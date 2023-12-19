Водородные авто ×
  • «Зубило» с динамикой суперкара: концепт Hyundai N Vision 74 станет серийным в 2026 году

«Зубило» с динамикой суперкара: концепт Hyundai N Vision 74 станет серийным в 2026 году

19.12.2023 185 0 0

По данным инсайдеров, серийный спорткар с ретро-дизайном сохранит сложную водородно-электрическую силовую установку, её отдача вырастет с 680 л.с. до примерно 800 л.с.

Компания Hyundai представила концепт N Vision 74 летом прошлого года как «лабораторию на колёсах» с дизайном в духе концепта Hyundai Pony Coupe образца 1974 года, разработанного знаменитым итальянским маэстро Джорджетто Джуджаро. Неоклассический стиль концепта вызвал восторг в среде экспертов и автолюбителей, компанию Hyundai буквально завалили просьбами дать миру серийную версию этой модели.

В мае этого года поползли слухи о том, что руководство Hyundai вроде как дало зелёный свет серийной версии концепта, но затем спикеры компании их опровергли. Теперь же с подачи южнокорейского ресурса ETNews появилась новая порция инсайда: мол, после некоторых колебаний всё же принято окончательное решение превратить Hyundai N Vision 74 в мелкосерийную модель, её выпуск должен начаться в первой половине 2026 года, тираж составит всего 100 экземпляров, из них только 70 поступят в условно широкую продажу, остальные 30 будут зарезервированы для гонок. Как будет назваться серийный спорткар, пока неизвестно, весной утверждалось, что он получит имя Pony Coupe.

Источники ETNews утверждают, что техническая концепция Hyundai N Vision 74 в серийной модели сохранится. Напомним, что N Vision 74 имеет довольно сложную электрическую силовую установку с комбинированным питанием: у спорткара задний привод, каждое из задних колёс вращает собственный электромотор, их максимальная совокупная отдача — более 500 кВт (680 л.с.) и 900 Нм. Ёмкость 800-вольтовой батареи — 62,4 кВт, а дополнительную дальнобойность даёт расположенный спереди водородный электрохимический генератор пиковой мощностью 95 кВт (129 л.с.). Два углепластиковых баллона с водородом размещены поперечно над задним мостом и электромоторами, они в сумме вмещают 4,2 кг газа. Запас хода Hyundai N Vision 74 на одной зарядке/заправке превышает 600 км. До 100 км/ч концепт разгоняется примерно за 4 с, максимальная скорость — свыше 250 км/ч.

Серийный спорткар, как утверждают инсайдеры, будет заметно мощнее концепта: максимальная совокупная мощность силовой установки составит около 800 л.с., время разгона до «сотни» сократится до 3 с, что выведет новинку Hyundai на уровень суперкаров. Между тем, поскольку модель будет мелкосерийной, коллекционной и ориентированной в первую очередь на производительность, расчётный запас хода на одной зарядке/заправке будет уменьшен до 400-500 км при «гражданском» использовании, в боевом режиме на автодроме будет в разы меньше.

О цене серийного спорткара пока информации нет, но ясно, что с учётом малого тиража и больших затрат на инжиниринг она будет огромной. Но и сомневаться в том, что все 70 машин будут мгновенно проданы, не приходится.

Добавим, что Hyundai сейчас довольно активно осваивает сегмент спорткаров — такого разнообразия динамичных и эффектно выглядящих моделей, как у Hyundai, сегодня нет ни у одного массового европейского производителя. Минувшим летом мировую премьеру справил 650-сильный полноприводный электрический хот-хэтч Hyundai Ioniq 5 N.

купе спортивные авто слухи электромобиль новинки водородные авто Hyundai

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Сложный путь экономии: ошибки, которые совершают при самостоятельном обслуживании машины Не открою большой тайны, если скажу, что содержать автомобиль становится всё дороже и дороже. Вроде бы совсем уж страшного дефицита запчастей нет, но их стоимость всё-таки заметно выросла, а... 223 0 1 19.12.2023
Статьи / Авто недели Покупаем Voyah Free: как яхта, только автомобиль Voyah Free – это не просто автомобиль. И даже не просто электромобиль или гибрид. Это то, что дилеры (и официальные, и не очень) справедливо именуют премиумом, причём вполне заслуженно. Стои... 2432 0 0 18.12.2023
Статьи / Интересно Всё иначе: семь летних привычек автомобилистов, про которые зимой лучше забыть Большинство водителей зимой волей-неволей начинают управлять автомобилем, как того требуют сезонные условия. Тут приходится только соглашаться с тем, что диктуют снег и лёд, так что обучение... 1924 1 1 17.12.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 21038 10 0 08.08.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Где же у него кнопка? Тест-драйв Jetour Dashing Стремительно ворвавшаяся на российский рынок компания Jetour запустила в продажу две модели. На большом кроссовере X90 мы уже поездили, а теперь в наших руках машина поменьше, но точно не ме... 12834 26 333 12.09.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, Launch Control и старые недостатки: тест-драйв обновленного Geely Coolray Эта машина буквально подзуживает: «А давай пройдем этот поворот побыстрее? А чего этот крузак тащится 65, давай его обгоним?». Много вы знаете автомобилей китайских марок, которые вызывают т... 6793 13 3 21.11.2023
Change privacy settings