывается. Крейсерская скорость — около 90 км/ч.

До конца года аэрокар будет экспонироваться в ателье Renault на Елисейских полях в Париже вместе с другими необычными версиями Renault 4, а затем отправится на гастроли в Майами, Нью-Йорк и Макао.

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Разрабатывать серийную версию Air4 компания Renault не планирует — слишком хлопотно и дорого, да и дизайн классической «четвёрки» коммерческой летающей машине всё-так не очень подходит — нужна другая, лётная аэродинамика, как, например, у представленного недавно аэрокара Xpeng, который китайский стартап пообещал запустить в серийное производство в 2024 году.

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