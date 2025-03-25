Бросается в глаза, что Bestune Т90 лишён тонировки задней полусферы – и в нашумевшем рекламном ролике, и на тестовых машинах. Хотя модель отнюдь не эконом-класса. Цветов кузова тоже, мягко говоря, маловато: белый, серый, чёрный и серебристый – на этом всё. А зря, ведь вживую автомобиль выглядит в целом неплохо – лучше, чем на фото! – и яркие оттенки были бы ему к лицу.
Бамперы, колёсные арки и пороги защищает от касаний и пескоструя некрашеный упругий пластик по кромке – практично! Жаль, что фары головного света по нынешней моде размещены в бампере и, разумеется, лишены омывателей – в сырую погоду они мигом покрываются слоем грязи. Ходовые огни по краю капота соединяются «монобровью», фонари тоже визуально объединены светящейся полосой, под которой горит ещё и надпись Bestune.
Единственная кнопка
Несмотря на скучные цвета экстерьера, салон Т90 внезапно удивляет нарядными цветовыми схемами – можно выбрать бордово-бежевый или чёрно-голубой интерьер. Выглядит в известном смысле «дорого», да и на ощупь мягко и приятно, но только в верхней половине салона. Нижняя часть дверей и центральной консоли, то есть элементы, которые редко трогаешь руками, сделаны из жёсткого пластика. Декоративные панели ненавязчиво изображают алюминий.
В целом материалы в кроссовере качественнее, чем в родственном лифтбеке B70. Но там на панели хотя бы есть кнопки, а тут – нет, кроме клавиши запуска двигателя и стояночного тормоза. Всё остальное спрятано в 12,6-дюймовый тачскрин с вертикальной ориентацией экрана. Подогрев кресел или заднего стекла, любые манипуляции с двухзонной климатической установкой – всё требует обращения к дисплею.
Неудобно? Ещё как. Вряд ли экстремальный минимализм передней панели того стоил. Спасибо, что хотя бы переключать фары и настраивать зеркала пока можно по старинке, в отличие от того же Jetour Dashing. На руле ещё остались нормальные кнопки – простые и удобные. К слову, диапазон регулировки рулевого колеса по вылету и высоте вполне достаточен, тем более для «китайца». Коробкой передач здесь управляет обычный с виду джойстик на центральном тоннеле вместо маленького тумблера, как у модели B70. Плюс в этом только один – на него можно положить запястье, пока нажимаешь на экран.
Интерфейс мультимедийки довольно прост, иконки разделов меню очень крупные – промахнуться мимо них сложно. Шторка доступа к быстрым функциям работает и «поверх» запущенного в Apple CarPlay приложения, что удобно – не нужно делать лишних кликов. Есть поддержка и Android Auto, причём тоже с беспроводным соединением по Bluetooth, но через фирменное приложение Bestune Link.
Перевод мультимедийной системы на русский язык был бы почти безупречным, если бы не один промах. В настройках системы экстренного торможения, как водится, можно выбрать три уровня чувствительности её срабатывания – и в Т90 они называются «Утро», «Средняя» и «Вечер»… Камеры системы кругового обзора демонстрируют изображение отличного качества – с модной нынче функцией «прозрачного капота».
Простор и уют
Передние кресла хороши мягкостью наполнителя и даже длиной подушки, но, к сожалению, у них отсутствует поясничный подпор (он имеется только в топовой версии Flagship), а без него спинка слишком плоская. Пассажирское кресло традиционно лишено регулировки по высоте. «Тёплых опций» здесь тоже немного – греются только передние кресла да руль, не считая, конечно, заднего стекла. А вот подогрева ветрового стекла или даже заднего дивана нет.
Сзади так вообще предложены только панорамная крыша, дефлекторы климатической установки и одинокий разъём USB. Зато места на втором ряду очень много, этого не отнять. Есть разумный запас и по расстоянию над головой, и в плечах, и особенно в длину. Регулировок у дивана, правда, нет – можно только сложить спинки в пропорции 60:40. На переднем ряду слотов USB два – оба спрятаны в подлокотнике. Есть беспроводная зарядка мощностью 15 ватт.
Экран приборной панели диагональю восемь дюймов предлагает только один вариант отображения информации, а менять можно темы – дневную или ночную, как на смартфоне. В отличие от большинства других китайских моделей, здесь цифры спидометра и тахометра не разбросаны по углам, а, наоборот, помещены прямо в центр и заключены в круг.
Лучше, правда, от этого не стало – на ходу нормально видишь только крупные цифры скорости. Мельтешащие туда-сюда мелкие циферки тахометра почти незаметны глазу, а под ними, за пределами окружности, изображена, конечно же, машинка на дороге – куда ж без неё. По левую сторону панели – показания бортового компьютера, которые можно нормально разглядеть только на стоянке, а справа – источник звука. Есть и проекционный дисплей с необходимым минимумом информации.
Багажник большой, но чемоданы в нём гремят на ходу – боковины отсека сделаны из жёсткого пластика и не обиты мягким ковролином. К тому же нет ни рулонной шторки, ни полки. В подполье есть органайзер для мелких вещей, а под ним – докатка. Электропривод багажной двери – привилегия лишь максимальной комплектации.
Близкие родственники
С технической точки зрения Т90 близок к B70 – лифтбек построен на модульной платформе FMA, а кроссовер – FMA-A2. У обоих спереди стойки Макферсон, сзади – похожие многорычажки. Оно и неудивительно – «девяностый» позиционируется как «городской кроссовер». Лифтбек ощутимо крупнее в длину, но разница в колёсной базе – всего 28 мм.
Для Т90 тоже предлагаются два силовых агрегата на выбор, но второй из них – не такой, как на В70. Базовый вариант – знакомый по лифтбеку 1,5-литровый турбомотор CA4GB15TD мощностью 160 л.с. и 7-ступенчатый китайский робот MF625. В качестве альтернативы – знакомый по многим моделям Hongqi 2,0-литровый двигатель CA4GC20TD мощностью 245 л.с. и 8-ступенчатый автомат Aisin.
Начнём с более мощного и дорогого варианта. Двухлитровый Т90 на удивление резво берёт с места и напористо разгоняется, хотя дело отнюдь не в острейшей педали газа, как у Jetour X50. С настройками у Bestune всё в порядке, просто мотор и автомат демонстрируют на редкость слаженный тандем. И тяги хватает: производитель заявляет 7,6 секунды разгона до сотни, и похоже, что эти цифры совсем недалеки от истины.
Для семейной машины без претензий на спорт – вполне достойно. И коробка, в отличие от флегматичной 6-ступки на В70, работает отменно – переключает передачи быстро и абсолютно бесшовно. Найти функцию смены режимов работы силового агрегата довольно сложно – ведь отдельной кнопки для этого нет. Выбираются они в шторке быстрых функций свайпом по экрану сверху вниз.
Набор совершенно стандартный: Eco, Normal и Sport. Реализованы они тоже без сюрпризов – «Нормальный» он и есть нормальный, «Эко» бережёт топливо замедленными реакциями и переходом на высшие передачи, а «Спорт», наоборот, держит ступень до последнего и делает отклики на педаль газа чуть живее. Средний расход топлива составил около 10 литров на сотню.
Полуторалитровый Т90 не такой шустрый, но не сказать, чтобы разница была кардинальной. При езде колонной старшая версия слегка отрывается вперёд на прямиках, но догнать её не составляет ни малейшего труда – ведь проигрыш в динамике у младшей, по паспортным данным, лишь чуть более полутора секунд.
Робот более суетлив в переключениях передач и работает не так плавно – здесь уже ощутимы небольшие толчки, да и алгоритм работы не всегда предсказуем. Тем не менее и эта версия вполне себе имеет право на жизнь. Тем более что у неё выше плавность хода, пусть и за счёт лишь более высокого профиля шин – 225/60 R18 вместо 225/55 R19.
Запас прочности
Ездовой комфорт на высоте у обеих версий Т90. Убедиться в этом мы могли благодаря смелости организаторов тест-драйва: маршрут проходил и по дорогам, на которых от асфальта осталось одно название, и по грунтовкам, и по гравийным дорожкам. И если на небольших скоростях на скверном дорожном покрытии чувствуется тремор, то с ростом скорости подвеска наливается упругостью.
Воистину «больше хода – меньше ям». Даже крупные ухабы кроссовер проходит мягче и незаметнее, чем ожидаешь. Энергоёмкости тут с большим запасом. Чтобы пробить подвеску, нужно дубасить по бездорожью совсем уж безбашенно, чего реальные покупатели делать не будут никогда. Крены весьма умеренны, как и вертикальная раскачка на волнах.
Шумоизоляцию можно только похвалить – в салоне тихо даже на трассовых скоростях, а в городе так вообще можно спокойно общаться, не повышая голос, даже с пассажирами второго ряда. Хорошо заглушен и мотор, и аэродинамическиие шумы – хотя стёкла у Bestune одинарные. Руль традиционно пустоват, но хотя бы не перегружен фоновым усилием. Несмотря на минимум обратной связи, управлять автомобилем просто.
У электроусилителя есть три режима, оптимальным из которых является «Лёгкий». Остальные не прибавляют в обратной связи, а повышенное усилие на руле бессмысленно. Привод у Т90, к сожалению, исключительно передний. На третий день после ночного дождя грунтовки превратились в скользкое месиво, и полный привод как никогда пригодился бы.
Тем не менее, побуксовав, Bestune потихоньку выруливал в нужном направлении. Но тут мы опять возвращаемся к позиционированию и назначению машины – кроссовер, но городской. Максимум – съехать с асфальтированного шоссе и не спеша доехать до дачи. Доехать с комфортом, уровень которого будет повыше, чем у одноклассников. К тому же у Т90 есть выбор силовых агрегатов, что для «китайцев» редкость.
Версии и цены
Модель представлена в трёх комплектациях – Luxury, Noble и Flagship. Топовое исполнение бывает только с 2,0-литровым мотором и автоматом. В базовую версию Luxury входят 18-дюймовые колёса, система бесключевого доступа, панорамная крыша, зеркала с электроприводом и подогревом, двухзонный климат, подогрев передних кресел и руля, шесть подушек безопасности, система кругового обзора и набор электронных ассистентов.
Комплектация Noble добавляет к списку электрорегулировки переднего пассажирского кресла, проекционный дисплей, систему «старт-стоп», ассистента, предупреждающего о риске столкновения сзади, систему помощи при смене полосы движения и систему мониторинга слепых зон.
В исполнение Flagship входят 19-дюймовые колёса, электропривод двери багажника, контурная подсветка салона, электропривод складывания зеркал, система автоматической парковки и электрорегулировки водительского кресла в 8 направлениях с памятью настроек.
Версия Luxury с 1,5-литровым мотором на роботе обойдётся в 2 779 990 рублей, Noble с тем же силовым агрегатом – в 3 039 990. Luxury с 2,0-литровым двигателем на автомате стоит 3 429 990 рублей, Noble – 3 569 990. Наконец, за максимально «упакованное» исполнение Flagship просят 3 719 990 рублей – без учёта всяких скидок, разумеется.
|Технические характеристики Bestune T90
|Кузов
|Тип кузова
|универсал
Число дверей/мест
|5/5
Длина/ширина/высота, мм
|4718/1880/1710
Колесная база, мм
|2772
Масса снаряженная, кг
|1600
|1650
Объём багажника, л
|585
|Двигатель
|Тип
|бензиновый, турбированный
Компоновка и расположение
|рядный, спереди поперечно
Число цилиндров/клапанов
|4/16
Рабочий объём, см³
|1498
|1989
Мощность, л.с./кВт/об/мин
|160/118/5500
|245/180/5500
Крутящий момент, Н•м/об/мин
|258/1500-4350
|380/1800-4000
|Трансмиссия
Коробка передач
|автоматическая, роботизированная, 7-ступенчатая
|автоматическая, гидромеханическая, 8-ступенчатая
|Привод
|передний
|Ходовая часть
Подвеска передняя
|независимая, пружинная, Макферсон
Подвеска задняя
|независимая, пружинная, многорычажная
Тормоза передние
|дисковые, вентилируемые
Тормоза задние
|дисковые, невентилируемые
Рулевое управление
|реечное, с электроусилителем
Размерность шин
|225/60 R18
|225/55 R19
|Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость, км/ч
|200
|220
Время разгона 0–100 км/ч, с
|9,3
|7,6
|Расход топлива, смешанный, л/100 км
|7
|7,2
Ёмкость топливного бака, л
|60
|Топливо
|АИ-92
|АИ-95
Дорожный просвет, мм
|170
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