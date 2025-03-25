Новый кроссовер T90 носит гордое звание флагмана модельной линейки китайского бренда Bestune. Впервые мы познакомились с ним в декабре прошлого года на статической презентации , а теперь снова встретились на дорогах Астраханской области.

Бросается в глаза, что Bestune Т90 лишён тонировки задней полусферы – и в нашумевшем рекламном ролике, и на тестовых машинах. Хотя модель отнюдь не эконом-класса. Цветов кузова тоже, мягко говоря, маловато: белый, серый, чёрный и серебристый – на этом всё. А зря, ведь вживую автомобиль выглядит в целом неплохо – лучше, чем на фото! – и яркие оттенки были бы ему к лицу.

Бамперы, колёсные арки и пороги защищает от касаний и пескоструя некрашеный упругий пластик по кромке – практично! Жаль, что фары головного света по нынешней моде размещены в бампере и, разумеется, лишены омывателей – в сырую погоду они мигом покрываются слоем грязи. Ходовые огни по краю капота соединяются «монобровью», фонари тоже визуально объединены светящейся полосой, под которой горит ещё и надпись Bestune.

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Единственная кнопка

Несмотря на скучные цвета экстерьера, салон Т90 внезапно удивляет нарядными цветовыми схемами – можно выбрать бордово-бежевый или чёрно-голубой интерьер. Выглядит в известном смысле «дорого», да и на ощупь мягко и приятно, но только в верхней половине салона. Нижняя часть дверей и центральной консоли, то есть элементы, которые редко трогаешь руками, сделаны из жёсткого пластика. Декоративные панели ненавязчиво ﻿изображают алюминий.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

В целом материалы в кроссовере качественнее, чем в родственном лифтбеке B70. Но там на панели хотя бы есть кнопки, а тут – нет, кроме клавиши запуска двигателя и стояночного тормоза. Всё остальное спрятано в 12,6-дюймовый тачскрин с вертикальной ориентацией экрана. Подогрев кресел или заднего стекла, любые манипуляции с двухзонной климатической установкой – всё требует обращения к дисплею.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Неудобно? Ещё как. Вряд ли экстремальный минимализм передней панели того стоил. Спасибо, что хотя бы переключать фары и настраивать зеркала пока можно по старинке, в отличие от того же Jetour Dashing. На руле ещё остались нормальные кнопки – простые и удобные. К слову, диапазон регулировки рулевого колеса по вылету и высоте вполне достаточен, тем более для «китайца». Коробкой передач здесь управляет обычный с виду джойстик на центральном тоннеле вместо маленького тумблера, как у модели B70. Плюс в этом только один – на него можно положить запястье, пока нажимаешь на экран.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Интерфейс мультимедийки довольно прост, иконки разделов меню очень крупные – промахнуться мимо них сложно. Шторка доступа к быстрым функциям работает и «поверх» запущенного в Apple CarPlay приложения, что удобно – не нужно делать лишних кликов. Есть поддержка и Android Auto, причём тоже с беспроводным соединением по Bluetooth, но через фирменное приложение Bestune Link.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Перевод мультимедийной системы на русский язык был бы почти безупречным, если бы не один промах. В настройках системы экстренного торможения, как водится, можно выбрать три уровня чувствительности её срабатывания – и в Т90 они называются «Утро», «Средняя» и «Вечер»… Камеры системы кругового обзора демонстрируют изображение отличного качества – с модной нынче функцией «прозрачного капота».

1 / 2 2 / 2

Простор и уют

Передние кресла хороши мягкостью наполнителя и даже длиной подушки, но, к сожалению, у них отсутствует поясничный подпор (он имеется только в топовой версии Flagship), а без него спинка слишком плоская. Пассажирское кресло традиционно лишено регулировки по высоте. «Тёплых опций» здесь тоже немного – греются только передние кресла да руль, не считая, конечно, заднего стекла. А вот подогрева ветрового стекла или даже заднего дивана нет.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Сзади так вообще предложены только панорамная крыша, дефлекторы климатической установки и одинокий разъём USB. Зато места на втором ряду очень много, этого не отнять. Есть разумный запас и по расстоянию над головой, и в плечах, и особенно в длину. Регулировок у дивана, правда, нет – можно только сложить спинки в пропорции 60:40. На переднем ряду слотов USB два – оба спрятаны в подлокотнике. Есть беспроводная зарядка мощностью 15 ватт.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Экран приборной панели диагональю восемь дюймов предлагает только один вариант отображения информации, а менять можно темы – дневную или ночную, как на смартфоне. В отличие от большинства других китайских моделей, здесь цифры спидометра и тахометра не разбросаны по углам, а, наоборот, помещены прямо в центр и заключены в круг.

Лучше, правда, от этого не стало – на ходу нормально видишь только крупные цифры скорости. Мельтешащие туда-сюда мелкие циферки тахометра почти незаметны глазу, а под ними, за пределами окружности, изображена, конечно же, машинка на дороге – куда ж без неё. По левую сторону панели – показания бортового компьютера, которые можно нормально разглядеть только на стоянке, а справа – источник звука. Есть и проекционный дисплей с необходимым минимумом информации.

Багажник большой, но чемоданы в нём гремят на ходу – боковины отсека сделаны из жёсткого пластика и не обиты мягким ковролином. К тому же нет ни рулонной шторки, ни полки. В подполье есть органайзер для мелких вещей, а под ним – докатка. Электропривод багажной двери – привилегия лишь максимальной комплектации.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Близкие родственники

С технической точки зрения Т90 близок к B70 – лифтбек построен на модульной платформе FMA, а кроссовер – FMA-A2. У обоих спереди стойки Макферсон, сзади – похожие многорычажки. Оно и неудивительно – «девяностый» позиционируется как «городской кроссовер». Лифтбек ощутимо крупнее в длину, но разница в колёсной базе – всего 28 мм.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Для Т90 тоже предлагаются два силовых агрегата на выбор, но второй из них – не такой, как на В70. Базовый вариант – знакомый по лифтбеку 1,5-литровый турбомотор CA4GB15TD мощностью 160 л.с. и 7-ступенчатый китайский робот MF625. В качестве альтернативы – знакомый по многим моделям Hongqi 2,0-литровый двигатель CA4GC20TD мощностью 245 л.с. и 8-ступенчатый автомат Aisin.

1,5-литровый турбомотор CA4GB15TD 1 / 2 2,0-литровый двигатель CA4GC20TD 2 / 2

Начнём с более мощного и дорогого варианта. Двухлитровый Т90 на удивление резво берёт с места и напористо разгоняется, хотя дело отнюдь не в острейшей педали газа, как у Jetour X50. С настройками у Bestune всё в порядке, просто мотор и автомат демонстрируют на редкость слаженный тандем. И тяги хватает: производитель заявляет 7,6 секунды разгона до сотни, и похоже, что эти цифры совсем недалеки от истины.

Для семейной машины без претензий на спорт – вполне достойно. И коробка, в отличие от флегматичной 6-ступки на В70, работает отменно – переключает передачи быстро и абсолютно бесшовно. Найти функцию смены режимов работы силового агрегата довольно сложно – ведь отдельной кнопки для этого нет. Выбираются они в шторке быстрых функций свайпом по экрану сверху вниз.

Набор совершенно стандартный: Eco, Normal и Sport. Реализованы они тоже без сюрпризов – «Нормальный» он и есть нормальный, «Эко» бережёт топливо замедленными реакциями и переходом на высшие передачи, а «Спорт», наоборот, держит ступень до последнего и делает отклики на педаль газа чуть живее. Средний расход топлива составил около 10 литров на сотню.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Полуторалитровый Т90 не такой шустрый, но не сказать, чтобы разница была кардинальной. При езде колонной старшая версия слегка отрывается вперёд на прямиках, но догнать её не составляет ни малейшего труда – ведь проигрыш в динамике у младшей, по паспортным данным, лишь чуть более полутора секунд.

Робот более суетлив в переключениях передач и работает не так плавно – здесь уже ощутимы небольшие толчки, да и алгоритм работы не всегда предсказуем. Тем не менее и эта версия вполне себе имеет право на жизнь. Тем более что у неё выше плавность хода, пусть и за счёт лишь более высокого профиля шин – 225/60 R18 вместо 225/55 R19.

Запас прочности

Ездовой комфорт на высоте у обеих версий Т90. Убедиться в этом мы могли благодаря смелости организаторов тест-драйва: маршрут проходил и по дорогам, на которых от асфальта осталось одно название, и по грунтовкам, и по гравийным дорожкам. И если на небольших скоростях на скверном дорожном покрытии чувствуется тремор, то с ростом скорости подвеска наливается упругостью.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Воистину «больше хода – меньше ям». Даже крупные ухабы кроссовер проходит мягче и незаметнее, чем ожидаешь. Энергоёмкости тут с большим запасом. Чтобы пробить подвеску, нужно дубасить по бездорожью совсем уж безбашенно, чего реальные покупатели делать не будут никогда. Крены весьма умеренны, как и вертикальная раскачка на волнах.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Шумоизоляцию можно только похвалить – в салоне тихо даже на трассовых скоростях, а в городе так вообще можно спокойно общаться, не повышая голос, даже с пассажирами второго ряда. Хорошо заглушен и мотор, и аэродинамическиие шумы – хотя стёкла у Bestune одинарные. Руль традиционно пустоват, но хотя бы не перегружен фоновым усилием. Несмотря на минимум обратной связи, управлять автомобилем просто.

У электроусилителя есть три режима, оптимальным из которых является «Лёгкий». Остальные не прибавляют в обратной связи, а повышенное усилие на руле бессмысленно. Привод у Т90, к сожалению, исключительно передний. На третий день после ночного дождя грунтовки превратились в скользкое месиво, и полный привод как никогда пригодился бы.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Тем не менее, побуксовав, Bestune потихоньку выруливал в нужном направлении. Но тут мы опять возвращаемся к позиционированию и назначению машины – кроссовер, но городской. Максимум – съехать с асфальтированного шоссе и не спеша доехать до дачи. Доехать с комфортом, уровень которого будет повыше, чем у одноклассников. К тому же у Т90 есть выбор силовых агрегатов, что для «китайцев» редкость.

Версии и цены

Модель представлена в трёх комплектациях – Luxury, Noble и Flagship. Топовое исполнение бывает только с 2,0-литровым мотором и автоматом. В базовую версию Luxury входят 18-дюймовые колёса, система бесключевого доступа, панорамная крыша, зеркала с электроприводом и подогревом, двухзонный климат, подогрев передних кресел и руля, шесть подушек безопасности, система кругового обзора и набор электронных ассистентов.

Комплектация Noble добавляет к списку электрорегулировки переднего пассажирского кресла, проекционный дисплей, систему «старт-стоп», ассистента, предупреждающего о риске столкновения сзади, систему помощи при смене полосы движения и систему мониторинга слепых зон.

В исполнение Flagship входят 19-дюймовые колёса, электропривод двери багажника, контурная подсветка салона, электропривод складывания зеркал, система автоматической парковки и электрорегулировки водительского кресла в 8 направлениях с памятью настроек.

Версия Luxury с 1,5-литровым мотором на роботе обойдётся в 2 779 990 рублей, Noble с тем же силовым агрегатом – в 3 039 990. Luxury с 2,0-литровым двигателем на автомате стоит 3 429 990 рублей, Noble – 3 569 990. Наконец, за максимально «упакованное» исполнение Flagship просят 3 719 990 рублей – без учёта всяких скидок, разумеется.