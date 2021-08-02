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  • За гранью допустимого: Bentley Continental Flying Spur превратили в пикап

За гранью допустимого: Bentley Continental Flying Spur превратили в пикап

02.08.2021 183 0 0

Компании Bentley и Rolls-Royce предлагают своим клиентам услуги по глубокой кастомизации выпускаемых машин, вплоть до изготовления оригинального кузова, но есть вещи, на которые они из имиджевых соображений никогда не пойдут, вроде конверсии седана в пикап. Зато на такую операцию по просьбе одного клиента решилось ателье DC Customs из английского городка Нетертон (графство Уэст-Мидлендс). Трансформация заняла долгие полтора года.

 

В основу уникального проекта лёг седан Continental Flying Spur 2005 года выпуска, то есть первый с фольксвагеновским мотором W12. На вторичном рынке сейчас таких машин довольно много, стоят они недорого, но для конверсии выбрали далеко не самый ушатанный вариант, чтобы после превращения в пикап он смог ещё долго прослужить.

Проектирование, распил, изготовление и финишная доводка заняли долгие 18 месяцев — для ателье DC Customs, которое уже много лет занимается реставрацией и кастомизацией классических автомобилей, пикап на базе Bentley Continental Flying Spur стал одним из самых сложных и долгих заказов, но в итоге клиент и разработчики остались довольны результатом.

Колёсную базу решили не укорачивать, но салон теперь — строго двухместный. Дополнительная секция за дверями сделана на манер австралийских ютов — пикапов на базе мощных легковых машин, которые ещё недавно были визитной карточкой Зелёного континента, но, к сожалению, уже ушли в прошлое. Кузов за кабиной в свою очередь выполнен на яхтенный манер и отделан тиковым деревом — воды он не боится, однако стройматериалы в таком не перевезёшь, отделка испортится.

Погрузочная площадка заужена на уровне выступов колёсных арок, в пустых нишах рядом с ними имеются вещевые ящики. Каркас погрузочной площадки полностью оригинальный, изготовленный и труб прямоугольного сечения. Крышки для кузова, судя по всему, не предусмотрено.

Для пикапа кроме того изготовлены новые бамперы, а 6,0-литровый двигатель форсирован: вместо стоковых 560 л.с. и 650 Нм он теперь выдаёт 591 л.с. и 864 Нм. Автоматическая коробка передач, судя по всему, прежняя — 6-ступенчатая «гидромеханика» ZF.

После превращения в пикап Bentley Continental Flying Spur получил новое имя — Decadence, символизирующее стремление выйти за привычные рамки и дать волю своим желаниям. Заказчик, надо полагать, своё желание полностью удовлетворил. Во сколько ему обошлась конверсия, DC Customs не сообщает.

Год назад мы рассказывали о трёхдверном универсале Shooting Brake на базе купе Rolls-Royce Wraith от бельгийского ателье Carat Duchatelet. Что до заводских, идеологически правильных конверсий, то здесь приведём в качестве примеров родстер без крыши Bentley Mulliner Bacalar и карбиолет Rolls-Royce Boat Tail.

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