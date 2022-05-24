«Жеребец» для Бэтмена: Mansory полностью преобразила и прокачала Ferrari SF90

Немецкое тюнинг-ателье Mansory осмеливается исправлять безупречный стиль автомобилей Ferrari и его регулярная работа с итальянской маркой доказывает, что спрос на такую весьма специфическую продукцию есть. Mansory Ferrari F9XX — самый смелый проект ателье на базе суперкара Ferrari, исходный SF90 Stradale в нём угадывается с трудом.

Эксперименты Mansory с дизайном Ferrari уже довели немецкое ателье до суда, но это не повод прекращать работу. Mansory Ferrari F9XX вряд ли станет объектом нового судебного разбирательства, так как его внешний вид не копирует какую-либо другую модель, а представляет собственный взгляд Mansory на то, как можно улучшить Ferrari SF90 — комплект доработок доступен как для купе Stradale, так и для купе-кабриолета Spider.

Ощетинившийся чёрным кованным карбоном кузов исходного купе на чёрных кованых дисках YT.5 Air с толстыми ободами сразу вызывает ассоциации с «бэтмобилями» — легендарный герой кино и комиксов наверняка пришёл бы в восторг от Mansory Ferrari F9XX. Эффект «бэтмобиля» достигается не столько цветом и камуфляжной фактурой кованного карбона, сколько сильно усложнённым аэродинамическим обвесом — вполне функциональным, как утверждает Mansory.

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Передок суперкара получил увеличенные воздухозаборники и более крупный спойлер с боковыми «клыками» — он увеличивает прижимную силу на переднюю осью на высокой скорости. Капот и передние крылья снабжены вентиляционными прорезями, каких нет у исходного Ferrari SF90. Корпуса зеркал в верхней части теперь напоминают крылышки летучей мыши. Установлены новые пороги с «заусенцами» по краям и молдинги над ними. Верхние воздухозаборники для охлаждения двигателя получили новые углепластиковые направляющие, перед задними колёсными арками прорезаны воздухозаборники для охлаждения задних тормозов.



Полностью новая карбоновая крышка двигателя имеет интегрированный верхний воздухозаборник — он облегчает «дыхание» бензинового V8. На корме установлено массивное антикрыло, в нижней части — новый, более эффективный двойной диффузор, а посередине — эффектная четырёхстволка выхлопа вместо двух стандартных патрубков. По сути, сзади от Ferrari SF90 остались только фонари, все остальные наружные детали изменены.



Интерьер полностью перешит, щедро декорирован карбоном и жёлтыми контрастными вставками. Эмблемы Ferrari благоразумно удалены, на полу — фирменные коврики Mansory.



Техническая доработка затронула подвеску (увы, подробностей Mansory не приводит) и бензиновый двигатель — в электрическую часть гибридной силовой установки и коробку передач тюнеры не вмешивались. Отдача 4,0-литровой «битурбовосьмёрки» выросла с 780 л.с. и 800 Нм до 980 л.с. и 980 Нм, максимальная совокупная мощность системы увеличились с 1000 л.с. до 1100 л.с., время разгона до 100 км/ч сократилось с 2,5 до 2,4 с, максимальная скорость выросла с 340 до 355 км/ч.

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Напомним, что электрическая часть силовой установки Ferrari SF90 состоит из литий-ионной батареи ёмкостью 7,9 кВт·ч (установлена вертикально за креслами водителя и переднего пассажира) и трёх электромоторов: два вращают передние колёса и отвечают за электрический режим и движение задним ходом, а третий вживлён между ДВС и 8-ступенчатым «автоматом» типа DCT (с двумя сцеплениями), у которого нет задней передачи. Электрический запас хода суперкара с полностью заряженной батареей составляет всего 25 км.



Цена Mansory Ferrari F9XX не объявлена, но мы не удивимся, если она приближается к миллиону евро.

