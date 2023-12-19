«Зубило» с динамикой суперкара: концепт Hyundai N Vision 74 станет серийным в 2026 году

Компания Hyundai представила концепт N Vision 74 летом прошлого года как «лабораторию на колёсах» с дизайном в духе концепта Hyundai Pony Coupe образца 1974 года, разработанного знаменитым итальянским маэстро Джорджетто Джуджаро. Неоклассический стиль концепта вызвал восторг в среде экспертов и автолюбителей, компанию Hyundai буквально завалили просьбами дать миру серийную версию этой модели.

В мае этого года поползли слухи о том, что руководство Hyundai вроде как дало зелёный свет серийной версии концепта, но затем спикеры компании их опровергли. Теперь же с подачи южнокорейского ресурса ETNews появилась новая порция инсайда: мол, после некоторых колебаний всё же принято окончательное решение превратить Hyundai N Vision 74 в мелкосерийную модель, её выпуск должен начаться в первой половине 2026 года, тираж составит всего 100 экземпляров, из них только 70 поступят в условно широкую продажу, остальные 30 будут зарезервированы для гонок. Как будет назваться серийный спорткар, пока неизвестно, весной утверждалось, что он получит имя Pony Coupe.



Источники ETNews утверждают, что техническая концепция Hyundai N Vision 74 в серийной модели сохранится. Напомним, что N Vision 74 имеет довольно сложную электрическую силовую установку с комбинированным питанием: у спорткара задний привод, каждое из задних колёс вращает собственный электромотор, их максимальная совокупная отдача — более 500 кВт (680 л.с.) и 900 Нм. Ёмкость 800-вольтовой батареи — 62,4 кВт, а дополнительную дальнобойность даёт расположенный спереди водородный электрохимический генератор пиковой мощностью 95 кВт (129 л.с.). Два углепластиковых баллона с водородом размещены поперечно над задним мостом и электромоторами, они в сумме вмещают 4,2 кг газа. Запас хода Hyundai N Vision 74 на одной зарядке/заправке превышает 600 км. До 100 км/ч концепт разгоняется примерно за 4 с, максимальная скорость — свыше 250 км/ч.



Серийный спорткар, как утверждают инсайдеры, будет заметно мощнее концепта: максимальная совокупная мощность силовой установки составит около 800 л.с., время разгона до «сотни» сократится до 3 с, что выведет новинку Hyundai на уровень суперкаров. Между тем, поскольку модель будет мелкосерийной, коллекционной и ориентированной в первую очередь на производительность, расчётный запас хода на одной зарядке/заправке будет уменьшен до 400-500 км при «гражданском» использовании, в боевом режиме на автодроме будет в разы меньше.



О цене серийного спорткара пока информации нет, но ясно, что с учётом малого тиража и больших затрат на инжиниринг она будет огромной. Но и сомневаться в том, что все 70 машин будут мгновенно проданы, не приходится.



Добавим, что Hyundai сейчас довольно активно осваивает сегмент спорткаров — такого разнообразия динамичных и эффектно выглядящих моделей, как у Hyundai, сегодня нет ни у одного массового европейского производителя. Минувшим летом мировую премьеру справил 650-сильный полноприводный электрический хот-хэтч Hyundai Ioniq 5 N.

