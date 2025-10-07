Новинки ×

Спортседан в пижаме и галошах: тест-драйв Subaru WRX

07.10.2025 241 0 1

Седан WRX – давно не Impreza, а вполне самостоятельная модель Subaru. И нынешнее поколение этого культового седана (второе чисто для WRX и шестое – вместе с Impreza) отчасти унифицировано с универсалом Levorg для японского рынка. Знакомое «лицо», не так ли?

Общие черты

Да, теперь у WRX и более крупного Levorg передняя часть кузова вплоть до средней стойки общая. А вот задние двери, крылья, ну и, разумеется, корма в целом – свои собственные. Так что WRX вполне можно назвать Леворгом в кузове седан. Автомобиль выглядит классно: за неделю эксплуатации мне несколько раз показывали большой палец соседи по трафику. Почему-то особенно часто – байкеры. 

Но в сравнении с некоторыми современными китайскими седанами вроде GAC Empow этот «японец» кажется даже чересчур скромным. Ни карбона, ни антикрыла – ничто не намекает на славную историю модели и её культовый статус. Словно встретил на улице актрису взрослого кино, а она в пижаме и без макияжа. Вот правда, каждый раз оглядываешься и думаешь: чего-то здесь точно не хватает… Массивные задние крылья очень даже хороши, но этот пояс из чёрного пластика смотрится странновато. Будто поверх кроссовок натянули галоши.

Я, конечно, понимаю, что это практично и всё такое, но WRX – не кроссовер, так что едва ли кто-то из его владельцев будет регулярно прохватывать по гравийным или снежным дорожкам, чтобы всерьёз беспокоиться о краске на бамперах и порогах. А спереди немного смущают мелкие фары и нарочито массивные воздухозаборники по краям бампера, которые на самом деле – всего лишь заглушки. Ну и зачем тогда здесь нужна эта бутафория? Нам она уже надоела на «китайцах». 

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10

Лишний экран

Интерьер WRX в целом тоже копирует Levorg, только вместо экрана панели приборов – две классических шкалы со стрелками. Между ними – небольшой дисплей бортового компьютера. Ничего лишнего, и как же это удобно! В который раз возникает риторический вопрос, зачем нужно изобретать колесо, если всё уже давно придумано, и едва ли тут можно скреативить что-то более удобное. Белые шкалы, красные стрелки – всё прекрасно читается даже боковым зрением. 

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

А вот вертикальный 11,6-дюймовый тачскрин выглядит здесь откровенно чужеродно – словно в старую добрую Импрезу прикрутили планшет с Алиэкспресс. Нет, он аккуратно интегрирован в панель, но… лучше было бы обойтись без него. Выглядит это так же нелепо, словно вместо картины на стену повесили айпад. Всё-таки здесь совершенно иной вайб, как говорят зумеры. Здесь территория старых добрых кнопок и крутилок. Кстати, они есть и по бокам от экрана, но всё это больше похоже на какой-то эргономический компромисс.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Зато совершенно бескомпромиссно удобен обычный круглый руль с простыми аналоговыми кнопками безо всяких сенсоров и тачпадов. И абсолютно шикарны передние кресла Recaro с вышивкой WRX на подголовнике. Они обтянуты очень приятной на ощупь и невероятно цепкой алькантарой, но главное – у них безупречный профиль. В них не садишься, их надеваешь, как любимые джинсы, которые нигде не жмут и не давят.

1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12

Диапазоны регулировок сидений и руля – широчайшие, так что устроиться здесь с комфортом сможет каждый, хотя… для этого, пожалуй, лучше носить брюки размером не больше L. Остальным, боюсь, кресло может показаться тесноватым в бёдрах. Да, ещё у него традиционно коротковатая подушка. С точки зрения электроники у WRX полный порядок. Есть Apple CarPlay и Android Auto, полный набор водительских ассистентов и фирменный комплекс EyeSight со стереокамерой под ветровым стеклом.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Оппозит и вариатор

Subaru WRX построена на модульной платформе SGP, которая позволила повысить жёсткость кузова на кручение на 28%, а в местах крепления подвесок – на 75%. Вместо прежнего 2,0-литрового мотора под капотом теперь 2,4-литровый оппозитный турбодвигатель FA24 мощностью 275 л.с. – не самая ощутимая прибавка в цифрах (всего на семь «лошадей» больше), зато максимальные 350 Н·м он развивает уже на 2000 оборотах в минуту вместо прежних 2400.

Коробка передач осталась неизменной – клиноцепной вариатор Subaru Performance Transmission. Заявлено, что у него расширен силовой диапазон, агрегат быстрее меняет передаточное отношение в зависимости от условий движения, а также умеет имитировать восемь передач. При желании их можно даже переключать подрулевыми лепестками. Цилиндрический ­межосевой дифференциал распределяет тягу между осями в пропорции 45:55, а за его блокировку отвечает пакет фрикционов с электронным управлением. 

Для этой системы японцы тоже придумали собственное название: Variable Torque Distribution. Но есть в запасе ещё парочка терминов: Si-Drive меняет остроту отклика педали газа, а Active Torque Vectoring управляет вектором тяги при помощи тормозных механизмов. Задний стабилизатор поперечной устойчивости в нынешнем поколении WRX крепится не к подрамнику, а к кузову. Кстати, в задних дверях можно найти такую экзотическую штуку, как штифт Нейдера. Он помогает удерживать дверь закрытой в случае аварии.

Без звука

Самое большое разочарование – двигателя в WRX не слышно. Забудьте про фирменное «бу-бу-бу» оппозитника на старых Субару – мотор лишь гудит где-то под капотом, словно у какого-нибудь «китайца». Жаль! Потому что в целом агрегат отменный – тянет, как тепловоз и охотно крутится. Под правой педалью всегда есть запас тяги и, что важно, двигатель всегда с удовольствием готов ей делиться. Педаль газа настроена великолепно – обратная связь восхитительно линейная, без провалов или излишней резкости в начале хода. 

Фирменный субаровский вариатор SPT – бесспорно лучший агрегат среди всех бесступенчатых трансмиссий. Он работает невероятно плавно и вообще довольно шустро для вариатора, но я не мог отделаться от мысли, что гораздо лучше WRX подошёл бы какой-нибудь скорострельный робот. Чёрт с ней, с плавностью переключений – это всё-таки спортивный седан, а не представительский лимузин, так что некоторая резкость только добавила бы острых ощущений. А вот скорость смены передач выросла бы изрядно.

Но самое классное в WRX – шасси. Полностью пассивное, с обычными пружинами и амортизаторами, но прекрасно сбалансированное – и плавность хода у Subaru более чем достойная, и управляемость выдающаяся. Всё максимально естественно, понятно и предсказуемо. В поворотах седан едет как по рельсам – держится за асфальт до последнего. А потом… а потом просыпается система стабилизации, которую, увы, теперь нельзя отключить. Печаль.

Рулевое управление на редкость прозрачное и понятное буквально на интуитивном уровне – в поворотах любой крутизны руль поворачиваешь ровно на тот угол, что нужно, без лишних подруливаний и коррекций траектории. На неровностях чувствуется, насколько у WRX жёсткий кузов – он монолитный, как банковский сейф! Отсюда и точнейшие реакции автомобиля на органы управления, и тот азарт, с которым спортседан атакует виражи. 

И не могу не отметить один-единственный эргономический кошмар – нефиксируемый рычаг «поворотников». Он чудовищно неудобен, и непонятно, откуда вообще здесь взялась эта штука. Чтобы водитель помнил, что идеала не существует? 

За жажду ускорений приходится расплачиваться аппетитом: 12-13 литров в смешанном режиме Субару выпивает легко. Можно ли ездить на WRX спокойно? Да. Есть три режима движения: Intelligent (I) для обычной езды, более резкий Sport (S), а также самый беспощадный Sport Sharp (S#). Но разница в расходе топлива между ними невелика.

Безумные деньги

Что в итоге? Subaru WRX – мечта любого петролхэда. Но не всё так однозначно. С одной стороны, это спортивный седан, который безо всяких компромиссов может быть автомобилем на каждый день, а не только профессиональным инструментом для трек-дней. Сбалансированный, быстрый, комфортный, удобный, но… С другой стороны, он безумно дорогой. Седан с полноценной заводской гарантией у официального дилера сегодня обойдётся в 9,2 миллиона рублей!

При этом даже топовая комплектация WRX оставляет желать лучшего. В ней нет многого из того, к чему мы уже привыкли у «китайцев»: системы кругового обзора, электропривода крышки багажника, вентиляции кресел… Но вот в чём дело. Этот автомобиль нельзя измерить общим аршином. Он другой, он не про список опций, а про эмоции, это вещь в себе, харизма на колёсах. И если у кого-то есть желание и возможность приобрести его себе, почему нет?

Технические характеристики Subaru WRX
Кузов
Тип кузоваседан
Число дверей/мест4/5
Длина/ширина/высота, мм4669/1826/1468
Колесная база, мм2672
Колея передняя/задняя, мм1560/1570
Масса снаряжённая, кг1588
Дорожный просвет, мм137
Объём багажника, л354
Двигатель
Типбензиновый, турбированный
Компоновка и расположениеоппозитный, спереди продольно
Число цилиндров/клапанов4/16
Рабочий объём, см³2387
Мощность, л.с./кВт/об/мин275/202/5600
Крутящий момент, Н·м/об/мин350/4800
Трансмиссия
Коробка передачавтоматическая, клиноцепной вариатор
Приводпостоянный полный
Ходовая часть
Подвеска передняянезависимая, пружинная, Макферсон
Подвеска задняянезависимая, пружинная, двухрычажная
Тормоза передниедисковые, вентилируемые
Тормоза задниедисковые, вентилируемые
Рулевое управлениереечное, с электроусилителем
Размерность шин245/40 R18
Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость, км/ч210
Время разгона 0–100 км/ч, с6,1
Расход топлива, город/трасса/смешанный, л/100 км12,4/9,4/11,2
Ёмкость топливного бака, л63
ТопливоАИ-95 и выше
седан Япония новые авто тест-драйв новинки Subaru Subaru WRX
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Откровения сервисмена: как обслуживают личные автомобили работники СТО Мы часто ругаем работников автосервисов за какие-то неудовлетворительные работы, навязанные услуги или просто так, если нам кажется, что нас развели. Автосервис – это отдельный мир со своими... 4799 3 0 06.10.2025
Статьи / Ремонт и обслуживание Светодиодные лампы в галогеновые фары: табу или иногда все же можно? Практически все производители светодиодных ламп с цоколями под «галогеновые фары» заявляют: эти лампы не для дорог общего пользования. Тем не менее существует немало моделей автомобилей с та... 13752 13 0 06.10.2025
Статьи / Мнение без фильтров В булочную на такси: массовый тест-драйв отечественного автопрома Как известно, с 1 марта 2026 года российское такси официально станет витриной отечественного автопрома. На бумаге это звучит красиво, а что в реальности? 799 11 1 06.10.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 12096 19 3 28.09.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 11200 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 10102 3 7 03.07.2025
Обсуждаемое
16 Баланс по-белорусски: первый тест-драйв Belgee S50
13 Светодиодные лампы в галогеновые фары: табу или иногда все же можно?
11 В булочную на такси: массовый тест-драйв отечественного автопрома
Новые комментарии
Change privacy settings