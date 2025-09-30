Все-таки странную картину мы порой наблюдаем на рынке автомобилей. Вторая в рейтинге китайского автопрома компания Dongfeng Motor Corporation, продажи которой в Поднебесной измеряются в миллионах автомобилей, в России вот уже много лет не попадает не только в ТОП-10, но и в ТОП-25, хотя в нашу страну марка пришла еще в 2014 году. Смогут ли изменить ситуацию недавно пополнившие линейку Dongfeng кроссоверы Mage и Huge?

Потому что Аеолус

Достаточно одного взгляда на Mage, чтобы разглядеть фамильное сходство с уже известным нам Aeolus Shine Max. И это неспроста: обе модели построены на платформе DSMA (Dongfeng Superior Modular Architecture), то есть модифицированной и в данном случае слегка «растянутой» платформе PSA CMP (Common Modular Platform), и имеют практически одинаковую колесную базу. Естественно, эти машины не выглядят, как братья-близнецы: все-таки Shine Max – это седан, а Mage – кроссовер. Да и возраст у них разный: кроссовер на два года младше, а в современном автомобильном мире два года – это немало. Но общих черт хватает. Прежде всего – энергичный силуэт с большим углом наклона ветрового стекла и сбегающей линией крыши. Несколько объединяют их и кузовные панели в задней части кузова, в форму которых включены аэродинамические элементы, и пластика боковин. У седана она выражена в меньшей степени, но идущие навстречу друг другу подштамповки все-таки присутствуют. Похожи у Shine Max и Mage и задняя светотехника со светящейся полосой, соединяющей фонари, и оформление передней части автомобиля.

Капот намекает на фамильное родство продольными ребрами по бокам, которые сходятся к облицовке радиатора, и характерной «ступенькой» сопряжения с передними крыльями. Роднят автомобили и узкие геометричные фары головного света с диодными линзованными светильниками и светодиодными ходовыми огнями. Сама конструкция и архитектура фар у Shine Max и Mage разная, к тому же у кроссовера белые светодиоды ходовых огней могут менять цвет на желтый, превращаясь в поворотники. Под передней кромкой капота – соединяющая фары прозрачная пластиковая полоска, которая, по счастью, не светится, а то получился бы перебор.

1 / 2 2 / 2

Но главная визитная карточка любой марки и модели – облицовка радиатора. И здесь самая примечательная деталь – светлые элементы с собственным именем Starlight Rhythm («Ритм звездного света»), примыкающие с боков к решетке, которая имеет форму перевернутой основанием вверх трапеции. С этими элементами перекликается декор задней стойки кузова. Кстати, интересный момент: маркетологи Dongfeng решили присвоить отдельным элементам внешнего дизайна имена собственные. Так, облицовку радиатора они назвали Star Track («Звездный путь»), спойлер – Speed Phantom («Призрак скорости»), фары – Galaxy Light («Свет галактики»), а фонари получили имя Interstellar («Межзвездные»). Такой вот сайнс фикшн, такая научная фантастика… Но как эта «блистательная техномагия» выглядит изнутри?

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Вот такая техномагия

Двери приходится открывать, естественно, модными выкидными ручками. Самые интересные детали черно-серого салона – сплюснутый сверху и снизу руль, джойстик-качалка управления коробкой в виде прозрачной граненой призмы и сенсорный экран головного устройства. Он в Mage действительно довольно большой, с диагональю 13,2 дюйма, и тоже имеет имя собственное – Galaxy. Но прямо скажем: видали мы карликов и покрупнее, хотя из-за вертикальной ориентации дисплей кажется ничуть не меньше 15,6-дюймовых мониторов Aito Seres, Jetour T2 или обновленного Evolute i-Space.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Большинство внутренних панелей – мягкие, по крайней мере те из них, с которыми человек регулярно соприкасается. Да, средняя деталь передней панели – жесткая, но с симпатичной ромбической фактурой. Полоса пластика с таким же декором проходит под окнами и опоясывает весь салон. В целом, стиль салона я определил бы как «техноминимализм». Правда, черный рояльный лак на консоли в этот стиль как-то не слишком хорошо вписывается, хотя сама консоль оформлена в виде не то самолетика, не то космического шаттла из фантастического фильма. Недостатки такой отделки хорошо известны: в чистом виде выглядит «дорого-богато», но активно собирает пыль и отпечатки пальцев, а с такими дополнениями тут же начинает смотреться неряшливо.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Сиденья первого ряда – спортивного типа, с интегрированным подголовником, умеренно развитой боковой поддержкой, достаточной длиной подушек и электрорегулировками, но без регулируемого поясничного подпора. По идее, это фирменные сидушки Zero Gravity («нулевая гравитация»), хотя от тех, которые точно так же называют в компании Nissan, они отличаются довольно сильно. Сиденья эти оказались действительно довольно удобными, по-немецки плотными, но не более того. «Как в невесомости» я себя не почувствовал, а после нескольких часов за рулем решил, что регулируемый поясничный подпор все-таки не помешал бы. Диапазон регулировок, в принципе, достаточен, но мне все же пришлось сдвинуть кресло назад до упора. Это означает, что у людей ростом выше среднего могут возникнуть проблемы, несмотря на возможность регулировки рулевой колонки и по углу, и по вылету.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Кузов кроссовера выше кузова седана почти на 20 сантиметров, так что и на передний ряд можно садиться, не прибегая к приему «прячем голову в карман», и на заднем диване затылок в потолок не утыкается. Вообще, на втором ряду сидеть вполне комфортно: я без всяких проблем разместился «сам за собой», и перед коленями осталось приличное пространство. Никаких особых жизненных благ обитателям второго ряда не полагается, но есть возможность регулировать воздушные потоки (климатическая установка в автомобиле – однозонная). Есть два слота для зарядки гаджетов, простой USB и USB-C. На боковых поверхностях спинок передних сидений – кармашки, куда задние пассажиры могут поместить смартфоны.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Багажник неоднозначен. Заявленные 637 литров – это хорошо, хотя это явно объем «под крышу». Спинки сидений второго ряда складываются, образуя ровную погрузочную площадку, готовую принять более полутора кубометров поклажи – тоже неплохо. А вот то, что в багажнике не предусмотрена закрывающая его шторка или полочка, это странно. Здесь еще много чего нет – ни 12-вольтовой розетки, ни петель для фиксирующих груз сеточек или ремней. Есть только подсветка и электропривод пятой двери. Высоту подъема можно регулировать, но никаких способов открывания багажника «без рук» не предусмотрено. Под фальшполом – докатка, домкрат и баллонник.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Экранные страдания

А теперь нужно вернуться на водительское место и разобраться с экранными меню управления всеми галактическими, космическими и магическими функциями. Потому что Mage относится к тем автомобилям, которые я терпеть не могу, то есть к тем, все функции которых управляются через меню на сенсорном экране. А в Mage действительно нет ни одной кнопки, ни одного переключателя, который был бы жестко привязан к конкретной функции.

Даже блоки на спицах руля состоят в основном из стрелочек, которые играют разные роли в зависимости от того, управление какой функцией выбрано на данный момент. Выбирать можно из меню на главном экране и из списков в левом и правом информационных блоках на 10,25-дюймовом «планшете», заменяющем комбинацию приборов. Левый блок отвечает за круиз-контроль и ассистентов, правый – за все остальное, от данных бортового компьютера и систем мониторинга давления в шинах до управления аудиосистемой. Но если вы хотите настроить боковые зеркала, то тут без вариантов: выбираете соответствующий пункт в общем меню и меняете положения правого зеркала правыми стрелочками, а левого – левыми. Ну а климатической установкой можно управлять и с главного монитора, и стрелочками правого блока на руле.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

В принципе, приборный экран совсем не плох, но все же у меня к нему есть несколько претензий. Скорость в цифровом выражении и обороты двигателя выводятся достаточно наглядно, но вот в циферку включенной роботом передачи нужно вглядываться: шрифт для этого параметра выбран мелкий, как в «особых пунктах» договора с микрокредитной организацией. Возможности кастомизации заключаются в выборе белого шрифта на черном фоне и черного на светло-сером или их автоматического переключения в зависимости от времени суток. В темном варианте на ярком солнце экран отчаянно бликует – никакого козырька для него не предусмотрено.

1 / 2 2 / 2

Для российского рынка Mage получил «пакет для холодного климата», обогревы ветрового стекла, руля и передних сидений. Но управление «теплыми опциями» получилось достаточно замороченным – его еще нужно найти. Все несколько упрощает кнопка, включающая все обогревы одновременно. Которые, правда, нужны далеко не всегда. Зато в «Дунфэн Мотор Рус» дополнили прошивку встроенным «Яндекс-Навигатором» и «Яндекс-музыкой», причем в данном случае в плане навигации у вас есть две возможности. Можно воспользоваться встроенными программами, а можно – интегрирующим пакетом CarBitLink, который выводит на главный монитор зеркальное отображение дисплея смартфона. Телефон при этом должен быть подключен через USB-шнур и иметь вертикальную ориентацию, и вот тут возникают некоторые проблемы. Единственный USB-слот расположен «на первом этаже» под консолью, и положить телефон можно лишь поперек оси автомобиля. Значит, придется использовать держатель, например, с креплением на диффузоры воздуховодов. Но два средних использовать нельзя – телефон будет упираться в тачскрин и постоянно вызывать совершенно не нужные вам режимы. Значит, крепим смартфон на крайние воздуховоды. Я его крепил на левом.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Соединение CarBitLink оказалось весьма стабильным и за время теста ни разу не «отвалилось» на ходу. Но вот что действительно раздражает – это необходимость заходить в экранное меню для выбора режима движения.

Магия движения

Сразу скажу: едет Mage очень и очень неплохо! Да, придется приспособиться к реакции на нажатие педали газа, но эта адаптация не занимает много времени. Порой машина резковато трогается с места, но в этом виноват не столько робот, сколько система Auto Hold, которая тоже включается и выключается исключительно через меню. Но потом робот работает вполне корректно, не путается в передачах и переключает их достаточно незаметно.

1 / 2 2 / 2

Какой-то огромной разницы между режимами Normal и Sport нет, разве что в последнем мотор раскручивается до несколько более высоких оборотов и вниз переключается позже. Например, при равномерном движении на средних скоростях в Normal обороты держатся на уровне 1,6-1,7 тысяч в минуту, а в Sport – 2,1-2,1. Но и в режиме Normal автомобиль воспринимается как очень быстрый и динамичный. Официальные данные о разгоне в 8,2 секунды до сотни не вызывают никаких сомнений. Это ощущение сохраняется не только при старте с места, но и при ускорении с городских или трассовых скоростей. На самом деле Mage прекрасно совершает обгоны на трассе и в нормальном режиме, и включить Sport хочется только в самых сложных ситуациях. И вот тут и наступает та самая коллизия: сделать это быстро просто невозможно! Да-да, надо опять лезть в меню.

Рулится Mage тоже очень и очень неплохо. Я сразу же выбрал самое большое «спортивное» усилие на руле, хотя разница между тремя вариантами загрузки не так уж велика. Да и сопротивление вращению постоянно и не меняется в зависимости от угла поворота колес и скорости. Но мне так нравится больше, и вести машину по траектории несколько проще. Впрочем, никаких нареканий на траекторную устойчивость Mage у меня не возникло ни в одном режиме.



А вот к удобству управления возникли. Футуристический приплюснутый руль оказался вполне удобен при движении по трассе или городским улицам, но если нужно вращать руль более чем на 90 градусов, с перехватами, удобство мгновенно куда-то пропадает. А ведь рулением с перехватами приходится заниматься и в городе: при маневрах на плотно заставленных парковках и для контраварийного вождения скоростные перехваты – основа основ.

Настройка подвески очень удачная: она отличается отменной энергоемкостью, и автомобиль позволяет с ходу проскакивать «лежачих полицейских», и по неровной грунтовке или бугристому грейдеру можно «дубасить» не хуже, чем на Дастере. Отлично исполняет он и такой прием, как «проезд препятствия с динамической разгрузкой» – тормоза у Mage просто зверские. К их эффективности тоже нужно привыкнуть: стоит переусердствовать с интенсивностью нажатия на педаль, как автомобиль буквально встает колом.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Ну и еще один момент: не знаю, насколько помогает управляемости на высоких скоростях спойлер с поэтическим названием Speed Phantom, но с главной своей задачей – препятствовать возникновению зоны разряжения за кормой трехобъемного кузова – он справляется отменно. Во всяком случае и во время дождя, и во время прохватов по грунту пыль и грязь из-под колес оседали на заднем стекле не слишком быстро.

В общем, съезжать с асфальта на этом автомобиле можно довольно смело. Конечно, соваться на слабые грунты, в песок или на заболоченный луг все же не стоит, тем более – на шоссейных низкопрофильных шинах R19. Но вот ям и бугров можно особо не бояться, дорожный просвет в 200 мм внушает определенную уверенность.

Нужна ли нам магия?

Так кому же подойдет такой автомобиль? Если судить по стилистике и ездовым манерам, то целевой аудиторией является молодежь, дерзкая и склонная следовать за модой. Но по габаритам и вместимости Donfeng Mage – это самый что ни есть средний класс, и в этом плане основным его конкурентом будут Jetour Dashing и Changan UNI-T. По внутренним объемам наш герой все-таки больше тяготеет к семейному автомобилю, но тут начинаются противоречия – однозонный климат-контроль, недостаточная оборудованность багажника… Скорее всего, все будет решать цена. Mage совсем не дешев: каталожная цена топовой комплектации Progressive составляет 2,95 миллиона рублей, а более бюджетная комплектация Emotion, которая отличается отсутствием ассистентов, адаптивного круиз-контроля, кругового обзора и еще нескольких опций, в том числе – обогревов, на сто тысяч дешевле. Правда, дистрибьютор сразу же предоставляет абсолютную скидку в 300 000 на Emotion и 250 000 рублей на Progressive. Есть дилерские скидки, а в случае комплектации Emotion – еще и 151 000 рублей за трейд-ин. В общем, более «недорогой» вариант можно приобрести за 2,4 миллиона, а топовый – за 2,7. И тут Dongfeng Mage выглядит достаточно конкурентоспособным. Остальное решат личные ощущения и предпочтения. Сможет ли Mage завоевать сердца российских покупателей, я предсказывать не берусь. Ведь эта модель нацелена на эмоции, а эмоции – вещь малопредсказуемая.